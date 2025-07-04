5 корпоративных традиций разных стран, которые покажутся нам чем-то из рук вон выходящим

Сколько людей, столько и мнений, сколько стран - столько и традиций. Данный материал расскажет о пяти корпоративных обязательных ритуалах разных стран мира, которые с большой вероятностью заставят нас покрутить пальцем у виска. Погнали читать!
1. Южная Корея: ритуальные корпоративные похороны
Азия – всегда другой мир. Многие знают, что Япония находится на первом месте в мире по числу самоубийств, связанных с осознанием себя как плохого сотрудника (аналогия «пути самурая»). Но мало кто знает, что Южная Корея тоже входит в пятёрку. Для того, чтобы снизить желание покончить с собой из-за возможных карьерных неудач, корейские боссы проводят обязательную процедуру ритуальных коллективных похорон. Проходит она так. Сотрудники облачаются в белые саваны и пишут «предсмертные письма» семьям. А потом ложатся прямиком в деревянные гробы со своим фото с чёрной лентой на груди, где лежат и медитируют, пытаясь познать самое себя. Обычно комнату погружает во мрак специально нанятый «Ангел Смерти» (ну, давайте считать, что это… кхм… АНИМАТОР такой). Мероприятие должно повысить вкус к жизни сотрудников по найму.
2. Финляндия: Дееееееловыыыые фффстрееееечи в сааааааауне
Деловые встречи в сауне в Финляндии. / Фото: emilia-spanish.ru
Если финны хотят дать знать, что они максимально расположены к заключению сделки с бизнес-партнёром, они назначают… переговоры в сауне! Во многих финских офисах и корпоративных зданиях есть сауна. Туда идут для переговоров в максимально расслабленном ключе.финнов в стане насчитывается 3 300 000 саун. Вау!
2. Швеция: обязательные перерывы на кофе с булочкой
Гипертоники, не езжайте жить и работать в Швецию! / Фото: zimamagazine.com
Перерыв на кофе с булочкой в Швеции называется «фика». Во многих учреждениях и бизнесах Швеции в официальный распорядок рабочего дня включено от одной до трёх «фик», а пропускать их… НЕЖЕЛАТЕЛЬНО. В корпоративных рекомендациях магната «ИКЕА» есть такие слова: «Фика - не просто перерыв, а время для отдыха, общения с коллегами и обмена новостями». К слову, во время данного перерыва категорически возбраняется говорить о работе. Следует обсуждать прочитанные книги, просмотренный недавно фильм, рост ваших комнатных растений, семейные будни, количество дефекаций вашего любимого сфинкса. Если будете переходить на рабочие темы – возможно отречение от «фик».
4. Япония: сон на рабочем месте как «обязаловка»
Инэмури обязательно, не пробуйте избегать этого в Японии. / Фото: bugaga.ru
Мы уже говорили выше, что количество суицидов из-за неудач на работе в Японии происходит чаще всего по всей планете. Из-за помешательства на удачной карьере японцы мало спят. Согласно статистике, всего шесть с половиной часов в сутки. Это мало для людей возрастом от 20 до 50 лет. Поэтому приняты меры: в Японии в учреждениях и в корпорациях введён обязательный «инэмури» - сон на рабочем месте. Принцип такой: в часовой перерыв на обед японец 15 минут вкушает пищу (в основном, рис, суши), а 45 минут – спит, положив голову на руки на столе. Если захотите откинуться на рабочем кресле или даже вздремнуть калачиком на полу – отлично. Если вы игнорируете «инэмури», на вас начнут коситься и почитать не совсем психически здоровым.
5. Китай: визитки – это святее, чем боги
Святое! / Фото: tarh.ir
В Китае все дают друг другу свои визитки. И если вы просто выбросите её в ближайшую урну, какой-то из богов вас точно покарает. Итак, как брать визитку в Китае. Вы должны встать (если сидели до этого) и взять её обеими руками. Класть её сразу в карман нельзя. Или продолжайте длительно держать её в руке, или (например, на совещании) положите её стороной с именем вверх. Посматривайте на неё время от времени.
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