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10 фактов об осьминогах — самых умных беспозвоночных

1. У осьминогов три сердца: одно (главное) гонит голубую кровь по всему телу, а два других — жаберных — проталкивают кровь через жабры.
10 фактов об осьминогах — самых умных беспозвоночных


2. Осьминоги способны воспринимать инфразвук. Обычные звуки они тоже слышат, несмотря на отсутствие ушей.
10 фактов об осьминогах — самых умных беспозвоночных

3. Осьминоги способны отбрасывать щупальце, ломая его самостоятельно в случае опасности, как ящерицы отбрасывают хвост.
10 фактов об осьминогах — самых умных беспозвоночных

4. Осьминоги дышат жабрами, однако длительное нахождение вне воды не причиняет им серьёзного вреда.
10 фактов об осьминогах — самых умных беспозвоночных

5. У осьминогов прямоугольные зрачки.
10 фактов об осьминогах — самых умных беспозвоночных

6. Испуганный осьминог белеет, разозлённый краснеет.
10 фактов об осьминогах — самых умных беспозвоночных

7. Яички осьминога расположены в голове.
10 фактов об осьминогах — самых умных беспозвоночных

8. Осьминогов многие зоопсихологи считают самыми «умными» среди всех беспозвоночных по многим показателям: поддаются дрессировке, имеют хорошую память, различают геометрические фигуры — маленький квадрат отличает от более крупного; прямоугольник, поставленный вертикально, от прямоугольника, поставленного горизонтально; круг от квадрата, ромб от треугольника. Узнают людей, привыкают к тем, кто их кормит. Если проводить с осьминогом достаточно времени, он становится ручным. Прекрасно обучаемы.
10 фактов об осьминогах — самых умных беспозвоночных

9. Осьминоги — чистюли: своё жилище они «подметают» струей воды из воронки, а объедки складывают снаружи в мусорную кучу.
10 фактов об осьминогах — самых умных беспозвоночных

10. В некоторых странах (например, в Японии), осьминогов едят живыми. Их нарезают на тонкие кусочки и съедают их в течение нескольких минут, пока мышцы щупалец продолжают конвульсировать.
10 фактов об осьминогах — самых умных беспозвоночных

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10 фактов об осьминогах — самых умных беспозвоночных

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10 фактов об осьминогах — самых умных беспозвоночныхПодписаться на мой Instagram
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