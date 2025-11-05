С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 586 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    совдепия - это скопище маразма, идиотизма и глупости4 вещи времён ССС...
  • Мария Кузнецова
    Два раза в год перемываю фарфор и хрусталь, который редко используется. Для этого растворяю в горячей воде несколько ...Нестандартные быт...
  • Сергей Мартьянов
    Ну, а теперь про майки, что носили мужчины:)5 причин, которые...

Как украсить пространство чем-то плетёным

Плетеные элементы возвращаются не только в интерьеры, но и в наше восприятие уюта. Макраме больше не ограничивается определенным стилем – его легко адаптировать к любому пространству.

Как украсить пространство чем-то плетёным

Макраме снова на пике популярности, и это больше, чем просто отголоски 70-х. Современные интерьеры подхватили тренд и вывели его за рамки привычного бохо.

Теперь плетеные элементы можно встретить в минималистичных, скандинавских, эклектичных пространствах и даже в лофтах. А главное – они добавляют текстуры, тепла и уюта, но не перегружают интерьер.
Вот как можно интегрировать макраме в ваш дом и сделать его стильным.

1. Панно на стене

Плетеное панно – это классика, которая отлично смотрится как в спальне над кроватью, так и в гостиной над диваном. Если вам кажется, что это слишком «хиппи», выбирайте лаконичные дизайны: монохромные или в светлых пастельных оттенках. В минималистичных интерьерах панно с геометрическим рисунком станет интересным акцентом.
Совет: вместо стандартного белого макраме попробуйте варианты из черных или темно-зеленых нитей – они смотрятся современно и добавляют глубины.

2. Подвесы для растений

Как украсить пространство чем-то плетёным

Если цветы в горшках просто стоят на подоконнике – это скучно. Подвесы из макраме добавят вертикальной динамики и освободят место. Подойдут для растений с длинными свисающими стеблями – папоротников, сциндапсусов или плюща.

Интересная идея: сочетайте несколько подвесов на разной высоте, создавая мини-оранжерею прямо в комнате.

3. Абажуры и светильники

Плетеные абажуры – это не просто тренд, а отличный способ добавить уюта за счет мягкого рассеянного света.
Макраме хорошо смотрится на настольных лампах, потолочных светильниках и даже на гирляндах.
В интерьере лофта такой элемент станет неожиданным акцентом, смягчая строгость бетона и металла. А в скандинавском стиле абажуры из светлой пряжи идеально впишутся в общую концепцию природных материалов.

4. Декор мебели

Как украсить пространство чем-то плетёным

Макраме можно использовать не только как отдельный элемент, но и в качестве декора мебели. Например, спинки стульев или табуретов с плетеными вставками выглядят свежо и необычно. Другой вариант – мягкие плетеные подушки, которые легко освежат диван или кровать.

Если вы хотите попробовать что-то совсем нестандартное, обратите внимание на плетеные шторы или перегородки – они добавляют уединения, но не блокируют свет.

5. Коврики и подставки

Коврики из макраме – это не только красиво, но и практично. Они подходят для ванной, спальни или гостиной. Главное – выбирать устойчивые к влаге материалы, если вы планируете использовать их в местах с высокой влажностью.
Для кухни или стола макраме-подставки под тарелки и стаканы будут стильным и функциональным решением. Это простой способ сделать обеденный стол более уютным и «жизненным».
Ссылка на первоисточник
наверх