5 древних артефактов, проклятия которых люди опасаются и сегодня

Называя какую-то вещь проклятой, мы, как правило, понимаем под этим тот факт, что с её владельцем произошла какая-то неприятная ситуация или даже несчастный случай. Кроме того, проклятыми вещами называют те артефакты, что, по легенде, приносят неудачу своим владельцам. В древнем мире проклятия и чёрная магия имели огромную популярность и использовались для кровной мести, защиты своих вещей и усыпальниц, для заговора на несчастье своему врагу и многого другого.
И по сей день люди верят, что некоторые древние предметы, найденные во время раскопок, или даже места, где случилось что-то непоправимое, наполнены негативной энергетикой людей, что желают другим зла. Сегодня мы расскажем о пяти малоизвестных артефактах, владельцами которых точно не следует становиться.
1. Проклятье украденного кольца Сеникиуса
Кольцо Сильвиана. \ Фото: vanillamagazine.it.
Примерно в IV веке нашей эры некий римлянин под именем Сильвиан, живший на территории современной Англии в графстве Глостершир, решил посетить популярные тогда кельтские бани, что были созданы специально во славу бога Ноденса. Храм этого божества находится на реке Северн, что располагалась в городе Лиднее, а сам Ноденс считался римско-британским божеством, покровителем медицины, охоты и морей. После посещения храма и бань, римлянин заметил, что его любимое кольцо было украдено. Неизвестно, почему он решил, будто человек по имени Сеникиус был вором, но Сильвиан отправился обратно в храм и подготовил так называемую «тарелку проклятия», что состояла из свинцовой глубокой чаши с надписью на латыни. И вот, что написан на ней римлянин: «Подношение для бога Ноденса. Сильвиан потерял кольцо и отдаёт половину его стоимости богу. Пока оно не будет возвращено в храм Ноденса, человек по имени Сеникиус будет болен и слаб».
Когда Сильвиан был в храме, его золотое кольцо было украдено у него. \ Фото: vanillamagazine.it.
Эту находку сделали археологи в 1929 году. Мортимер Уиллер, известный британский археолог, провёл связь между украшенным кольцом и данной чашей. Конечно же, точно неизвестно, связано ли кольцо с ней, однако имя Сеникиус не было широко распространено в то время, а потому есть вероятность, что теория Мортимера вполне себе оправдана. Также следует отметить, что археолог обращался к известному писателю, а именно – Дж. Толкину, чтобы он помог ему установить личность и происхождение бога Ноденса, а также определить, как он был связан с этим кольцом. И по сей день считается, что кольцо Сеникиуса является своеобразным вдохновителем для легендарного Кольца Всевластия из трилогии «Властелин Колец».
2. Золотая лихорадка и артефакты в карунском кладе лидийцев
Прекрасное Лидийское сокровище. \ Фото: forum.violity.com.
В 1966 году в Турции, а именно в провинции Ушак, было сделано феноменальное на то время открытие: археологи откопали свыше трёх сотен лидийских артефактов, что приписывают Каруну (он же Крез), царю Лидии. После того, как 363 артефакта были извлечены из земли, они принесли много неприятностей группе археологов, а местные жители по сей день поговаривают, что они прокляли не только их, но и саму турецкую землю. С течением времени стало казаться, что эти сокровища приносят только больше неприятностей, а потому, даже на празднике в честь открытия гробницы, люди побаивались, что он может обернуться чем-то ужасающим. Почему же это сокровище получило такое клеймо? Всё дело в так называемой «золотой лихорадке» – болезни или же проклятии, которое поражает археологов, нашедших невероятные сокровища. Согласно толкованиям, это лихорадка превращает человека в зависимого от найденных вещей, делает его алчным и скупым, подталкивая к тому, чтобы завладеть ещё большим кусочком сокровища.
Проклятые украшения. Фото: forum.violity.com.
Сегодня эти древности выставлены в Музее археологии, что находится в провинции Ушак. Стоит отметить, что свыше шести лет за них велась отчаянная борьба между турецкой властью и музеем искусств Метрополитеном, что находился в Нью-Йорке. И не так давно, в 2006 году, было сделано шокирующее заявление: один из найденных в этой коллекции артефактов был признан поддельным. Вся проблема в том, что никто не знает наверняка, были ли эти подделки происками владельцев нью-йоркского музея, попыткой археологов завладеть сокровищами и заменить их поддельными или же это один из случаев вандализма и разграбления гробницы, которые сегодня не редкость. А быть может, это и вовсе проявление так называемого карунского проклятия.
3. Трубы короля Тута, которые разжигают войны
Серебряная труба Тутанхамона с деревянной вставкой. \ Фото: ancient-origins.net.
В 1922 году группа археологов, которую возглавлял Говард Картер, нашла в Египте гробницу царя Тутанхамона. Считается, что эта почти что нетронутая временем и ворами гробница послужила источником бесценных знаний о культуре Древнего Египта, его обычаях, истории и других, не менее важных фактах. Среди всех ценных вещей, помещённых в гробнице, особенно заинтересовал археологов набор из труб, созданных из различных материалов, начиная с дерева и заканчивая бронзой и серебром, что и по сей день покрыты мрачной тайной. В 1939 году в эфире радио BBC был передан заранее записанный звук одной из труб, который учёные хотели показать всему миру, демонстрируя звучание этого неповторимого инструмента. Любопытно, но буквально через несколько месяцев после этой радиотрансляции началась Вторая мировая война. Совпадение или же действительно действие проклятия?
Пример египетской серебряной трубы. Выставка «Тутанхамон: его могила и его сокровища» в Кёльне. \ Фото: ancient-origins.net.
Учёные заявляют, что такие трубы использовались в Древнем Египте именно в военных целях. С их помощью раздавались предупреждения о приближающемся войске врага, а также звучали приказы, ведущие солдат в бой. Известный египетский археолог Захи Хавасс считает, что данные трубы могли вобрать в себя энергетику войны и определённую, мистическую и магическую силу. Ещё один египтолог, Хала Хасан, которая является сторонницей теории проклятия, утверждает, что в 1967 и 1990 году этими трубами снова воспользовались, что объясняет некоторые мировые происшествия. Также она утверждает, что печальные события 2011 года также связаны с использованием этих труб. Звучит практически смешно и нереально, но именно это и стало причиной появления истории о проклятии царя Тутанхамона.
4. Проклятые драгоценности: история алмаза «Надежда»
Тайна проклятия алмаза Надежды. \ Фото: google.ru.
Сегодня бытует мнение, что этот один из самых известных драгоценных камней по-настоящему проклят, поскольку ходят слухи о том, что всех людей, которые так или иначе имели к нему отношение, постигло несчастье. Однако нет ни одного задокументированного доказательства этого факта, потому многие историки считают, что «проклятие» было создано искусственно, чтобы привлечь внимание к камню.
Считается, что этот камень родом из Индии, где в одном из храмов был главным украшением древнего идола. После он был украден священником, который умер медленной и мучительной смертью, а после того камень появился в шахте, что расположена на реке Кришна, откуда и был получен в современном виде.
Алмаз Надежды: один из самых известных алмазов в истории. \ Фото: thevintagenews.com.
Другая история гласит, что у камня был вполне себе европейский владелец, а именно – Жан Батист Тавернье, более известный как один из самых удачливых французских воров. Считается, что его поразила так называемая «золотая лихорадка», после чего он попытался украсть камень, постиг неудачи и был разорван в клочья волками. Однако исторические документы утверждают, что он прожил почти что до девяноста лет, при этом умудрившись продать камень королю Франции, после чего переехал доживать свой век в Россию.
5. Египетская мумия, которая потопила «Титаник»
Несчастливая Мумия. \ Фото: straitstimes.com.
Множество таинственных историй и мрачных слухов вертится вокруг такого артефакта, как «Несчастливая мумия». Он родом из Древнего Египта, и был найден примерно в XIX веке, после чего его попробовали доставить в Европу. Конечно же, как и многие истории об артефактах, слухи об этой мумии не являлись правдой, но считается, будто бы журналист по имени Бертрам Робинсон проверил и удостоверился в правдивости некоторых из них.
История этой уникальной древности была впервые напечатана в журнале Пирсона. Стоит отметить, что на самом деле это даже не мумия, а скорее её саркофаг. Считается, будто бы она была найдена одним арабом, что после продал её некоторому мистеру В. на вечеринке, поскольку он представлял интересы известной британской леди.
Несчастная Мумия сказала, что потопила Титаник. \ Фото: straitstimes.com.
В издании указано, что один из участников этой вечеринки был случайно ранен своим слугой в руку из пистолета, который по неизвестным причинам взорвался во время выстрела. Поскольку повреждение было существенным, руку пришлось ампутировать. Ещё один человек, причастный к этому, умер при странных обстоятельствах от бедности в течение следующего года. Третьего участника вечеринки застрелили. После того, как владелец мумии прибыл в Каир, он обнаружил, что большая часть его сокровищ была потеряна, а потому считается, что эта новость свела его в могилу. После этого мумия была отправлена в Англию, где, как утверждает журнал, некий мистер У. подарил её своей влиятельной сестре. Указывается, что эта могла быть женщина, по имени мисс Уорик Хант. После такого «подарка» на её дом обрушились несчастья, которые привели к полному финансовому краху.
На этом история о египетской мумии не заканчивается. Считается, будто бы она каким-то мистическим образом оказалась на борту славноизвестного «Титаника». Однако, после длительных исследований выяснилось, что «Несчастливая мумия» никогда не была на борту «Титаника», поскольку всегда находилась в Британском музее и не покидала территории страны.
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