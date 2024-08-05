Какими лайфхаками пользовались строители прошлого, чтобы деревянные дома не гнили веками

Несмотря на эволюцию строительной отрасли, деревянные дома по-прежнему остаются очень популярными. Вот только современные постройки будто демонстрируют не прогресс, а деградацию технологий, ведь гарантию на них дают разве что на четверть века. И это притом, что деревянные дома, созданные ещё в позапрошлом столетии, спокойно себе стоят и портиться не собираются. А причина такой разницы в знаниях наших предков, которые технологий настоящего не имели, зато использовали несложные правила, позволяющие домам оставаться пригодными для жизни в них всё это время.
1. Способ обработки древесины
Обтёсанные брёвна 13 века, современный вид. /Фото: wikipedia.org
Уже почти тысячу лет, с древнерусского периода, строители активно используют практику подготовки древесины, которая будет применяться в строительстве домов. Так, они не брались за пилки: деревья обтёсывались, что делало сырье более крепким. Фишка такой технологии в воздействии на плотность древесных волокон - если обтёсывать дерево, то они прижимаются друг к другу, и построенный таким образом до можно эксплуатировать дольше. А вот если пилить древесину, результат будет противоположный, так как волокна раскрываются, а значит, легче подвергаются гнилостным изменениям.
2. Метод выбора брёвен для строительства
Витая древесина - залог крепкого дома. /Фото: altzapovednik.ru
Само собой, что перед тем, как обрабатывать древесину, её нужно правильно выбрать, и в этом наши предки тоже были очень сведущи. Так, они знали, что изба прослужит дольше, если для её возведения взять витый тип брёвен. Они структурно более крепкие и плотные, что позволяло древесине лучше выдерживать воздействия влаги.брёвна, поэтому если климат не был сильно суровым, то их использовали только для нижних уровней.
3. Гидроизоляционные технологии
Береста для гидроизоляции даже сегодня используется. /Фото: vk.com
На отечественных просторах климатическая ситуация такая, что заставляла задуматься о гидроизоляции постоянно, поэтому уже в далёком прошлом об этом позаботились. Причём помогла нашим предкам в этом сама природа - они использовали материал, который был в шаговой доступности. Таковой оказалась береста, известная своими изоляционными свойствами по отношению к влаге. Справедливости ради, стоит уточнить, что её долговечность будет очевидно ниже, чем у современных материалов по типу рубероида, однако вместе с применением других строительных лайфхаков отлично справлялась со своими обязанностями.
4. Обжиг древесины
Если правильно применить огонь к дереву, дом из него станет долговечнее. /Фото: lesoteka.com
Казалось бы, огонь деревянному помещению только губителен, однако если подойти к использованию этой стихии с умом, то будет одна польза. Оказывается, для продления долговечности эксплуатации деревянных домов широко применяли обжиг древесины, также известный как технологию подкуривания. Если правильно провести такой вариант обработки дерева, то ему не будут страшны ни плесень, ни вредные для брёвен букашки. А оставшаяся сажа на древесине обладает изоляционной функцией, что также тормозит гнилостные изменения материала.
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