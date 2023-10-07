1 Древняя крепость перед Сахарой

Укрепленный город Айт-Бен-Хадду – яркий пример глинобитной архитектуры Марокко. | Фото: visitdraatafilalet-com.

Конусные горы, больше похожие не холмы, становились основой для строительства укрепленного поселения (Марокко). | Фото: vayaadventures.com.

2. Технология строительства

Главным строительным материалом многие столетия являлся сырцовый кирпич, изготовленный из глины и сухого измельченного тростника (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко). | Фото: indemniflight.com.

Ксар Айт-Бен-Хадду – самый большой, хорошо сохранившийся населенный пункт, строения которого датируются XVII веком (Марокко). | Фото: indemniflight.com.

Время, погодные условия и окружающая среда пагубно влияют на строения из сырцового кирпича (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко). | Фото: indemniflight.com.

Летом река полностью высыхает, хотя случаются и наводнения, наносящие непоправимый урон крепостным стенам (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко).

3. Архитектурные особенности ксар (укрепленных поселений)

Многоуровневая городская структура создает иллюзию монолитности (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко). | Фото: visitdraatafilalet-com.

Городок расположен на укрепленных террасах (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко). | Фото: vayaadventures.com.

Узкие извилистые улочки, проходящие сквозь арки, были покрыты пальмовыми листьями (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко).

Глинобитные здания перекрывали бревнами и обмазывали раствором глины, а в качестве кровельного покрытия использовали сухой тростник (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко).

Здания, расположенные близь скалы, частично встроены в ее склон (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко). | Фото: ar.tripadvisor.com.

За пределами крепостных стен находился караван-сарай, общественный амбар, два кладбища и святилище (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко).

4. Ксар Айт-Бен-Хадду – главная достопримечательность Марокко

Дизайн декоративных мотивов и элементов как нельзя лучше расскажут о культурных и религиозных пристрастиях жителей старинного города (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко)

Все, что осталось от интерьеров помещений (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко).

На территории исторического города сохранилось два жилых дома, хозяева которых проводят экскурсии за отдельную плату (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко). | Фото: vayaadventures.com.

5. Старинный Ксар Айт-Бен-Хадду стал колоритной кинематографической площадкой для натурной съемки

На улицах старинного города можно приобрести сувениры местных мастеров (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко).

Особенно захватывающе городок выглядит на рассвете и закате, когда солнечные лучи освещают террасы и глинобитные замки (Ксар Айт-Бен-Хадду, Марокко). | Фото: indemniflight.com.