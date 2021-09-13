Почему в Англии используют именно 2-этажные автобусы красного цвета

Каждый школьник, занимавшийся изучением английского языка, знает о том, что красный двухэтажный автобус является визитной карточкой Великобритании. Но почему это транспортное средство выглядит именно так, как оно появилось и зачем именно красный цвет выбран для покраски кузова транспортного средства?
Сначала автобусы были такими. /Фото: kipmu.ru.
Красный двухэтажный автобус – один из наиболее узнаваемых символов Великобритании. Сегодня их можно увидеть на каждом туристическом проспекте, а также на страницах сайтов и буклетов, посвященным отдыху в Великобритании. Увидеть подобные автобусы можно по всей стране, но наиболее активно их эксплуатируют, конечно же, в Лондоне. Так откуда они взялись? Ответ лежит в глубинах истории.
Потом стали вот такими. /Фото: kipmu.ru.
На протяжении многих веков Лондон был многолюдным городом. Проблема логистики и транспортного обеспечения стояла в нем весьма остро с давних времен. Первые омнибусы появились в городе в 1820 году. Это были прототипы автобусов, транспортные средства способные перевозить множество людей, которые в качестве тягловой силы использовали лошадей.
Такие автобусы очень практичные. /Фото: staticflickr.com.
Поначалу омнибусы были простыми повозками, однако впоследствии их стали ставить на рельсы. Это позволило упростить и немного обезопасить перевозку. Число в людей в Лондоне продолжало расти, так же как и число желающих воспользоваться услугами омнибусов. Для того, чтобы брать на борт еще больше людей, перевозчики решили устанавливать на повозки дополнительный этаж. Нововведение очень быстро прижилось и пришлось по вкусу всем горожанам. Сделано это было в 1847 году.
Стали символом города, а потом и страны. /Фото: busandcoachbuyer.com.
На самом деле первые омнибусы не отличались комфортом. Большинство горожан старалось не пользоваться ими без крайней нужды. Только в 1852 году была представлена модель двухэтажной повозки, которая могла предложить пассажирам хоть какой-то комфорт. Шли годы и десятилетия, на улицах Лондона стали появляться трамваи, а за ними пришли и автобусы с двигателем внутреннего сгорания. Мода на даблдекеры в среде перевозчиков не прошла, и новые транспортные средства делали под стать первых омнибусов с двумя этажами.
А вот новая модель. /Фото: wikimedia.org.
Автобус, который стал визитной карточкой Лондона (и Великобритании), называется «Routemaster» или «Хозяин дорог». Первый автобус появился в 1954 году и стал предсказуемым продолжением традиции на даблдекеры. Многие конструкторские особенности в Routemaster уходят корнями еще к первым омнибусам. Речь идет не только о двух этажах, но также об отсутствии дверей – это позволяет покинуть автобус даже во время остановки в пробке или на красный свет.
Красный цвет Routemaster также выбран не просто так. Он делает автобус более заметным во время тумана, что делает движение по улицы закономерным образом более безопасным. Особенно актуально это для Лондона.
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