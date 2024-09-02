Селфи с привидением: герои фильмов 1980-х в современном мире

E.T. прогуливается на сигвее, в то время как Хи-Мен показывает мастер-класс в тренажерном зале. Автор: Tom Ward.
Сейчас, когда один за другим старые фильмы снимают на новый лад, возможно, дойдет дело и до "классики 80-х". Задумывались ли вы, как будет выглядеть визит E.T. из фильма "Инопланетянин", если бы это случилось не 1982 году, а в 2016? Или как бы выглядели обязананности современного Робокопа? В этой подборке иллюстраций вы найдете фантазии британского художника на эту тему.
Марти МакФлай балансирует на ховерборде. Автор: Tom Ward.
Селфи на работе охотника за привидениями. Автор: Tom Ward.
Селфи. Автор: Tom Ward.
Британский иллюстратор Том Вард (Tom Ward) совместил свою любовь к кинематографу со своими навыками графического дизайна, в итоге как раз и получилась эта небольшая, но очень позитивная серия принтов "Eighties reload".хотел сделать что-то как раз с этими образами," - рассказывает Том Вард. - "Сначала я просто начал рисовать знакомых мне с детства героев, а потом стал помещать их в сегодняшние условия, и это показалось мне интересным. Хотя, если честно, я просто искал оправданий для себя, почему мне хочется рисовать Хи-Мена."
Робот из *Короткого замыкания* подбирает пластиковую бутылку. Автор: Tom Ward.
Треминатор ищет альтернативные пути донести свое послание. Автор: Tom Ward.
Робокоп проверят, кто нарушает скоростной режим. Автор: Tom Ward.
Karate Kid, танцующий Гангам стайл. Автор: Tom Ward.
