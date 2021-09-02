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Стильные идеи переделки хрущёвской кухни

Хрущёвская кухня отличается от новостроек небольшими размерами, газовой плитой, типовой планировкой и угловой дверью. Возможно ли из крошечной кухни выжать максимум и получить полноценную комнату со всем необходимым для семьи?
Всё зависит от того, как продумать и реализовать выбранный дизайн. 12 замечательных идей, представленных в статье, демонстрируют, что даже хрущёвская кухня может быть стильной и удобной!

Просто и без изысков, но с душой и любовью


Стильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухни


Хрущёвская кухня, выдержанная в серых тонах


Стильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухни


Типовая хрущёвка, где столовая вынесена за пределы 4,4-метровой кухни


Стильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухни


Приятная глазу светло-зелёная кухня


Стильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухни


Лаконичный минимализм: ничего лишнегоСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухни


Маленькая кухня с барной стойкой вместо столешницы возле окна


Стильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухни


Небольшая хрущёвка с обеденной зоной в гостиной


Стильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухни


Солнечная и жизнеутверждающая кухня в хрущёвке


Стильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухни


Необычное решение для крохотной кухни — тёмный гарнитур


Стильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухни


Скандинавский интерьер на 4,5 кв. м.


Стильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухни


Уютная компактная кухня с внесением голубых оттенков


Стильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухниСтильные идеи переделки хрущёвской кухни


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