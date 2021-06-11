Спорткар из «мусора»: как два друга в СССР собрали крутой автомобиль у себя в гараже

Многие граждане Советского Союза постоянно что-то мастерили. Можно даже сказать, что вокруг «сделай сам» был сформирован своеобразный культ. Больше всех мастерила конечно же молодежь. Впрочем, сделать фонарик, импровизированное радио или миникомпьютер – это одно. А вот собрать спортивный автомобиль буквально из гаражного хлама – совершенное другое. К сожалению, для ребят-конструкторов через 5 лет после выхода в свет их авто в стране начнутся хорошо известные события, и людям станет не до причудливых машин.
Автомобиль нового поколения. |Фото: carakoom.com.
Машина была создана в 1980-е годы двумя парнями-конструкторами Дмитрием Парфеновым и Геннадием Хаиновым. Проект во многом стал возможным благодаря конкурсу, организованному журналом «Техника – молодежи» для «сельских» автомобилей кустарного производства. Впервые узнав о мероприятии, парни четко для себя решили, что хотели бы в нем поучаствовать. Сразу после этого каждую субботу они принялись собирать всевозможные запчасти и хлам, который мог бы пригодиться при создании автомобиля.
Отличное было решение. |Фото: yandex.by.
Прошло три года и полезного «хлама» в собственности парней накопилось достаточно количество. На рынке ребята добыли карбюратор от ВАЗ-2105. Стащили от старого «Запорожца» 4-ступенчатую механическую коробку передач, добыли задний привод от «Нивы». Уже меньше, чем через полгода на свет появилась первая модель, которая получила название «Лаура». После сборки автомобиль покрасили в бежевый цвет.
Собрали буквально в сарае. |Фото: fishki.net.
Первый публичный показ состоялся в 1983 году на Ленинградском полигоне. Машина вызвала положительные эмоции, хотя тогда многие и подчеркивали, что поделка парней из области научной фантастики. Агрессивные фары и плавные очертания задавали стиль, который станет популярен в отечественном автопроме только в конце 1980-х-начале 1990-х годов. Заручившись одобрением и поддержкой соотечественников, ребята тут же взялись за создание второй модели.
Два друга сделали машину. |Фото: yandex.ru.
Новая модель получила название «Калиакри». Машина получила улучшенную светотехнику и электронику. Ребята даже впихнули в свое детище простенький компьютер, способный сообщать о неисправностях основных узлов автомобиля, а также подсказывать оптимальный режим движения. Удивительно, что построено это было буквально в сарайных условиях.
В итоге проект свернули. ¦Фото: autoade.ru.
В последствии автомобиль ребят покажут на нескольких выставках, в том числе международных. Везде машина соберет положительные отзывы. На Женевском автосалоне «Калиакри», созданная преимущественно из вторичного сырья, и вовсе произведет фурор. Тогда же В. Н. Поляков – министр автомобильной промышленности СССР признается в том, что отрасли не хватает молодых кадров и предложит создать экспериментальную лабораторию до 2000 года. К сожалению, всем этим замыслам будет не суждено осуществиться. Уже через несколько лет в стране Советов начнется кризис и всем будет не до создания перспективных моделей авто.
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