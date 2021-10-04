Знаменитости, случайно попавшие на чужую свадьбу

Свадьба – это главный день молодых, где они – самые важные персоны. Но если вдруг на свадьбу заглядывает знаменитость – все взгляды тут же переключаются на нее. Мы подготовили для вас подборку звезд, которые случайно оказались на чужой свадьбе.







Брэд Питт случайно оказался на свадьбе Даниэля и Эби. Молодые увидели его в баре и пригласили на вечеринку, и отказаться актер уже не смог.







Том Хэнкс стал гостем на свадьбе этой пары, так как мероприятие проходило в Риме, где в тот же день шли съемки фильма “Ангелы и демоны”.







Молодые познакомились с Джоном Траволтой в баре и в разговоре актер узнал, что на завтра у них намечена свадьба. Так как разговор длился не очень долго, то пара и не думала даже, что на следующий день им нужно будет встречать еще одного гостя. А чтобы молодые узнали своего нового знакомого из бара, актер пришел в том же, в чем был при их знакомстве.







Билл Мюррей также попал в объектив свадебного фотографа.







Папа Франциск присоединился к селфи с молодоженами в Ватикане.







Отправившись в свадебное путешествие в Ирландию, пара не ожидала, что встретят там Билла Клинтона.







Леди Гага случайно попала на свадьбу в отеле в Аделаиде в 2010 году. Певица пожелала паре много хорошего секса.



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