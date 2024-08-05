Какими лайфхаками пользовались строители прошлого, чтобы деревянные дома не гнили веками

1. Способ обработки древесины

Обтёсанные брёвна 13 века, современный вид. /Фото: wikipedia.org

2. Метод выбора брёвен для строительства

Витая древесина - залог крепкого дома. /Фото: altzapovednik.ru

3. Гидроизоляционные технологии

Береста для гидроизоляции даже сегодня используется. /Фото: vk.com

4. Обжиг древесины

Если правильно применить огонь к дереву, дом из него станет долговечнее. /Фото: lesoteka.com