Почему РЭБ для танков такой маломощный, что работает лишь в десяти метрах

Как показали реальные боевые действия, танки весьма далеки от совершенства, а шаги по их улучшению зачастую приходится прилагать непосредственно на поле боя. Один из таких шагов – установка на бронетехнику собственных комплексов РЭБ. Самое же удивительное, что действуют они лишь на очень коротких расстояниях, а в скором времени вообще могут оказаться бесполезными.
РЭБ на современном поле боя
Экраны против дронов./ Фото: glav.su
Вряд ли танкостроители когда-нибудь могли бы подумать, что самой большой опасностью для тяжёлой бронетехники на поле боя внезапно станут ничем не примечательные дроны. Конечно, армии крупных стран занимались развитием отрасли беспилотников, но далеко не в таких масштабах. Всё изменила сирийская война, где беспилотники впервые стали заметной силой в бою, а последний военный конфликт превратил их в серьёзное оружие, с которым поневоле приходится считаться. Операторы сотнями поднимают в воздух бывшие когда-то гражданскими квадрокоптеры и используют их в качестве дронов-камикадзе, своеобразный аналог летающих мин. Дроны несут на себе заряд, способный серьёзно повредить или даже вывести из строя бронетехнику.
Танк Т-90 с защитой от дронов./ Фото: hotwalls.ru
Поначалу от них спасались при помощи сетчатых экранов, которыми закрывали крышу у танков или зону остекления в автомобилях. Благодаря этому беспилотник натыкался на сетку, а не врезался непосредственно в технику, и поэтому наносил гораздо меньше вреда. Впрочем, подобные меры предосторожности приносили пользу лишь некоторое время, а потом операторы сменили тактику, да и беспилотники стали более совершенными, и для защиты от них пришлось изобретать что-нибудь новое.
РЭБ для танков – универсальное решение?
Комплекс РЭБ «Репеллент-1»./ Фото: capiton-mebel.ru
С самого начала комплексы радиоэлектронной борьбы не предназначались для защиты танков, у них была другая, не менее важная задача. Их использовали для поиска противника по излучению средств связи, для перехвата сообщений, постановки помех на линиях связи, для нарушения каналов коммуникации и даже для физического уничтожения оборудования. Средства РЭБ оказались настолько эффективными, что их широко используют по настоящее время, а все самые большие комплексы тщательно засекречены. Конечно, не все они настолько полезны, функционал их зависит от модели и размера, а вот их установка на практически любую военную технику – изобретение совсем недавнее.
FPV-беспилотник «Упырь»./ Фото: ferra.ru
Причиной тому стали всё те же дроны. Массовое использование противником беспилотников стало огромной угрозой и для личного состава в ПВР, и для медицинского транспорта, и для бронетехники, и для внедорожников. Все они подвергаются массированным атакам с воздуха, и лишь средства радиоэлектронной борьбы уберегают их от серьёзной опасности.
Глушилка дронов./ Фото: robogeek.ru
Принцип действия «мобильного» комплекса РЭБ очень прост: если говорить несколько утрированно, при помощи своих антенн он ставит «заслон из помех» вокруг техники. Как только беспилотник оказывается в радиусе действия РЭБ, он мгновенно теряет связь с оператором и не может дальше выполнять свою задачу. В зависимости от программы конкретного беспилотника, тот может зависнуть на месте и будет находиться в «подвешенном состоянии» до тех пор, пока у него не сядет батарея. Какие-то дроны после потери связи приземляются, какие-то возвращаются к месту запуска. Средства радиоэлектронной борьбы постоянно совершенствуются, а эффективность их работы всё время растёт. К примеру, первые комплексы, которые устанавливались на танки, были настроены на глушение определённой частоты, поэтому были уязвимы для дронов, чьи каналы связи постоянно менялись.
Подавитель дронов./ Фото: vrtp.ru
Современные комплексы лишены большинства ранних «детских» проблем. Они умеют отслеживать изменения частоты и запоминают последовательность, выполняя таким образом свою работу самым эффективным способом. Сейчас практически вся бронетехника на переднем крае оборудована средствами радиоэлектронной борьбы. Хоть она и не защищает от артиллерии или противотанковых ракет, но служит достаточно надёжным зонтиком от дронов. Без неё к линии фронта не выезжают даже уазики с «буханками», у всех есть своё украшение в виде торчащих в разные стороны антенн. Конечно, это не спасло от проблем.
Глушение по своим
Беспилотник на фронте./ Фото: magmer.ru
Главная трудность – это свои же собственные беспилотники. С их помощью осуществляется разведка, ведётся корректировка огня, управление подразделениями на поле боя, они также наносят большой урон противнику. Самое же главное, что дроны работают в непосредственной близости (по крайней мере, не очень далеко) от собственных танков, поэтому глушатся так же эффективно, как и вражеские. Ещё одна серьёзная трудность – это как раз «видимость» постановщика помех. Чем больше мощность и радиус действия РЭБ, тем быстрее его обнаружит противник, и вместо того, чтобы прикрыть танк от дронов, средства радиоэлектронной борьбы вызовут на него огонь артиллерии.
Комплекс РЭБ «Лесочек»./ Фото: topwar.ru
Учитывая всё вышеперечисленное, было решено в использовании РЭБ следовать умеренности и снизить радиус действия комплексов до минимально приемлемого размера. Именно поэтому антенны «добивают» лишь на несколько десятков метров, сохраняя достаточную мощность для постановки помех и одновременно не привлекая к себе внимание вражеских наблюдателей. Сейчас установки РЭБ используются повсеместно для прикрытия от дронов транспорта, бронетехники, укреплений и мест размещения, но, по мнению специалистов, это продлится не очень долго.
«Ланцет» сам умеет искать противника./ Фото: warfiles.ru
Уже сейчас существуют беспилотные системы, способные распознавать бронетехнику и поражать её в автономном режиме, без участия оператора. Яркий тому пример – российский «Ланцет». Он оснащен камерами и в состоянии разыскать свою цель самостоятельно, хоть и с довольно большим шансом на промах. Причём если подобный дрон внезапно полностью потеряет связь, он не приземлится, не упадёт и не отправится домой, он сам отыщет цель и попытается её поразить. Если дальнейшее развитие беспилотников будет таким же стремительным, то в недалёком будущем эффективность использования РЭБ на танках упадёт практически до ноля.
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