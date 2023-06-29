Семь минут тренировок, которые изменят твое тело навсегда

Хватит тратить время и деньги в спортивных залах. Ну ладно, с учетом наступающей осени и непреходящего чувства лени — хотя бы денег. Мы собрали несколько упражнений, которые даже не спортсмены, а ученые считают наиболее продуктивными. Семь минут в день, три раза в неделю — вот и вся подготовка, которая потребуется тебе в этом году.







Соберись давай. Работать можно прямо дома: ничего, кроме стула, стены и собственных вялых мышц тебе вообще не понадобится. Важно помнить, что все упражнения следует выполнять друг за другом, без перерыва и отдыха. Да, сложно. Зато всего 7 минут!



Приседания от стены

Отжимания

Трицепс

Планка

Приседания без затей

Пресс