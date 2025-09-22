С нами не соску...
  Игорь Рябин
    Лох.Без чего советски...
  Grandad
    Понравилась мера наказания.4 грозные банды в...
  Grandad
    Не Капитана Америки, а Капитана Америка.Почему форма коре...

Полезные секреты, которые пригодятся на кухне

Пожалуй, любая хозяйка признает, что со временем даже выпечка любимого пирога или приготовление коронного плова превращается в рутину. Более того, из-за стремительного образа жизни времени на приготовление того или иного блюда попросту не хватает. И если одни хозяйки опускают руки и начинают обходится простыми рецептами, то другие придумывают, как бы оптимизировать рабочие процессы.

Мы подобрали 15 кухонных советов, которые превратят быт в забаву. Полезные секреты, которые пригодятся на кухне

1. Рассыпчатые макароны


Полезные секреты, которые пригодятся на кухне Чтобы готовые макароны на следующий день не превратились в слипшуюся массу, похожую на запеканку, разделите их на части, разложите в Zip-пакеты и поместите в морозилку. Когда захотите поесть, просто отправьте замороженную порцию в кастрюлю с кипящей водой на 1-2 минуты.

2. Помутневший мед


Полезные секреты, которые пригодятся на кухне Мед - один из тех продуктов, который не портится и может храниться чуть ли не десять лет. Однако со временем он может загустеть и помутнеть. Если вас не устраивает такое положение вещей, разогрейте баночку с медом на паровой бане. Продукт снова станет жидким и обретет первозданный золотистый оттенок.

3. Молочные продукты


Полезные секреты, которые пригодятся на кухне Чтобы молоко, сметана и творог не испортились раньше срока, храните их в перевернутом виде. Это создаст большую герметичность и предотвратит размножение бактерий внутри упаковок.

4. Замороженные яйца


Полезные секреты, которые пригодятся на кухне Если вы случайно разбили яйцо или у вас осталось пару желтков, которые не пошли в тесто, поместите их в формочку для льда, добавьте щепотку соли, столько же сахара и заморозьте. Такая хитрость не даст продукту испортиться и позволит полностью сохранит их вкусовые свойства.

5. Соль в солонке


Полезные секреты, которые пригодятся на кухне

Насыпьте в солонку немного риса, чтобы соль не отсырела и не превратилась в камень.

6. Реанимация для шампанского


Полезные секреты, которые пригодятся на кухне

Вернуть пузырьки в выдохшееся шампанское помогут несколько изюминок, брошенных в бокал. Вы удивитесь, но натуральный сахар способен творить чудеса.

7. Хранение овощей и зелени


Полезные секреты, которые пригодятся на кухне Если вы обнаружили, что ваши овощи начали подгнивать в холодильнике, в следующий раз используйте бумажные полотенца. Положите их между овощами, оберните в них зелень и на некоторое время забудьте о проблеме. Полотенца будут впитывать в себя конденсат, который собственно и способствует гниению.

8. Альтернативный фильтр


Полезные секреты, которые пригодятся на кухне Если у вас под рукой нет ни ситечка, ни кофейного фильтра, сделайте его подобие из обычного бумажного полотенца.

9. Борьба с насекомыми


Полезные секреты, которые пригодятся на кухне Положите в контейнер с мукой или крупой по несколько листочков сушеного лавра, чтобы не переживать, что в этих продуктах заведутся мерзкие насекомые.

10. Черствая выпечка


Полезные секреты, которые пригодятся на кухне Спасти зачерствевшую выпечку помогут нехитрые манипуляции с водой и духовкой. Просто окропите зачерствевший кекс водой и отправьте его на несколько минут в разогретую духовку. После такой процедуры несъедобная выпечка вновь обретет мягкость.

11. Сыр в морозилке


Полезные секреты, которые пригодятся на кухне Если вы приобрели дорогой сыр и не хотите, чтобы он испортился, упакуйте его в герметичные пакеты и поместите в морозилку. За день до употребления продукт следует переместить в холодильник, чтобы он оттаял и вновь стал мягким.

12. Довести тесто для готовности


Полезные секреты, которые пригодятся на кухне Если тесто долго не поднимается, поможет микроволновка. Поставьте в нее большой стакан воды, разогрейте так, чтобы содержимое стакана закипело, а сразу после поставьте внутрь тесто. Стакан при этом вынимать не нужно.

13. Улучшить вино


Полезные секреты, которые пригодятся на кухне Даже самое плохое красное вино, можно реанимировать при помощи блендера. Залейте в чашу блендера напиток и запустите устройство на несколько минут. Такой приемчик раскроет вкус вина и поможет спасти даже самый гадкий его сорт.

14. Драники


Полезные секреты, которые пригодятся на кухне Вафельницу или бутербродницу можно использовать для приготовления нескольких альтернативных блюд. Например, с помощью этих гаджетов удастся быстро приготовить хрустящий завтрак для всей семьи.

15. Почистить яйцо


Полезные секреты, которые пригодятся на кухне Яичная скорлупа может испортить маникюр и настроение. Чтобы такой неприятности не произошло с вами, возьмите на заметку данный прием. Его суть заключается в использовании стеклянного стакана и небольшого количества воды. Далее остается только поместить внутрь вареное яйцо и энергично взболтать.

