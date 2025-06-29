Как работали рестораны при СССР и сколько стоило в них вкусно поесть

Советский Союз был страной с довольно развитой ресторанной сферой - такие заведения разного класса можно было найти в любом большом городе. Однако у них была собственная система работы и особенности обслуживания, которые выделяют их среди остальных, да и современных точек общепита. Попасть в советский ресторан было не так-то и просто, но многие готовы были на многодневное «стояние» в листе ожидания, лишь бы отведать изысканных блюд.
Советский ресторан - в определённом понимании уникальное заведение. /Фото: telegraf.com.ua
В советскую эпоху рестораны не были заведениями с высокой доступностью - ежедневно там могли питаться разве что члены «элиты» общества – звёзды спорта, искусства или эстрады, актрисы и актеры, иностранцы, партноменклатура и их семейство. А вот среднестатистическому гражданину требовалось зарезервировать место в листе ожидания за много дней заранее. Там же, где их не было, необходимо было пройти что-то вроде тогдашнего «фейс-контроля» в виде метрдотеля, который за один внешний вид мог сообщить, что якобы в заведении не осталось свободных мест.
Попасть в хороший ресторан было той ещё проблемой. /Фото: vk.com
Не самое лучшее отношению к потенциально небогатым клиентам могли проявлять и другие сотрудники ресторанов. Например, те же официанты, которые чётко понимали, что хороших чаевых от посетителя не дождёшься, то были не особо дружелюбными. Причём эта особенность была распространённой повсеместно, судя по тому, что стала частью массовой культуры - вспомнить хотя бы известный эпизод из фильма «Место встречи изменить нельзя», когда к МУРовцу Шарапову, не имевшему много казённых денег на ужин в ресторане, был проявлен весьма неприятный приём от буфетчицы роскошного ресторана.
Недовольство сотрудницы ресторана бедным клиентом Шараповым в знаменитом фильме довольно красноречиво. /Фото: stuki-druki.com
Наиболее элитные советские рестораны очевидно ориентировались на конкретную прослойку общества, а потому для них старались создать как можно более комфортную атмосферу и обслуживание. Так, в них был очень респектабельный интерьер, который ещё и подстраивали под тогдашние модные тенденции: например, в один год залы ресторана украшали витражными окнами и мозаикой, а позднее их заменяли скульптурами или живописными картинами. Не менее интересным было внедрение принципиально новых концепций самих заведений: на фоне популярности авиации в СССР стали возникать кафе в виде самолётов или рестораны, похожие на зал аэропорта - официантов в таких местах одевали в униформу, напоминающую бортпроводников.
Рестораны в атмосфере аэропортов стали появляться в 1970-х. /Фото: irk.ru
Несмотря на возможную разницу во внешнем виде, внутреннее устройство и управление во всех советских кафе и ресторанах было по сути одинаковым. Ведь контролировалось государством за счёт специально созданного для этих целей треста. Именно по его указке не только оснащались кухни и залы нужным оборудованием, но и прописывались требования для персонала, создавалось меню и устанавливалась стоимость блюд. Отдельно руководилась работа музыкантов, а отслеживалось всё, от трек-листа до костюмов. И такие ансамбли были практически в каждом ресторане.
Ресторан в СССР был местом для отдыха элиты. /Фото: kto-chto-gde.ru
Особый интерес вызывает меню среднестатистического советского ресторана, а всё потому, что при всей внешней элитности, в нём были такие блюда, которые могли бы позволить даже небогатые клиенты. Так, по информации редакции novate.ru, один чек на полноценный обед у нескольких человек при правильном подборе блюд мог не превышать суммы и в пять рублей, а один посетитель мог побаловать себя комплексным обедом за рубль пятьдесят копеек. Поэтому в таком общепите можно было порой встретить и группу студентов, который скинулись на перекус и сумели плотно и вкусно поесть.
Внутри легендарного советского ресторана «Прага». /Фото: smashno.ru
Если же говорить о более привычных клиентах - представителях состоятельной элиты общества - то их чеки зачастую бывали в несколько раз больше. А если заказ сопровождался ещё и алкогольными напитками, то он удорожался ещё сильнее. В итоге богатые клиенты могли оставить в элитном заведении советского общепита за один ужин рублей по двадцать-тридцать с человека, при том, что средняя месячная зарплата в стране составляла в разные годы от 120 до 170 рублей. Но это и понятно - за икру, дорогое мясо, изысканные десерты и хорошую выпивку определённо приходилось платить соответствующе.
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