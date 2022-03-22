7 малоизвестных фактов о «Догонялках» - секретных автомобилях КГБ, которые было почти не отличить от

Все, что хотели знать, боялись спросить о шпионских авто.
Советского Cоюза больше нет, а три буквы КГБ сегодня звучат как «страшилка» из давно минувших времен. Однако, все еще живы ветераны разведывательных служб и память о их противостоянии в послевоенные годы. Вместе с ними живет и интерес автомобильных коллекционеров к машинам, на которых проворачивались настоящие шпионские операции. В СССР такие машины (те кто о них знал) любя называли «догонялки».
1. Сколько всего было спецмашин в СССР?
Делали новые под актуальный выпуск.
За весь советский период на ГАЗе по заказу КБР было сделаны сотни машин. Первой была «Победа» М20Г в 6-цилиндровой модификации, с механической коробкой передач. Всего таких было выпущено 100 штук. Второй была «Волга»-23, которых было выпущено 603 штуки для КГБ. После этого была 24 и 25 модели с мотором от «чайки», а также их модификации.
2. Шпионский автомобиль выглядел, как обычная «Волга»?
Стопроцентное внешнее сходство.
Советские шпионские автомобиль (как и шпионские авто других стран) внешне были неотличимы от серийных гражданских машин. Однако начинка таких автомобилей всегда значительно превосходила не только серийные модели, но и некоторые опытные образцы. Так, например, «Победа» М20Г была на 10 км\ч быстрее самого скоростного гражданского авто своего времени. Более того, машины КГБ часто получали автоматическую коробку передач. Кстати, даже в этом случае, рычаг автоматической коробки передач внешне выглядел как самый обычный «гражданский».
3. Можно ли было распознать шпионскую «Волгу»?
Узнать было непросто.
Сделать это мог только настоящий профессионал. Дело в том, что звук двигателя машин КГБ все-таки отличался от звука двигателя серийных моделей по очевидной причине: звучание 8 цилиндров отличается от 4 и 6. Также, из-за более мощных двигателей такие машины нуждались в двух выхлопных трубах. Конструкторы смогли «изящно» замаскировать их, соединив на выходе в одну, однако заглянув под такую «Волгу» в ней быстро узнавалась совсем не гражданская версия.
4. Разведчики гоняли на черных «Волгах»?
Черная машина выглядит стильно.
Выражение «черный воронок» настолько плотно вошло в народное сознание с самых темных советских времен, что вместе с ним укоренился миф, будто бы все машины КГБ были черного цвета. Конечно, это не так. Красились шпионские «Волги» в самые разные расцветки, даже под такси. Все для того, чтобы сливаться в потоке автомобилей. Коллекционеры, к которым в руки попадали специальные продукты ГАЗ, рассказывали, что находили на «Волгах» по 5-10 слоев краски. Это указывает на то, что машину могли перекрашивать, если она «засветилась».
Государственные, в том числе специальные «Волги» могли быть черного цвета, однако, как правило, это были кортежные автомобили.
5. Для чего нужны были специальные «Волги»?
Работа с дипломатами - приоритет номер один.
С самого начала КГБ позиционировало специальный автомобиль как «машину наружного наблюдения». В первую очередь они были нужны для слежки за гостями из других стран. Иномарки в Советском союзе были редкостью, как правило, на них ездили журналисты и сотрудники иностранных посольств. Для наблюдения за ними и создавались такие машины. Больше всего сотрудников КГБ интересовали иномарки с индексом Д004 – это были американские послы. К слову, на таких номерах обозначала профессию владельца авто, а цифры – страну.
6. «Волга» КГБ была засекречена?
Волги не были секретом.
Нет, ни одна машина, поставленная на вооружение КГБ, не была засекречена. Вся техническая документация по улучшенным автомобилям была свободная доступна и не являлась государственной тайной. Так что о создании «заряженных» моделей все знали. Подвох был в том, что засекречена от и до была абсолютно вся дополнительная начинка таких машин, например, средства связи.
К слову, многие из этих аксессуаров не рассекречены КГБ и сегодня, а потому данный вопрос представляет собой этакую область мифов, легенд и писательских фантазий. Были ли у КГБ меняющиеся номера – сказать сложно, но достоверное известно, что автомобиль мог включать фары по отдельности.
7. А как «хоронили» шпионские машины?
В первую очередь меняли двигатель.
Рано или поздно любая «Волга» КГБ вырабатывала свой ресурс или выходила из строя. В этом случае, с машины снималось все дополнительное оборудование и улучшенные механизмы, например, более мощный двигатель менялся на тот, что устанавливали на серийные авто. Так, ветеран советской разведки маскировался в последний раз и уходил на пенсию, попадая на вторичный рынок.
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