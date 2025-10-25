Как можно уместить суточную норму еды на ладони: спасительный брикетик

Когда для того, чтобы поесть, в худшем случае нужно сходить в магазин за 100 метров от дома, перестаешь ценить всю сложность процесса добычи пищи. Но даже в XXI столетии люди периодически попадают в ситуации, когда с продовольствием у них появляются серьезным проблемы. Для тех специалистов, что по долгу службы постоянно прибывают в «группе риска», ученые и диетологи создают специальные «спасительные брикетики».
Суточный рацион взрослого физически развитого мужчины на самом деле вполне может поместиться на ладони. Возможным это стало благодаря созданию «экстремальных» сухих пайков. Делают такие для самых разных специалистов. В первую очередь для военных, моряков, а также людей, работающих вдалеке от цивилизации. Экстренные пайки не предназначены для употребления в нормальных условиях. Нужны они специально для тех ситуаций, когда человек остается один, отрезанный от цивилизации и линий снабжения; чтобы «робинзоны» не умерли от голода, пока не прибудет помощь.
Как же можно уместить суточный рацион в маленьком брикете? На самом деле достаточно просто, хотя от этого такие пайки не перестают быть настоящим чудом пищевой промышленности. Чаще всего их делают из муки, сахара, жира и хлопьев. По сути, получаются прессованные галеты, отвратительные на вкус, но содержащие жизненно необходимый набор питательных элементов для поддержания жизнедеятельности человека. Есть такие галеты постоянно нельзя – вредно для здоровья. Так, например, спасительные галеты для отечественных моряков состоят из: 32% пшеничной муки, 30% сахарной пудры, 28% кондитерского жира, 10% овсяных хлопьев.
Содержимое таких брикетов имеет не более 5% влаги. Это делает их крайне невкусными, но позволяет почти бесконечно хранить галеты. Отсутствие влаги в запечатанной упаковке предотвращает размножение микроорганизмов и порчу продукта. Еще одной отличительной чертой таких продуктов является крайне низкое содержание белка – не более 3.9%. Сделано это не просто так. Переработка белка организмом требует больших затрат энергии, а также усиливает жажду. При этом в галетах очень много углеводов и жиров, что нужно в том числе для недопущения переохлаждения организма человека в экстремальных условиях.
Кушать такие брикеты можно в сухом виде. Одна такая галета полностью удовлетворит суточные потребности человека в еде. При возможности или желании их можно варить в воде, чтобы приготовить кашу или суп. Сами по себе галеты очень твердые и напоминают сухари. Из-за высокого содержания сахара они до невозможности сладкие. Из-за присутствия в составе обжаренной муки, пластинки отдают легким ароматом грецких орехов.
