С нами не соскучишься!

8 347 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    Купить новый,с известными характеристиками.Стоимость"копеечная".Мультиметр и паяльник больше стоит.🤣🤣«Как два пальца»:...
  • Сергей Медведев
    В городском пруду,который находится в центре нашего города,тоже лучше не купаться.Причина одна и таже:качество воды н...8 водоемов, котор...

Семь минут тренировок, которые изменят твое тело навсегда

Хватит тратить время и деньги в спортивных залах. Ну ладно, с учетом наступающей осени и непреходящего чувства лени — хотя бы денег. Мы собрали несколько упражнений, которые даже не спортсмены, а ученые считают наиболее продуктивными. Семь минут в день, три раза в неделю — вот и вся подготовка, которая потребуется тебе в этом году.

Семь минут тренировок, которые изменят твое тело навсегда

Соберись давай. Работать можно прямо дома: ничего, кроме стула, стены и собственных вялых мышц тебе вообще не понадобится. Важно помнить, что все упражнения следует выполнять друг за другом, без перерыва и отдыха. Да, сложно. Зато всего 7 минут!

Приседания от стены


Семь минут тренировок, которые изменят твое тело навсегда

Подойди к стене, упрись в нее спиной. Руки скрещены на груди. Собственно все, ты готов начинать. Опускайся как можно ниже, ноги параллельно полу, спина остается прижатой к стене на протяжении всего упражнения.



Не торопись, делай все верно, но незабывай и о секундомере: как и все прочие, это упражнение должно занять у тебя не более 30 секунд.

Отжимания


Семь минут тренировок, которые изменят твое тело навсегда

Да, самые обычные отжимания, а ты что думал, тут появится рецепт моментального похудения без тренировок и диет? Отжимания, наравне с подтягиванием, являются одним из самых полезных упражнений, задействующие многие группы мышц.



Не надо стараться выдумывать что-то новое: руки на ширине плеч, спина прямая и вперед, не забывая о таймере.

Трицепс


Семь минут тренировок, которые изменят твое тело навсегда

Возьми стул и не смей на него садиться. Повернись спиной, упрись руками в сиденье, опускайся до того момента, как почувствуешь напряжение трицепсов.



Старайся работать только ими, не задействуя прочих мышц. Для этого на упражнении нужно сосредоточиться.

Планка


Семь минут тренировок, которые изменят твое тело навсегда

Планка прекрасно развивает почти все мышцы твоего тела — и самое удачное, двигаться не нужно вовсе. Менее сложным упражнение от этого, впрочем, не становится.



На планку придется потратить времени немного больше, чем на прочие упражнения в списке: отведи на нее пару минут.

Приседания без затей


Семь минут тренировок, которые изменят твое тело навсегда

Так ты делал в школе, припомни. Держи спину прямой, взгляд — устремленным в светолое будущее. Приседай, вытягивая руки перед собой.



Можешь немного усложнить упражнение, поднимая руки над головой, вставая.

Пресс


Семь минут тренировок, которые изменят твое тело навсегда

Не самый обычный вариант. Ляг на спину и вытяни руки вверх. Колени согнуты. Поднимая корпус, следи за тем, чтобы тянуть тело животом, а не чем приходится.



Это частая ошибка, способная свести на нет любое упражнение. Руки при поднятии тянутся к коленям, что позволяет тебе равномерно задействовать и верхнюю и нижнюю часть пресса.

c

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх