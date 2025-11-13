Ядерные аварии, которые скрывало правительство

Вот уже более полувека человек пытается приручить ядерную энергию. Эта сила может решить все наши проблемы с источником топлива, обогрева и даже позволить начать осваивать другие планеты. Но опасность, кроющаяся за ядерным синтезом, все еще так велика, что говорить о каких-либо долгосрочных перспективах попросту глупо.
Ясловске-Бохунице
Чехословакияф
Экспериментальный реактор станции в Бохунице работал на уране, добыча которого велась в Чехословакии. За время эксплуатации здесь произошло около 30 аварий, скрытых советским правительством. Наибольший резонанс вызвала катастрофа, случившаяся 22 февраля 1977 года: рабочий вынул стержень регулирования мощности реактора, что привело к утечке радиации. О последствиях ничего не известно до сих пор.
Юкка-Флэт
США
На площадке Юкка-Флэт, расположенной всего в часе езды от Лас-Вегаса, американцы до сих пор проводят ядерные испытания. 18 декабря 1970 года 10 килотонная бомба, закопанная почти на триста метров в землю, сдетонировала раньше времени. Бетонная плита, предохранявшая поверхность от радиоактивного выброса, треснула — 86 человек получили такую дозу облучения, что погибли в течение следующей недели.
North Star Bay
Гренландия
Во время Холодной войны США инициировали одну из самых опасных операций прикрытия того времени. Программа «Хромовый купол» подразумевала, что в воздухе постоянно находится один из стратегических бомбардировщиков Б-52, готовый нанести удар по СССР.Хромовый купол» была моментально закрыта и засекречена.
SL-1
США
В штате Айдахо был оборудован один из немногих ядерных реакторов страны. 3 января 1961 года реактор взорвался, унеся жизни пяти рабочих. Оперативные действия властей позволили максимально снизить выброс ядерных отходов в атмосферу, мирное население не пострадало. Сама ситуация долгое время не подлежала разглашению – об инциденте стало известно сравнительно недавно.
Уиндскейл
Англия
Реактор в Уиндскейле был предназначен для производства плутония, однако впоследствие правительство решило переоборудовать его для производства трития. К сожалению, тритий требовал более высокой температуры реактора, не приспособленного к таким нагрузкам. Начавшийся 10 октября 1957 года пожар затопили, а воду слили прямо в реку. Спустя несколько лет, в этой местности отметили вспышку раковых заболеваний, унесших жизни трехсот человек.
Кыштым
Россия
Химкомбинат «Маяк» стал местом свалки радиоактивных отходов. Сбой в охладительной системе вызвал взрыв: осадки охватили площадь в 500 квадратных километров. 10 тысяч человек были эвакуированы, около 300 погибло в течение первой недели после взрыва. СССР держал трагедию в тайне вплоть до 1990 года.
Гояния
Бразилия
Эта трагедия произошла из-за человеческого фактора. Съехав со старого помещения, институт радиотерапии оставил установку, все еще заряженную хлоридом цезия. Мародеры вывезли и продали странный аппарат на ближайшую свалку, где светящееся вещество привлекло внимание хозяина. Тот пригласил полюбоваться диковинкой друзей и родственников, тут же получивших высокую дозу радиации. Что еще ужаснее, эти люди разошлись по городу, облучая всех встречных. Общее число зараженных превысило 250 человек.
