15 малоизвестных и весьма занимательных фактов о компьютерных играх

Занимательно о компьютерных играх.
Первый алгоритм игры для компьютера был создан в далёком 1948 году. Правда, тогда это был не программный код, а только словесное описание действий, разделённое на отдельные строки. С тех времён компьютерные игры совершили настоящий прорыв, и каждый день армия их поклонников растёт. В нашем обзоре 15 малоизвестных, но весьма занимательных фактов о компьютерных играх.
1. Некроморфы в Dead Space
Некроморфы в Dead Space.
Некроморфы в Dead Space были разработаны после того, как разработчики игры изучили множество фотографий жертв автомобильных аварий.
2. Развитие навыков грамотности
Развитие навыков грамотности.
Недавнее исследование, проведенное Центром развития образования при поддержке Конгресса США, показало, что использование компьютерных развивающих игр существенно помогает развитию навыков грамотности.
3. Medal of Honor улучшает зрение
Medal of Honor улучшает зрение.
Психолог Дафна Маурер опубликовала в 2012 году результаты удивительного исследования: люди, родившиеся с катарактой,могут улучшить свое зрение, играя в Medal of Honor.
4. Разрушение Сеула
Разрушение Сеула.
Splinter Cell: Chaos Theory была запрещена в Южной Корее, поскольку в игре присутствуют сцены разрушения столицы страны Сеула. Запрет был снят только в конце 2006 года.
5. Вандализм Sony
Вандализм Sony.
В конце 2005 года Sony наняла граффити-художников, чтобы содействовать продажам консоли PSP по всей стране. Это оказалось плохой идеей, поскольку компания получила пару судебных исков от городских властей за вандализм.
6. Ошибка дизайнера
Ошибка дизайнера.
Внушительные размеры бюста Лары Крофт являются была результатом ошибки дизайнера Тоби Гарда, который случайно выставил размер груди модели на 150 процентов от нужного.
7. Реализм PainStation
Реализм PainStation.
В 2001 году пара студентов-художников создала версию игры Pong, которую назвали PainStation. Проигравший в этой игре получал удар током или ожог.
8. Емели наших дней
Емели наших дней.
Большинство людей думают о заядлых геймерах, как о маленьких детях и подростках, но в соответствии с данными Entertainment Software Association, средний возраст игрока в США составляет тридцать три года, а играет такой геймер в игры, по крайней мере, в течение десяти лет.
9. В Gran Turismo 2 650 автомобилей
В Gran Turismo-2 650 автомобилей.
В игре Gran Turismo-2 было около 650 автомобилей, что является рекордом среди автосимуляторов. Gran Turismo 3 и близко не подошел к этому показателю.
10. Лара Крофт - латиноамериканка
Лара Крофт - латиноамериканка.
Лару Крофт из Tomb Raider изначально была латиноамериканкой по имени Лаура Круз.
11. Halo 2 - самая продаваемая игра первого поколения
Halo 2.
Halo 2 была наиболее продаваемой игрой на среди игр первого поколения на Xbox. В одних Соединенных Штатах было продано по крайней мере 6,3 млн копий.
12. Игра с душком
Игра с душком.
ФИФА 2001 - первая (и единственная на сегодняшний день) игра, у которой был собственный запах. Диск пах дерном.
13. Первая пасхалка
Первая пасхалка.
Первая пасхалка в видеоиграх появилась в Adventure для приставки Atari 2600. Игрок мог найти комнату, в которой на стене было написано имя создателя игры.
14. Тони Монтана - голос "лица со шрамом"
Тони Монтана - голос Лица со Шрамом.
Голос актера Андре Сольюццо, который озвучивал Тони Монтана в игре Scarface: The World Is Yours, был отобран самим "лицом со шрамом" - Аль Пачино.
15. PacMan - просто пицца
PacMan.
Одной из самых популярных игр в истории, в которую играл практически каждый человек, был знаменитый PacMan. Оказывается, что на создание его дизайна разработчика вдохновила... пицца, из которой был съеден один кусок.
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