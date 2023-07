15 малоизвестных и весьма занимательных фактов о компьютерных играх

Занимательно о компьютерных играх.

Первый алгоритм игры для компьютера был создан в далёком 1948 году. Правда, тогда это был не программный код , а только словесное описание действий, разделённое на отдельные строки. С тех времён компьютерные игры совершили настоящий прорыв, и каждый день армия их поклонников растёт. В нашем обзоре 15 малоизвестных, но весьма занимательных фактов о компьютерных играх.Некроморфы в Dead Space были разработаны после того, как разработчики игры изучили множество фотографий жертв автомобильных аварий.Недавнее исследование, проведенное Центром развития образования при поддержке Конгресса США , показало, что использование компьютерных развивающих игр существенно помогает развитию навыков грамотности.Психолог Дафна Маурер опубликовала в 2012 году результаты удивительного исследования: люди , родившиеся с катарактой,могут улучшить свое зрение, играя в Medal of Honor.Splinter Cell: Chaos Theory была запрещена в Южной Корее , поскольку в игре присутствуют сцены разрушения столицы страны Сеула. Запрет был снят только в конце 2006 года.В конце 2005 года Sony наняла граффити-художников, чтобы содействовать продажам консоли PSP по всей стране. Это оказалось плохой идеей, поскольку компания получила пару судебных исков от городских властей за вандализм.Внушительные размеры бюста Лары Крофт являются была результатом ошибки дизайнера Тоби Гарда, который случайно выставил размер груди модели на 150 процентов от нужного.В 2001 году пара студентов-художников создала версию игры Pong, которую назвали PainStation. Проигравший в этой игре получал удар током или ожог.Большинство людей думают о заядлых геймерах, как о маленьких детях и подростках, но в соответствии с данными Entertainment Software Association, средний возраст игрока в США составляет тридцать три года, а играет такой геймер в игры, по крайней мере, в течение десяти лет.В игре Gran Turismo-2 было около 650 автомобилей, что является рекордом среди автосимуляторов. Gran Turismo 3 и близко не подошел к этому показателю.Лару Крофт из Tomb Raider изначально была латиноамериканкой по имени Лаура Круз.Halo 2 была наиболее продаваемой игрой на среди игр первого поколения на Xbox. В одних Соединенных Штатах было продано по крайней мере 6,3 млн копий.ФИФА 2001 - первая (и единственная на сегодняшний день) игра, у которой был собственный запах. Диск пах дерном.Первая пасхалка в видеоиграх появилась в Adventure для приставки Atari 2600. Игрок мог найти комнату , в которой на стене было написано имя создателя игры.Голос актера Андре Сольюццо, который озвучивал Тони Монтана в игре Scarface: The World Is Yours, был отобран самим "лицом со шрамом" - Аль Пачино.Одной из самых популярных игр в истории, в которую играл практически каждый человек, был знаменитый PacMan. Оказывается, что на создание его дизайна разработчика вдохновила... пицца, из которой был съеден один кусок.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: