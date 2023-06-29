Семь минут тренировок, которые изменят твое тело навсегда

Хватит тратить время и деньги в спортивных залах. Ну ладно, с учетом наступающей осени и непреходящего чувства лени — хотя бы денег. Мы собрали несколько упражнений, которые даже не спортсмены, а ученые считают наиболее продуктивными. Семь минут в день, три раза в неделю — вот и вся подготовка, которая потребуется тебе в этом году.
Соберись давай. Работать можно прямо дома: ничего, кроме стула, стены и собственных вялых мышц тебе вообще не понадобится. Важно помнить, что все упражнения следует выполнять друг за другом, без перерыва и отдыха. Да, сложно. Зато всего 7 минут!
Приседания от стены
Подойди к стене, упрись в нее спиной. Руки скрещены на груди. Собственно все, ты готов начинать. Опускайся как можно ниже, ноги параллельно полу, спина остается прижатой к стене на протяжении всего упражнения.
Не торопись, делай все верно, но незабывай и о секундомере: как и все прочие, это упражнение должно занять у тебя не более 30 секунд.
Отжимания
Да, самые обычные отжимания, а ты что думал, тут появится рецепт моментального похудения без тренировок и диет? Отжимания, наравне с подтягиванием, являются одним из самых полезных упражнений, задействующие многие группы мышц.
Не надо стараться выдумывать что-то новое: руки на ширине плеч, спина прямая и вперед, не забывая о таймере.
Трицепс
Возьми стул и не смей на него садиться. Повернись спиной, упрись руками в сиденье, опускайся до того момента, как почувствуешь напряжение трицепсов.
Старайся работать только ими, не задействуя прочих мышц. Для этого на упражнении нужно сосредоточиться.
Планка
Планка прекрасно развивает почти все мышцы твоего тела — и самое удачное, двигаться не нужно вовсе. Менее сложным упражнение от этого, впрочем, не становится.
На планку придется потратить времени немного больше, чем на прочие упражнения в списке: отведи на нее пару минут.
Приседания без затей
Так ты делал в школе, припомни. Держи спину прямой, взгляд — устремленным в светолое будущее. Приседай, вытягивая руки перед собой.
Можешь немного усложнить упражнение, поднимая руки над головой, вставая.
Пресс
Не самый обычный вариант. Ляг на спину и вытяни руки вверх. Колени согнуты. Поднимая корпус, следи за тем, чтобы тянуть тело животом, а не чем приходится.
Это частая ошибка, способная свести на нет любое упражнение. Руки при поднятии тянутся к коленям, что позволяет тебе равномерно задействовать и верхнюю и нижнюю часть пресса.
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