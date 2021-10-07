Розочки из свеклы – отличное украшение блюд праздничного стола!

Праздничный стол всегда отличается от обычного, наличием на нём различных украшений. И, если вы думаете, что сделать такие украшения довольно сложно, то это далеко не так. Да, конечно, есть настоящие шедевры, но их созданием, как правило, занимаются профессионалы за хорошую плату. Мы же с вами будем учиться украшать стол просто, используя для этого буквально подручные продукты и материалы. При этом, такие украшения получаются ничуть ни хуже тех, что изготавливают мастера. Ведь, как известно, всё гениальное просто! Этот принцип работает и здесь.

Как сделать розочку из свеклы для украшения салата своими руками?

Украсить такими розочками можно не только салат, но и любые другие блюда, в рецепте которых присутствует свекла. Всё делается предельно просто.

Что понадобится?

Делать розочки мы будем из вареной свеклы. Кроме неё вам понадобятся зубочистки и нож. Если всё это у вас есть под рукой, можно приступать.

Как сделать розочки?

Вареную свеклу очищаем, и режем её тоненькими колечками. Именно из этих колечек в дальнейшем мы и будем делать розочки.

Одно колечко сделайте чуть толще остальных (примерно 5 мм). Его нужно будет разрезать на такие же по толщине полоски из которых потом нарезать небольшие кубики.

Из них мы сделаем середину соцветия каждой из розочек.

Теперь, каждое колечко разрезаем ножом с одной стороны до середины. Берём зубочистку, накалываем на неё 1 кубик, который мы сделали чуть раньше.

Далее, с другой стороны зубочистки начинаем насаживать «лепестки» нашей розы – начиная с самого маленького колечка, и далее насаживаем их по возрастанию диаметра колец.

При этом, в месте разреза, колечко нужно сжать, напустить одну часть кольца на другую, пропустить через них зубочистку и сдвинуть готовый лепесток розы к уже насаженному кубику.

Тоже самое повторяем и с остальными колечками свеклы, пока у вас не получится розочка нужного вам размера.

И смотрим видео, где вам весь процесс создания таких розочек, покажут пошагово.