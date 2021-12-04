Как выглядели лысые знаменитости с шевелюрами

Мы привыкли видеть звёзд шоу-бизнеса такими, какими они предстают перед нами на экранах и в интернете, и мы даже не можем представить себе их иначе. Хотя, если напрячь своё воображение и хорошенько постараться, то мы можем мысленно превратить Тома Круза в высокого блондина, а из Памелы Андерсон сделать жгучую брюнетку. А как насчёт актёров и других звёзд Голливуда, которые являются абсолютно лысыми?
Брюс Уиллис
Середина 80-х — время комедийного сериала «Детективное агентство „Лунный свет“», сделавшего тогда еще волосатого Брюса звездой.
Джейсон Стэтхэм
Карьера Джейсона началась со съемок в клипах. Его, обмазанного серебряной краской и в леопардовых трусах, можно увидеть в клипах групп The Shamen и Erasure.
Федор Бондарчук
Знакомьтесь — молодой и модный клипмейкер Федя Бондарчук.
Дмитрий Нагиев
Таким мы отлично помним Дмитрия по проектам «Окна» и «Осторожно, модерн!».
Вин Дизель
В юности кучерявый Вин танцевал брейк-данс и даже выступал с номерами на телевидении!
Дуэйн Джонсон
1999 год: Скала — звезда американского реслинга, до завершения карьеры бойца остается еще 5 лет.
Джон Малкович
1984 год. Бродвейский актер Малкович дебютирует в кино с фильмом «Места в сердце» — и сразу же номинация на «Оскар»!
Сил
Таким мы помним музыканта по его культовому клипу Crazy.
Гоша Куценко
Знакомьтесь — Юра Куценко, выпускник львовской школы № 56.
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