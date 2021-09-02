Стильные идеи переделки хрущёвской кухни

Хрущёвская кухня отличается от новостроек небольшими размерами, газовой плитой, типовой планировкой и угловой дверью. Возможно ли из крошечной кухни выжать максимум и получить полноценную комнату со всем необходимым для семьи?
Всё зависит от того, как продумать и реализовать выбранный дизайн. 12 замечательных идей, представленных в статье, демонстрируют, что даже хрущёвская кухня может быть стильной и удобной!
Просто и без изысков, но с душой и любовью
Хрущёвская кухня, выдержанная в серых тонах
Типовая хрущёвка, где столовая вынесена за пределы 4,4-метровой кухни
Приятная глазу светло-зелёная кухня
Лаконичный минимализм: ничего лишнего
Маленькая кухня с барной стойкой вместо столешницы возле окна
Небольшая хрущёвка с обеденной зоной в гостиной
Солнечная и жизнеутверждающая кухня в хрущёвке
Необычное решение для крохотной кухни — тёмный гарнитур
Скандинавский интерьер на 4,5 кв. м.
Уютная компактная кухня с внесением голубых оттенков
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