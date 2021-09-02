Стильные идеи переделки хрущёвской кухни

Хрущёвская кухня отличается от новостроек небольшими размерами, газовой плитой, типовой планировкой и угловой дверью. Возможно ли из крошечной кухни выжать максимум и получить полноценную комнату со всем необходимым для семьи?

Всё зависит от того, как продумать и реализовать выбранный дизайн. 12 замечательных идей, представленных в статье, демонстрируют, что даже хрущёвская кухня может быть стильной и удобной!



Просто и без изысков, но с душой и любовью

Хрущёвская кухня, выдержанная в серых тонах

Типовая хрущёвка, где столовая вынесена за пределы 4,4-метровой кухни

Приятная глазу светло-зелёная кухня

Лаконичный минимализм: ничего лишнего

Маленькая кухня с барной стойкой вместо столешницы возле окна

Небольшая хрущёвка с обеденной зоной в гостиной

Солнечная и жизнеутверждающая кухня в хрущёвке

Необычное решение для крохотной кухни — тёмный гарнитур

Скандинавский интерьер на 4,5 кв. м.

Уютная компактная кухня с внесением голубых оттенков