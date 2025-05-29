Какие предметы нельзя просто так возить в багажнике автомобиля без угрозы штрафа

1. Химические и взрывоопасные вещества

Опасную химию возить нельзя. /Фото: msk.pulscen.ru.

2. Алкоголь

От 10 литров, только с разрешением. /Фото: ВКонтакте.

3. Опасные грузы

Некоторые вещи просто так возить нельзя. /Фото: drive2.ru.

4. Животные

Просто так возить питомцев нельзя. /Фото: dreamstime.com.

5. Крупногабаритные предметы

Точно ничего не мешает? /Фото: drive2.ru.

6. Оружие

А разрешение есть? /Фото: ВКонтакте.