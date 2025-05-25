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Бюджетная система полива из ПЭТ бутылок

Полив грядок со шланга с распылителем занимает много времени, которое можно освободить, собрав дешевую практичную систему орошения. При ее наличии весь полив будет сводиться к открыванию крана и его перекрытию через некоторое время.



Система требует минимум участия человека, при этом равномерно распределяет воду по обслуживаемому участку.



Материалы:

Садовый шланг;

тройники для шланга;

ПЭТ бутылки;

проволока;

гвозди.



Процесс изготовления системы орошения

Принцип работы данной системы сводится к тому, что самодельные оросители соединенные последовательно шлангом подвешиваются над грядками, и рассеиваемая ими вода равномерно поливает растения. Для изготовления каждого оросителя используется по ПЭТ бутылки. На них необходимо начертить у дна 2 линии по окружности с отступом в 1 см. По начерченным линиям бутылки прокладываются иголкой с шагом в 5 мм.



Затем в их горлышки плотно вставляют отрезки садового шланга длиной по 10-15 см. Свободные концы трубок натягиваются на тройники.



На тройник распылителя, который будет крайним, нужно натянуть кусок шланга, загнуть его вдвое и пережать проволокой, чтобы заглушить один выход. Хомут из проволоки ставится и на шланг, идущий к бутылке.



Чтобы тот не вырывало давлением из распылителя, нужно вбить гвоздик сквозь ее горлышко.



Аналогичным образом делается требуемое количество распылителей, но у остальных ставить боковой шланг с пережимом не нужно.



Они соединяются между собой последовательно на необходимом для конкретных грядок расстоянии, в большинстве случаев достаточно 1,5-2 м. Чтобы перемычки со шланга не срывало с тройников, следует его затягивать проволокой.




Собранную таким образом систему требуется разложить вдоль грядки или участка, который нужно орошать, и затем подвесить за натянутый между столбиками трос или шнур. В таком положении распылители из бутылок будут направлены вниз, за счет чего смогут орошать всю грядку, не размывая при этом грунт.


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