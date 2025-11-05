Как украсить пространство чем-то плетёным

Плетеные элементы возвращаются не только в интерьеры, но и в наше восприятие уюта. Макраме больше не ограничивается определенным стилем – его легко адаптировать к любому пространству.







Макраме снова на пике популярности, и это больше, чем просто отголоски 70-х. Современные интерьеры подхватили тренд и вывели его за рамки привычного бохо.

1. Панно на стене

2. Подвесы для растений

3. Абажуры и светильники

4. Декор мебели

5. Коврики и подставки

Теперь плетеные элементы можно встретить в минималистичных, скандинавских, эклектичных пространствах и даже в лофтах. А главное – они добавляют текстуры, тепла и уюта, но не перегружают интерьер.Вот как можно интегрировать макраме в ваш дом и сделать его стильным.Плетеное панно – это классика, которая отлично смотрится как в спальне над кроватью, так и в гостиной над диваном. Если вам кажется, что это слишком «хиппи», выбирайте лаконичные дизайны: монохромные или в светлых пастельных оттенках. В минималистичных интерьерах панно с геометрическим рисунком станет интересным акцентом.Совет: вместо стандартного белого макраме попробуйте варианты из черных или темно-зеленых нитей – они смотрятся современно и добавляют глубины.Если цветы в горшках просто стоят на подоконнике – это скучно. Подвесы из макраме добавят вертикальной динамики и освободят место. Подойдут для растений с длинными свисающими стеблями – папоротников, сциндапсусов или плюща.Интересная идея: сочетайте несколько подвесов на разной высоте, создавая мини-оранжерею прямо в комнате.Плетеные абажуры – это не просто тренд, а отличный способ добавить уюта за счет мягкого рассеянного света.Макраме хорошо смотрится на настольных лампах, потолочных светильниках и даже на гирляндах.В интерьере лофта такой элемент станет неожиданным акцентом, смягчая строгость бетона и металла. А в скандинавском стиле абажуры из светлой пряжи идеально впишутся в общую концепцию природных материалов.Макраме можно использовать не только как отдельный элемент, но и в качестве декора мебели. Например, спинки стульев или табуретов с плетеными вставками выглядят свежо и необычно. Другой вариант – мягкие плетеные подушки, которые легко освежат диван или кровать.Если вы хотите попробовать что-то совсем нестандартное, обратите внимание на плетеные шторы или перегородки – они добавляют уединения, но не блокируют свет.Коврики из макраме – это не только красиво, но и практично. Они подходят для ванной, спальни или гостиной. Главное – выбирать устойчивые к влаге материалы, если вы планируете использовать их в местах с высокой влажностью.Для кухни или стола макраме-подставки под тарелки и стаканы будут стильным и функциональным решением. Это простой способ сделать обеденный стол более уютным и «жизненным».