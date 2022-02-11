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Вредные продукты, которые приносят пользу

Вредные продукты, которые приносят пользу

Такое полезное вредное.

Сегодня диетологи составляют самые разнообразные списки и рейтинги вредных продуктов, предупреждая, что пицца, жаренное мясо, пиво и ещё много чего вкусного для человека смертельно опасно. Но к счастью, и среди диетологов есть добрые люди, которые готовы развеять эти страшные мифы.

1. Вяленая говядина


Вредные продукты, которые приносят пользу

Неожиданно полезно: вяленая говядина.

Этот продукт никогда не считался полезным, но на самом деле нужно просто следить за количеством соли в нем. Это в основном белок, практически не содержащий сахара, поэтому он обеспечит прилив энергии, не повышая уровень сахара в крови.

2. Кетчуп


Вредные продукты, которые приносят пользу

Неожиданно полезно: кетчуп.

Кетчуп содержит огромное количество антиоксиданта под названием ликопен. Исследования показывают, что этот антиоксидант может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Красное мясо


Вредные продукты, которые приносят пользу

Неожиданно полезно: красное мясо.

Красное мясо обвиняют почти в любой болезни — от сердечных приступов до рака. Однако, более поздние исследования показали, что не существует достаточно данных, чтобы проследить четкие параллели между употреблением красного мяса и такими вещами, как рак, инсульт и болезни сердца.

Также нет убедительных доказательств, что употребление красного мяса значительно повышает уровень холестерина в крови.
При этом в красном мясе содержится одна из наиболее легко усваиваемых форм витамина D, которая хороша для костей, и цинк, который усваивается лучше, чем из овощей.

4. Пиво


Вредные продукты, которые приносят пользу

Неожиданно полезно: пиво.

Оказывается, «пиво по утрам не только вредно, но и полезно». Но, если без шуток, то умеренное потребление пива может помочь с такими вещами, как пищеварение и даже профилактика рака. Хмель также обладает противовоспалительными свойствами. Кроме того, исследования показали, что те, кто выпивает бутылку пива в день, имеют на 25% меньше шансов сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Крекеры


Вредные продукты, которые приносят пользу

Неожиданно полезно: крекеры.

Сразу стоит оговориться, в печенье нет ничего полезного. Но вред крекеров очень преувеличен, ведь в них практически не используется сахар, а также для их приготовления берут специальную муку.

6. Пицца


Вредные продукты, которые приносят пользу

Неожиданно полезно: пицца.

Пицца может быть и полезной (естественно, это зависит от теста, начинки, да и количества съеденного). К примеру, кусочек вегетерианской пиццы из овощей с томатным соусом и сыром может обеспечить организм витаминами и кальцием.

7. Вино


Вредные продукты, которые приносят пользу

Неожиданно полезно: вино.

Бесспорно, вино очень хорошо для сердца… но речь идет о стакане вина несколько раз в неделю, а не о бутылке на ночь. В вине содержится вещество под названием ресвератрол (которое можно найти в кожуре винограда), которое, как предполагают исследования, может помочь защитить человека от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа и даже болезни Альцгеймера.

8. Яичные желтки


Вредные продукты, которые приносят пользу

Неожиданно полезно: яичные желтки.

Как и красное мясо, яичные желтки часто обвиняют в избытке холестерина. Но исследователи находят все больше и больше доказательства того, что пациенты, госпитализированные из-за сердечных приступов, часто имеют «нормальный» уровень холестерина. В дополнение к этому, в связи с изменениями рациона большинства кур-несушек на коммерческих предприятиях, сегодня в яйцах намного меньше холестерина, чем даже десять лет назад. К тому же, в яйцах полно белка и мало углеводов, так что они хорошо подходят для многих диет.

9. Устрицы


Вредные продукты, которые приносят пользу

Неожиданно полезно: устрицы.

Отношение людей к устрицам сильно различается: некоторые обожают их, а другие сравнивают этих моллюсков с соплями. Тем не менее, это просто идеальный источник цинка. Цинк является важным минералом для всех людей, но особенно он хорош для сексуального здоровья мужчин.

10. Бекон


Вредные продукты, которые приносят пользу

Неожиданно полезно: бекон.

Помимо того, что в беконе полным полно белка, что делает его хорошей низкоуглеводной закуской, бекон на самом деле имеет меньше насыщенных жиров, чем говядина. Он также содержит вещество холин, которое помогает сохранить мозг здоровым и может даже предотвратить такие психические заболевания, как болезнь Альцгеймера. Жирные кислоты Омега-3, а также холин, содержащиеся в беконе, также могут помочь предотвратить болезни сердца.

11. Попкорн


Вредные продукты, которые приносят пользу

Неожиданно полезно: попкорн.

Попкорн на самом деле действительно чертовски хорош для человека. В нем полно клетчатки и антиоксидантов. Проблема попкорна заключается в том, что люди обычно подмешивают в него кучу вредных продуктов, таких как сахар, соль и масло.

12. Суши


Вредные продукты, которые приносят пользу

Неожиданно полезно: суши.

В суши много белка, а рыба является прекрасным источником жирных кислот Омега-3, которые являются не только жизненно важными для здоровья мозга, но также обладают противовоспалительным эффектом. Хотя, белый рис на самом деле не очень хорош для здоровья, суши можно готовить и из более здорового коричневого риса, а также не использовать соленые соусы.

13. Шоколад


Вредные продукты, которые приносят пользу

Неожиданно полезно: шоколад.

Хотя, как известно, темный шоколад имеет наибольшее положительно влияние на здоровье, молочный шоколад также очень неплох в этом плане. Это хороший источник антиоксидантов и магния, а также флавонолов, которые могут помочь снизить кровяное давление.

14. Сыр


Вредные продукты, которые приносят пользу

Неожиданно полезно: сыр.

Речь идет не о сыре в банке или пластикообразном продукте, который используется в большинстве пиццы, а о настоящем сыре с молоком и сычугом. Некоторые исследования даже обнаружили, что увеличение количества употребляемых молочных продуктов в 5 раз привело к потере веса и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

15. Масло


Вредные продукты, которые приносят пользу

Неожиданно полезно: масло.

По крайней мере, полезно масло, получаемое от коров, вскармливаемых травой, а не переработанным зерном и кукурузой. Оно содержит все виды веществ, которые очень хороши для тела и мозга, таких как витамин K2 и жирные кислоты Омега-3.

БОНУС
Свиные шкварки


Вредные продукты, которые приносят пользу

Неожиданно полезно: свиные шкварки.

30 граммов содержит 17 граммов белка, что в 9 раз больше, чем в пачке картофельных чипсов. Большая часть жира представляет собой олеиновую кислоту, которая является «здоровым» жиром, а другой вид жира – стеариновая кислота – не повышает уровень холестерина.



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