Как продлить плодоношение сладкого перца

В августе, после сбора первого урожая, наступает очень ответственный период в уходе за сладким перцем. Если вы хотите продлить плодоношение вплоть до самых заморозков и снять еще один урожай, необходимо придерживаться нескольких простых правил, а также провести некоторые процедуры.





Не ждите полного созревания

Защита от вредителей

Правила подкормки

Листок листку рознь

Внимание пасынкам

Первое золотое правило — никогда не дожидаться полного созревания на ветке. Поспевающие плоды необходимо снимать с ветки, чтобы они не тормозили рост и созревание следующего поколения.Снятые поспевающие плоды достаточно подержать в обычной картонной коробке в течение 5-7 дней и они полностью дозреют. Такая процедура нисколько не повлияет на вкусовые качества перца.Отличным способом защитить свой урожай от вредителей является обработка плодов смесью перца и золы. Работа это трудоемкая, но она безусловно защитит плоды и от слизней, и от гусениц с бабочками. Проводить такую обработку лучше всего после полива по мокрому плоду в области стопки.В августе необходимо сменить рацион питания растений: в это время при обработке золой, настоянной травой и даже пометом, вы уже не получите обильного урожая. Ботва будет внушительной, однако крупных перцев уже не будет.Поэтому в августе необходимо прекратить подкормку органическими, азотные удобрениями и сменить их на фосфор и калий. Отличным вариантом станут вытяжки из суперфосфата и из золы.Подкормки лучше всего проводить поочередно и с разницей в 5 дней, причем не корневую, а поверхностную, то есть по листу, особенно, если речь идет о тепличной культуре. Дело в том, что при корневой подкормке удобрение со временем накапливается в почве и рано или поздно может даже отравить растение.Не все листья стоит жалеть. Например, те листочки, которые закрывают плод от солнца, можно смело убирать.То, что пасынки необходимо убирать, наверное, ни для кого не секрет: чаще всего они будут лишь вредить урожаю, вытягивая из растения соки и не давая ничего взамен. Однако убирать нужно не все пасынки, а лишь слепые, то есть без завязи и цветов. Пасынки с «горошинкой» будущей завязи еще успеют дать плоды, пускай и не такие крупные.А ниже вы можете посмотреть подобное видео о правилах ухода за перцем в августе для получения второго урожая.