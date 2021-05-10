Кто шёл в бурлаки и как складывалась их жизнь

Многие знают о бурлаках только то, что они изображены на знаменитой картине Ильи Репина. Мало кто сегодня помнит об этих людях, которые добывали себе на хлеб тяжким трудом. Сегодня сложно представить, что люди могут тащить на себе огромную груженую баржу. А в старину профессия бурлака была очень распространена. Читайте, кого в бурлацком сообществе называли шишкой, как песня помогала тащить тяжести и почему женщины становились бурлачками.
Кто шел в бурлаки и что такое бечевник
С 16 века и до появления паровых двигателей суда по рекам против течения тащили бурлаки. Основной «водной дорогой» была Волга. Но существовало множество деревень, которые располагались по берегам крупных рек. Как только заканчивался ледоход, в них приходили артели бурлаков в поисках работы. Чаще всего это были отчаявшиеся люди, которые потеряли хозяйство и махнули на жизнь рукой.
Было много традиций среди бурлаков. Например, посвящение в профессию. Выбирались особо крутые берега Волги, которые еще называли «буграми жареными». Когда судно проходило мимо такого бугра, артель устраивала причал. Новичкам следовало построиться у подножья берега, а лоцман, взяв в руки лямку, находился за их спинами. И вот раздавался крик опытных работников: «Жарь!» — лоцман начинал стегать новичков лямкой, а те стремительно бежали вверх. Кто первым добегал до верха, тот избегал ударов. После этого экзамена новичок становился своим, его принимали в артель.
Ходили бурлаки по бечевнику. Так называлась прибрежная полоса, утоптанная бурлацкими ногами. Никаких особых условий для работы не предоставлялось, разве что распоряжением императора Павла было запрещено строить дома и заборы. Что касается камней, болотистых мест, кустов — их приходилось с трудом преодолевать.
Какая иерархия была среди бурлаков: шишки, подшишельные, кабальные, кашевары, косные
Бригадира бурлаков называли шишкой. /Фото: fs3.fotoload.ru
В бурлацкой артели существовала строгая иерархия. Бригадира называли шишкой. Обычно это был самый опытный и сильный мужчина. Он шел первым, задавая ритм движения. Идти надо было синхронно, и бурлаки шагали с правой ноги, подтягивая левую. Со стороны это выглядело как покачивание. Бывало, что кто-то сбивался, тогда шишка командовал: «Сено-солома!», чтобы люди могли снова попасть в такт. Удерживать ритм на извилистых узких дорожках, проходящих над обрывом, было непросто. Бригадир должен был уметь это делать.
Помощников шишки, которые шли по сторонам от бригадира, называли подшишельниками. Это были его главные пособники. Например, артельный староста, который занимался закупкой еды и раздачей жалования. Суммы порой были смешными и могли составлять и 30 копеек в день. Столько стоил проезд на извозчике из одного конца Москвы в другой.
За подшишельными шли бурлаки, которых следовало контролировать. Например, это были кабальные, которые спускали все жалование в первые же дни, работающие за еду. Потому особого старания они не проявляли. Самого молодого бурлака обычно назначали кашеваром.
В любой артели были и халтурщики, которые старались приложить как можно меньше усилий. За ними присматривали опытные бурлаки, которые шли сзади. Замыкал движение косный. В его обязанности входило следить, чтобы веревка не зацепилась за кусты и камни. Косный шел в своем ритме, на эту роль брали тех, кто был слаб или болен.
Как был организован бурлацкий труд
Труб бурлаков был тяжелым и изматывающим. /Фото: fs3.fotoload.ru
Работа у бурлаков была монотонной и крайне тяжелой. Помогал лишь ветер, который иногда мог быть попутным и дул в паруса. Тяжело ступая, люди передвигались по берегу, а когда становилось совсем тяжело, запевали песни. До нас дошла самая известная — «Дубинушка». Ее ритм помогал скоординироваться и «поднажать».
Изредка артель делала остановки, чтобы переобуться, заштопать одежду, перекусить. После ухода на берегу можно было найти потушенный костер, старую обувь, и, увы, могильный крест.
Хозяин судна нанимал артель и отбирал у бурлаков вид на жительство. Люди переходили в его собственность до момента, когда путь не будет закончен. Бурлаки были обязаны слушаться хозяина, идти день и ночь без капризов и лишних остановок, и даже отбиваться от разбойников, если они нападут на артель.
Когда идти по берегу было нереально, использовали еще один способ: на корме корабля был установлен барабан с длинным канатом, на конце которого находились якоря. Бурлаки посильнее грузились в лодку с якорями, отплывали подальше и бросали груз в воду. Бурлаки, которые находились на палубе, вручную подтягивали судно к якорям. После этого процесс повторяли.
Неженская работа: не только мужчины, но и женщины работали бурлаками
В бурлаки шли не только мужчины, но и женщины. /Фото: aeslib.ru
Город Рыбинск считался условной бурлацкой биржей труда. Весной в него устремлялись те, кто хотел заработать, перетаскивая баржи и суда. Интересно, что приходили не только мужчины, но и женщины. Многим из них приходилось это делать по приговору суда, то есть речь о каторжных. Но большинство представительниц прекрасного пола были свободными, например, солдатки, вдовы и даже сироты, которые не смогли выйти замуж — те, кто остро нуждались в деньгах.
Артели бурлачек собирались так же, как и мужские, из расчета на тысячу пудов груза (а это 16360 килограммов). Требовалось пять женщин, а мужчин — трое. К сожалению, женский труд оплачивался дешевле, так как практически все хозяева хотели, чтобы их баржу тащили мужики. Женщины старались сбить цену, чтобы их наняли. Несмотря на это, бурлачки неплохо зарабатывали, и денег хватало до следующего сезона. Скорее всего дело было в том, что мужчины, получив расчет, уходили в загул. На спиртное и женщин спускали немалые средства, а доход бурлака мог составлять и 500000 рублей в пересчете на современные деньги. Женщины-бурлачки были более разумны в этом плане, и финансы тратили экономно, стремясь сберечь побольше.
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