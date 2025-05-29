С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид
    Т.е. раскритиковали? :-) Ну тогда сравните с Ладой. :-))) А потом расскажите, почему "американцы" пользутся гораздо б...Почему американск...
  • Светлана Бондаренко (Белова)
    Ну и что? Да,были и консервированные супы в банках,и свекла консервированная,и много чего другого. Никогда не видела ...Какие странные ко...
  • Валентин Гришин
    Однако...Уже и в заголовках ошибки делают блогеры...Как выглядил сухп...

Какие предметы нельзя просто так возить в багажнике автомобиля без угрозы штрафа



Некоторые вещи нельзя просто так взять и положить в багажник любимого автомобиля. Нет, положить, конечно, можно… Вот только, если такой автомобиль остановит ГАИ – проблем не миновать. Избежать штрафов, конфискаций, лишения прав, а возможно и ареста, поможет только полное соблюдение действующих законов и правил в отношении транспортировки подобных «запрещенных» грузов.


1. Химические и взрывоопасные вещества


Опасную химию возить нельзя. /Фото: msk.pulscen.ru.

Опасную химию возить нельзя. /Фото: msk.pulscen.ru.

 

В багажнике автомобиля категорически запрещено перевозить химические реагенты, способные нанести вред человеку или окружающей среде, взрывчатые вещества, а также пиротехнику в больших количествах. Перевозка всего перечисленного требует получения специального разрешения, а также соблюдения правил транспортировки опасных веществ. Кроме того, в автомобильном багажнике запрещено перевозить любые газовые баллоны, если они не соответствуют учрежденным стандартам перевозки.

2. Алкоголь


От 10 литров, только с разрешением. /Фото: ВКонтакте.

От 10 литров, только с разрешением. /Фото: ВКонтакте.

 

Перевозить алкогольную продукцию в багажнике или салоне автомобиля разрешено лишь в том случае, если объем транспортируемых товаров не превышает 10 литров. В противном случае автомобилист обязан иметь при себе специальное разрешение, которое подтвердит факт легальности транспортировки спиртосодержащей продукции. Нарушение правил перевозки алкоголя ведет не только к штрафу, но и к гарантированной конфискации спиртного. Распространяется это правило в том числе на «сырой» спирт.

3. Опасные грузы


Некоторые вещи просто так возить нельзя. /Фото: drive2.ru.

Некоторые вещи просто так возить нельзя. /Фото: drive2.ru.

 

К числу опасных грузов относиться достаточно широкий перечень товаров.
Перевозить такие в автомобиле можно при соблюдении ключевого условия – реализации специального подхода при транспортировке. Любая транспортировка опасных грузов должна соответствовать правилам ДОПОГ, а также международным и национальным стандартам перевозки подобной продукции. К числу наиболее распространенных опасных грузов можно отнести медпрепараты (подлежащие контролю) аккумуляторы, легковоспламеняющиеся жидкости.

4. Животные


Просто так возить питомцев нельзя. /Фото: dreamstime.com.

Просто так возить питомцев нельзя. /Фото: dreamstime.com.

 

Для перевозки домашних животных в автомобиле действуют свои правила, за нарушение которых автомобилист рискует получить солидный штраф. Касаются правила транспортировки абсолютно любой живности от домашней скотины до питомцев. Просто посадить животное в багажник – нельзя. В соответствии с действующими нормами, брат меньший должен находиться в специальном контейнере, который одновременно обеспечит безопасность в поездке.

5. Крупногабаритные предметы


Точно ничего не мешает? /Фото: drive2.ru.

Точно ничего не мешает? /Фото: drive2.ru.

 

Любые предметы габариты которых превышают размеры транспортного средства или ограничивают обзор автомобилиста – запрещены к перевозке. Поэтому превратить любимую «ласточку» в тяжело нагруженного ишака получится едва ли. Если автомобиль в таком виде поймает полиция, то хозяин транспортного средства в лучшем случае отдается штрафом. При этом в наиболее запущенных случаях, полицейские вполне могут потребовать превратить перевозку грузов, угрожающих безопасности на дороге.

6. Оружие


А разрешение есть? /Фото: ВКонтакте.

А разрешение есть? /Фото: ВКонтакте.

 

Едва ли об этом стоит напоминать людям владеющим огнестрельным оружием, но все-таки… Просто так положить любимое ружье в багажник и поехать на охоту – нельзя. Оружие и боеприпасы могут транспортироваться в автомобиле исключительно в соответствии с действующими правилами. А именно: оружие должно быть находиться в разряженном состоянии, быть упакованным (чехол или кейс), а боеприпасы должны лежать в отдельной емкости, исключающей возможность незамедлительного использования. Ответственность за нарушение этих правил может быть как административной, так и уголовной.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
наверх