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Знаменитости, случайно попавшие на чужую свадьбу

Свадьба – это главный день молодых, где они – самые важные персоны. Но если вдруг на свадьбу заглядывает знаменитость – все взгляды тут же переключаются на нее. Мы подготовили для вас подборку звезд, которые случайно оказались на чужой свадьбе.

Знаменитости, случайно попавшие на чужую свадьбу

Брэд Питт случайно оказался на свадьбе Даниэля и Эби. Молодые увидели его в баре и пригласили на вечеринку, и отказаться актер уже не смог.

Знаменитости, случайно попавшие на чужую свадьбу

Том Хэнкс стал гостем на свадьбе этой пары, так как мероприятие проходило в Риме, где в тот же день шли съемки фильма “Ангелы и демоны”.

Знаменитости, случайно попавшие на чужую свадьбу

Молодые познакомились с Джоном Траволтой в баре и в разговоре актер узнал, что на завтра у них намечена свадьба. Так как разговор длился не очень долго, то пара и не думала даже, что на следующий день им нужно будет встречать еще одного гостя. А чтобы молодые узнали своего нового знакомого из бара, актер пришел в том же, в чем был при их знакомстве.

Знаменитости, случайно попавшие на чужую свадьбу

Билл Мюррей также попал в объектив свадебного фотографа.

Знаменитости, случайно попавшие на чужую свадьбу

Папа Франциск присоединился к селфи с молодоженами в Ватикане.

Знаменитости, случайно попавшие на чужую свадьбу

Отправившись в свадебное путешествие в Ирландию, пара не ожидала, что встретят там Билла Клинтона.

Знаменитости, случайно попавшие на чужую свадьбу

Леди Гага случайно попала на свадьбу в отеле в Аделаиде в 2010 году. Певица пожелала паре много хорошего секса.

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