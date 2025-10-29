Для чего во времена Первой мировой войны солдаты обматывали ноги «бинтами» до колен

Если рассматривать фотографии солдат разных стран первой половины XX века, то можно заметить одну интересную особенность. Чем ближе изображения к началу столетия, тем чаще на них фигурируют военнослужащие, у которых ноги до колена перевязаны каким-то загадочными бинтами. Что это за элемент одежды такой и для чего он был нужен в то время.
Обмотки и гетры для защиты ног. /Фото: ya.ru.
Военная форма за последние столетия проделала большой путь развития. В Средние века армии были небольшими. Лишь с началом Нового времени войска стали включать в свой состав многие тысячи, а то и десятки тысяч человек. Первые массовые армии были наемными. В них большая часть экипировки покупалась самими бойцами. Следующим этапом развития стали рекрутские армии. Снабжение таких войск уже ложилось на плечи государства. Как известно, солдат не воюет не только без вооружения, но и без обуви. Проблема была в том, чтобы эту самую обувь производить.
Началось все в Новое время. /Фото: vk.com.
Пехота, которой по долгу службы надлежало месить многие километры грязи и пыли нуждалась в обуви с высоким берцем. Однако, в 16-17 веках кожзаменителей еще не знали, а производство высоких сапог для защиты ноги от грязи и сырости было непозволительной роскошью. Делать подобную обувь в то время было и сложно, и дорого. Поэтому для «нищебродской» пехоты было придумано эрзац-решение: ножные обмотки (внешние портянки, онучи) и специальные чулки – накладные берцы, которые натягивались на ногу от пятки до колена.
К Первой мировой войне все щеголяли в обмотках. /Фото: worldwar1.com.
Уже к второй половине XIX века армии выросли настолько, что даже производство защитных гетр (чулок), в которых щеголяли мушкетеры и гренадеры «Галантного века» оказывалось слишком накладным. Постепенно гетры и «чулки» все больше уступали место обычным обмоткам. В итоге к началу Первой мировой войны в них щеголяли солдаты всех армий. По сути, обмотки являются обычной тонкой и очень длинной портянкой. Делали их, как правило, из шерсти или хлопчатобумажных тканей.
Даже советские солдаты носили обмотки. /Фото: russian7.ru.
Отказ от обмоток и накладных берцев начался посте открытия кирзы и материалов ей аналогичных. Благодаря этому легкая промышленность смогла массово выпускать высокие сапоги и ботинки с высоким берцем. Так или иначе на сапоги и классические армейские ботинки перешли все страны мира после Второй мировой войны.
Конец обмоткам положило развитие легкой промышленности. /Фото: m.fishki.net.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии