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7 малоизвестных фактов о «Догонялках» - секретных автомобилях КГБ, которые было почти не отличить от


Все, что хотели знать, боялись спросить о шпионских авто.

Все, что хотели знать, боялись спросить о шпионских авто.

Советского Cоюза больше нет, а три буквы КГБ сегодня звучат как «страшилка» из давно минувших времен. Однако, все еще живы ветераны разведывательных служб и память о их противостоянии в послевоенные годы. Вместе с ними живет и интерес автомобильных коллекционеров к машинам, на которых проворачивались настоящие шпионские операции. В СССР такие машины (те кто о них знал) любя называли «догонялки».

1. Сколько всего было спецмашин в СССР?


Делали новые под актуальный выпуск.

Делали новые под актуальный выпуск.

 

За весь советский период на ГАЗе по заказу КБР было сделаны сотни машин. Первой была «Победа» М20Г в 6-цилиндровой модификации, с механической коробкой передач. Всего таких было выпущено 100 штук. Второй была «Волга»-23, которых было выпущено 603 штуки для КГБ. После этого была 24 и 25 модели с мотором от «чайки», а также их модификации.

2. Шпионский автомобиль выглядел, как обычная «Волга»?


Стопроцентное внешнее сходство.

Стопроцентное внешнее сходство.

 

Советские шпионские автомобиль (как и шпионские авто других стран) внешне были неотличимы от серийных гражданских машин. Однако начинка таких автомобилей всегда значительно превосходила не только серийные модели, но и некоторые опытные образцы.
Так, например, «Победа» М20Г была на 10 км\ч быстрее самого скоростного гражданского авто своего времени. Более того, машины КГБ часто получали автоматическую коробку передач. Кстати, даже в этом случае, рычаг автоматической коробки передач внешне выглядел как самый обычный «гражданский».

3. Можно ли было распознать шпионскую «Волгу»?


Узнать было непросто.

Узнать было непросто.

 

Сделать это мог только настоящий профессионал. Дело в том, что звук двигателя машин КГБ все-таки отличался от звука двигателя серийных моделей по очевидной причине: звучание 8 цилиндров отличается от 4 и 6. Также, из-за более мощных двигателей такие машины нуждались в двух выхлопных трубах. Конструкторы смогли «изящно» замаскировать их, соединив на выходе в одну, однако заглянув под такую «Волгу» в ней быстро узнавалась совсем не гражданская версия.

4. Разведчики гоняли на черных «Волгах»?


Черная машина выглядит стильно.

Черная машина выглядит стильно.

 

Выражение «черный воронок» настолько плотно вошло в народное сознание с самых темных советских времен, что вместе с ним укоренился миф, будто бы все машины КГБ были черного цвета. Конечно, это не так. Красились шпионские «Волги» в самые разные расцветки, даже под такси. Все для того, чтобы сливаться в потоке автомобилей. Коллекционеры, к которым в руки попадали специальные продукты ГАЗ, рассказывали, что находили на «Волгах» по 5-10 слоев краски. Это указывает на то, что машину могли перекрашивать, если она «засветилась».

Государственные, в том числе специальные «Волги» могли быть черного цвета, однако, как правило, это были кортежные автомобили.

5. Для чего нужны были специальные «Волги»?


Работа с дипломатами - приоритет номер один.

Работа с дипломатами - приоритет номер один.

 

С самого начала КГБ позиционировало специальный автомобиль как «машину наружного наблюдения». В первую очередь они были нужны для слежки за гостями из других стран. Иномарки в Советском союзе были редкостью, как правило, на них ездили журналисты и сотрудники иностранных посольств. Для наблюдения за ними и создавались такие машины. Больше всего сотрудников КГБ интересовали иномарки с индексом Д004 – это были американские послы. К слову, на таких номерах обозначала профессию владельца авто, а цифры – страну.

6. «Волга» КГБ была засекречена?


Волги не были секретом.

Волги не были секретом.

 

Нет, ни одна машина, поставленная на вооружение КГБ, не была засекречена. Вся техническая документация по улучшенным автомобилям была свободная доступна и не являлась государственной тайной. Так что о создании «заряженных» моделей все знали. Подвох был в том, что засекречена от и до была абсолютно вся дополнительная начинка таких машин, например, средства связи.

К слову, многие из этих аксессуаров не рассекречены КГБ и сегодня, а потому данный вопрос представляет собой этакую область мифов, легенд и писательских фантазий. Были ли у КГБ меняющиеся номера – сказать сложно, но достоверное известно, что автомобиль мог включать фары по отдельности.

7. А как «хоронили» шпионские машины?


В первую очередь меняли двигатель.

В первую очередь меняли двигатель.

 

Рано или поздно любая «Волга» КГБ вырабатывала свой ресурс или выходила из строя. В этом случае, с машины снималось все дополнительное оборудование и улучшенные механизмы, например, более мощный двигатель менялся на тот, что устанавливали на серийные авто. Так, ветеран советской разведки маскировался в последний раз и уходил на пенсию, попадая на вторичный рынок.

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7 малоизвестных фактов о «Догонялках» - секретных автомобилях КГБ, которые было почти не отличить от

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7 малоизвестных фактов о «Догонялках» - секретных автомобилях КГБ, которые было почти не отличить отПодписаться на мой Instagram
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