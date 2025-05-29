Какие предметы нельзя просто так возить в багажнике автомобиля без угрозы штрафа

Некоторые вещи нельзя просто так взять и положить в багажник любимого автомобиля. Нет, положить, конечно, можно… Вот только, если такой автомобиль остановит ГАИ – проблем не миновать. Избежать штрафов, конфискаций, лишения прав, а возможно и ареста, поможет только полное соблюдение действующих законов и правил в отношении транспортировки подобных «запрещенных» грузов.
1. Химические и взрывоопасные вещества
Опасную химию возить нельзя. /Фото: msk.pulscen.ru.
В багажнике автомобиля категорически запрещено перевозить химические реагенты, способные нанести вред человеку или окружающей среде, взрывчатые вещества, а также пиротехнику в больших количествах. Перевозка всего перечисленного требует получения специального разрешения, а также соблюдения правил транспортировки опасных веществ. Кроме того, в автомобильном багажнике запрещено перевозить любые газовые баллоны, если они не соответствуют учрежденным стандартам перевозки.
2. Алкоголь
От 10 литров, только с разрешением. /Фото: ВКонтакте.
Перевозить алкогольную продукцию в багажнике или салоне автомобиля разрешено лишь в том случае, если объем транспортируемых товаров не превышает 10 литров. В противном случае автомобилист обязан иметь при себе специальное разрешение, которое подтвердит факт легальности транспортировки спиртосодержащей продукции. Нарушение правил перевозки алкоголя ведет не только к штрафу, но и к гарантированной конфискации спиртного. Распространяется это правило в том числе на «сырой» спирт.
3. Опасные грузы
Некоторые вещи просто так возить нельзя. /Фото: drive2.ru.
К числу опасных грузов относиться достаточно широкий перечень товаров., а также международным и национальным стандартам перевозки подобной продукции. К числу наиболее распространенных опасных грузов можно отнести медпрепараты (подлежащие контролю) аккумуляторы, легковоспламеняющиеся жидкости.
4. Животные
Просто так возить питомцев нельзя. /Фото: dreamstime.com.
Для перевозки домашних животных в автомобиле действуют свои правила, за нарушение которых автомобилист рискует получить солидный штраф. Касаются правила транспортировки абсолютно любой живности от домашней скотины до питомцев. Просто посадить животное в багажник – нельзя. В соответствии с действующими нормами, брат меньший должен находиться в специальном контейнере, который одновременно обеспечит безопасность в поездке.
5. Крупногабаритные предметы
Точно ничего не мешает? /Фото: drive2.ru.
Любые предметы габариты которых превышают размеры транспортного средства или ограничивают обзор автомобилиста – запрещены к перевозке. Поэтому превратить любимую «ласточку» в тяжело нагруженного ишака получится едва ли. Если автомобиль в таком виде поймает полиция, то хозяин транспортного средства в лучшем случае отдается штрафом. При этом в наиболее запущенных случаях, полицейские вполне могут потребовать превратить перевозку грузов, угрожающих безопасности на дороге.
6. Оружие
А разрешение есть? /Фото: ВКонтакте.
Едва ли об этом стоит напоминать людям владеющим огнестрельным оружием, но все-таки… Просто так положить любимое ружье в багажник и поехать на охоту – нельзя. Оружие и боеприпасы могут транспортироваться в автомобиле исключительно в соответствии с действующими правилами. А именно: оружие должно быть находиться в разряженном состоянии, быть упакованным (чехол или кейс), а боеприпасы должны лежать в отдельной емкости, исключающей возможность незамедлительного использования. Ответственность за нарушение этих правил может быть как административной, так и уголовной.
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