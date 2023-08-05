20 фактов из жизни принцессы Дианы, о которых вы не знали
Хотя принцесса Диана умерла в 1997 году, мир никогда не забудет ее. В ее жизни было все, начиная от благотворительности и заканчивая личными тайнами и проблемами, о которых люди ничего не знают и не подозревают, так как все тщательно скрывалось королевской семьей.
20. Диана никогда не обещала повиноваться принцу Чарльзу
Принцесса Диана и принц Чарльз
Во время своей роскошной свадьбы с принцем Чарльзом, которая была в 1981 году, Чарльз и Диана убрали ту часть церемонии, где Диана должна была обещать повиноваться своему мужу. В то время этот поступок уже вызвал шквал критики. В 2011 году во время свадебной церемонии Кейт Миддлтон повторила поступок Дианы и упустила слова клятвы в повиновении мужу, принцу Уильяму.
19. Она не была прилежной ученицей
Принцесса Диана
Принцесса Диана дважды провалила экзамен О-уровня, который эквивалентен диплому об окончании школы в США, и считалась ребенком не склонным к учебе и науке в своей альма-матер, в школе для девочек West Heath Girls’ School. Но, тем не менее, будущая принцесса увлекалась музыкой и спортом.
18. Сестра Диана первой встречалась с принцем Чарльзом
Принцесса Диана и принц Чарльз
Сестра Дианы, леди Сара Мак Коркодейл, действительно встречалась с принцем Чарльзом до того, как Диана познакомилась с ним. Ее отношения не зашли далеко с принцем, и прессе Сара заявила, что о женитьбе с Чарльзом она и не думала, даже, если бы он стал королем Англии. Несмотря на бывшие отношения Чарльза и ее сестры, Диана оставалась близка с Сарой.
17. Она боролась с негативным отношением к зараженным СПИДом, несмотря на неодобрение королевы
Принцесса Диана на конференции
В 80-х годах на планете был стремительный рост такого заболевания, как СПИД, и многие тогда считали, что эта болезнь передается через прикосновение. Диана старалась опровергнуть данное мнение, часто ее можно было видеть, держащей за руки больных СПИДом и выступающей в поддержку исследований в этой области. Но королева Великобритании не одобряла деятельность Дианы и считала, что та может «попасть в неприятность».
16. Она страдала от булимии и депрессии
Принцесса Диана
Диана не скрывала, что ее муж считает, что она полновата, и ее это задевало. Так как ее отношения с Чарльзом были напряженными, она выбрала булимию, как единственный способ держать свой вес под контролем, нанося вред здоровью и страдая от глубокой депрессии.
15. Обручальное кольцо Дианы было куплено по каталогу
Обручальное кольцо Дианы
Обычно в королевских семьях принято делать ювелирные украшения на заказ, но Диана сломала и эту традицию, выбрав свое обручальное кольцо из каталога компании Garrard. Стоимость кольца составила 42 000 долларов, но самое главное, что его может приобрести любой, кто заплатит такую суму. После смерти Дианы кольцо отошло Уильяму, который подарил его своей избраннице, Кейт Миддлтон, во время помолвки.
14. Диана была крестной матерью 17 детей
Принцесса Диана и дети
У Дианы было 17 крестников и крестниц, и очень часто ее брали в крестные без ее согласия и присутствия. Среди крестников можно назвать леди Эдвину Гросвенор, дочь герцога Вестминстерского, Джорджа Фроста, сына известного журналиста Дейвида, и Доменику Лоусон, маленькую девочку с синдромом Дауна.
13. Диана оказалась в состоянии вражды с матерью
Принцесса Диана
К тому времени как Диана умерла, она давно уже не общалась с матерью, так как та не одобряла ее развод с принцем Чарльзом и новых отношений с другими мужчинами. Дворецкий Дианы, Пол Бюррелл, позже заявил, что незадолго до катастрофы мать Дианы по телефону обвиняла дочь в изменах с другими мужчинами после развода с принцем.
12. Она называла Камиллу Паркер-Боулз «ротвейлером»
Принцесса Диана
Диана никогда не стеснялась давать прозвища женщинам, которые появлялись в поле интереса своего мужа. Камилла же считала Диану «жалким существом». Но в этом противостоянии Британия стала на сторону Дианы. После смерти принцессы негативное отношение к Камилле осталось в обществе до сих пор.
11. Принцесса Диана появлялась чаще других на обложке журнала People
Принцесса Диана на обложке журнала
За всю свою жизнь, и даже после смерти, Диана появилась 55 раз на обложке популярного в мире журнала People. Это впечатляющий рекорд, который еще не побит сыном Дианы, принцем Уильямом. На октябрь 2014 года он появился на обложке журнала29 раз.
10. Диана не сообщила пол своего второго ребенка
Принцесса Диана с семьёй
Однажды Диана сказала, что отношения с Чарльзом укрепила ее вторая беременность принцем Генри. Несмотря на это, она не сказала Чарльзу пол своего будущего ребенка – и не только ему. Скорее всего, это была попытка хотя бы так получить контроль, хотя и не значительный, над своей жизнью.
9. Одна из кампаний, в которой принимала участие принцесса Диана, завоевала Нобелевскую премию
Принцесса Диана
Многим известна активная миротворческая деятельность и позиция Дианы, ее негативное отношение к использованию мин против мирного населения во время военных конфликтов. Но была в жизни принцессы кампания по запрету использования мин, International Campaign to Ban Landmines, которая в 1997 году завоевала Нобелевскую премию Мира. К сожалению, об этом стало известно только через несколько недель после гибели Дианы.
8. Ее подвенечное платье было абсолютно испорчено в день свадьбы
Свадебное платье
Подвенечное платье принцессы Дианы было красивым и неимоверно дорогим, но, к сожалению, дизайнеры не продумали все нюансы, включая тот, что в церковь Диану повезут в маленькой карете. Сказочный эффект полностью был разрушен после того, как Диана приехала в собор Святого Павла в помятом платье.
7. Будучи беременной принцем Уильямом, принцесса Диана упала с лестницы
Принцесса Диана
В 1982 году Диана заставила поволноваться всех, включая королеву Елизавету. Дело в том, что на третьем месяце беременности Диана упала с лестницы. К счастью, и она, и ребенок остались живыми и здоровыми. Многие считали, что Диана сделала это сознательно, чтобы привлечь внимание семьи в силу душевного расстройства.
6. Среди родственников Дианы – много известных личностей
Королевская семья
Несмотря на некоролевское происхождение, Диана могла бы гордиться своим семейным деревом. Среди ее родственников был премьер-министр Уинстон Черчилль, королева Шотландии, Мэри, британская герцогиня, жившая в 18 веке, Джорджиана Кавендиш, о жизни которой в Голливуде сняли фильм. В родственных связях Диана была с Одри Хепберн и Джорджем Бушем.
5. Однажды принцесса Диана пригласила в Букингемский дворец Синди Кроуфорд
Принцесса Диана в 1992 году
Даже те, кто недолюбливал Диану, считали ее настоящей матерью. Диана была хорошей и любящей матерью. В 1996 году она пригласила супермодель Синди Кроуфорт в Букингемский дворец только потому, что в нее тайно был влюблен сын Уильям. Диана и американская звезда остались друзьями после этой встречи до конца дней.
4. Во время церемонии бракосочетания Диана неправильно назвала имя принца Чарльза
Церемония бракосочетания
Во время церемонии бракосочетания в 1981 году Диана ошиблась в длинном имени своего жениха и вместо имени Чарльз Филип Артур Джордж она произнесла Филип Чарльз Артур Джордж.
3. Диана добровольно отказалась от королевского титула
Принцесса Диана
После развода Диана не хотела, чтобы ее называли «ваше Высочество». Она стала первой принцессой, которая решила отказаться от своего титула, чтобы получить абсолютную свободу от королевского контроля. Хотя, как сама призналась, сделала это с сожалением.
2. Во время аварии Диана не была пристегнута ремнем безопасности
Принцесса Диана
Возможно, Диана могла бы спастись в той ужасной автомобильной аварии, если бы была пристегнута ремнем безопасности. Но ни один пассажир Mercedes-Benz в тот злосчастный день не использовал ремни безопасности, включая выпившего водителя. Попытка оторваться от папарацци стоила Диане Спенсер жизни.
1. Фредди Меркьюри водил Диану в гей-клуб
Принцесса Диана
Принцесса Диана дружила с лидером рок-группы Queen, Фредди Меркьюри, и тот, по словам комедийной актрисы, Клео Рокос, однажды водил принцессу в гей-бар, при этом на ней был мужской наряд. Как вспоминает Рокос, Диана выглядела, как симпатичный молодой человек и ее никто не узнал. К сожалению, об этом случае других свидетельств нет, о нем умолчал даже сам Фредди Меркьюри.
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