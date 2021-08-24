Как ухаживали за шевелюрой в 19 веке

Как вы думаете, как часто мыли волосы женщины в 19 веке?







Кто-то сейчас, конечно, вспомнит произведения классиков и представит женщину, принимающую ванну, и распределяющую мыло по длине волос; кто-то упомянет диковатые на современный взгляд средства, которые, ради эксперимента, были опробованы женщинами в документальных проектах BBC. К слову сказать, женщины, принимавшие участия в этих экспериментах BBC, нанесли своим волосам серьезные повреждения.



В реальности дамы 19 века, конечно, содержали волосы в чистоте, однако это совсем не значит, что они их мыли. Обладательницам особо пышных шевелюр приходилось нанимать парикмахера, чтобы тот помог ей помыть, подстричь и даже подпалить (!) волосы. Все эти манипуляции совершались обычно не чаще, чем раз в месяц (!) — и это были обеспеченные дамы. Представительницы не слишком богатых слоев населения обычно ограничивались одним разом за сезон.



Неужели их волосы не воняли и выглядели приемлемо? — спросите вы.



Некоторые писатели часто используют подобные факты для того, чтобы оправдать свое нежелание погружаться в историю событий, о которых они рассказывают: мол, “люди тогда были вонючие и грязные, а потому я не хочу лезть в весь этот ужас”. Однако это мнение является скорее оправданием их собственному невежеству, нежели аргументированной точкой зрения.

На самом деле женщины ухаживали за своими волосами и поддерживали чистоту головы, но не такими методами, какими пользуемся сейчас. Мыло изначально создавалось на основе щелочи и алкаина, а волосы и шампунь имеют в своей основе кислотную среду. В результате воздействия щелочи волосы становились ломкими сухими и сильно спутывались. Мужчинам в этом смысле было проще — они носили короткие волосы, поэтому могли спокойно мыть голову мылом, ведь естественного кожного жира хватало на о, чтобы восстановить естественный баланс волос. Но ведь женщины в то время носили длинные волосы, а значит — регулярное мытье головы мылом могло просто уничтожить волосы.Вместо мытья использовались другие альтернативные способы поддержания чистоты волос. Например, крайне распространены были специальный масла-кондиционеры, которые наносились на голову с помощью расчески. За приблизительно 100 расчесываний такие масла не только распутывали волосы, но и снимали естественный, но несвежий кожный жир вместе с осевшей на него пылью и грязью. Вся эта процедура вычесывания грязи занимала много времени и, что не менее важно, денег. Масла для волос стояли недешево, и только женщины из обеспеченных семей могли позволить себе такой уход за волосами.Что касается прически, то женщины крайне редко носили распущенные волосы: даму с распущенными волосами можно было увидеть только сразу до или после пробуждения, (исключением могла быть лишь ситуация, когда с дамы пишут картину и просят её распустить волосы для художественного замысла). И даже на ночь женщины заплетали волосы в косы, и, знаете, это не удивительно: попробовали бы вы поспать с распущенными волосами, длина которых равна половине вашего роста.Первые шампуни появились лишь в 20-х годах прошлого столетия. Они действительно прекрасно справлялись со своей задачей и хорошо смывали не только грязь и жир, но и различные средства укладки, такие как лак для волос, гель и другие. Но частое мытье головы пересушивало длинные волосы, поэтому большинство представительниц прекрасного пола все равно мыло голову раз в неделю в парикмахерской , после чего им делали укладку (и, возможно, стрижку) на всю следующую неделю. Вот вам и ответ на вопрос о том, как же женщины обходились без кондиционеров для волос — очень просто — шампунем пользовались не так часто, а потому естественные масла находились на коже и волосах достаточно долго, чтобы оказать питательный и увлажняющий эффект.Еще одним достоинством естественного кожного жира является то, что он делает волосы более послушными, а потому женщины могли спокойно обходиться без тонн лака, закрепляя свою длинную и густую шевелюру всего несколькими шпильками. Именно поэтому даже сейчас парикмахеры предпочитают делать укладку на волосах, которые мыли за сутки до посещения салона.А вот реклама уже тогда влияла на покупателей, заставляя их приобретать то, что на самом деле не было эффективным. Например, очень популярны были специальные лосьоны и тоники для волос, некоторые из которых были предназначены для приема внутрь. Они были абсолютно бесполезными, но дамы покупали их, под воздействием активной рекламы.И, естественно, если дама, по какой-либо нелепой случайности, падала в пруд или озеро, она обязательно должна была тщательно вымыть голову после инцидента. Она использовала жидкое мыло и пену, которая также использовалась для бритья. При этом волосы ей мыла служанка, пока сама сударыня наклонялась вперед или назад. Учитывая тот факт, что волосы тогда носили длинные (ниже пояса), каждый этап мытья волос занимал много времени. И уж точно волосы нельзя было просто поднять на голову и собрать их там как шапочку — это было просто физически невозможно.И еще немного фактов об уходе за волосамиПерекись водорода стали использовать для осветления волос лишь в 1867 году. До этого момента девушки пользовались лишь солнцем и содой.Хна стала популярной в конце 19 века в качестве средства для закрашивания седины.Завивать волосы женщины тоже научились давно. Изначально укладку делали двумя способами — с помощью небольших тканевых рулонов и горячих щипцов. Последние были действительно опасны для волос — ведь температура этих щипцов толком не регулировалась. Так и получалось, что половина девушек либо ходили со слабой укладкой, либо подвергали себя риску сжечь волосы . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)