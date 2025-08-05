8 лайфхаков, как легко разнообразить блюда, даже если в кошельке почти пусто

1. Одни продукты – разные блюда

Жареную курицу можно подать вместе с пюре или положить в шаурму

2. Натуральные жиры вместо масла

Используйте жир, который остался после курицы, которую вы поджарили

3. Бульон из морепродуктов

Бульон из креветочных панцирей. / Фото: povar.ru

4. Выпечка из старого сыра

Сырные сконы подаются со сливочным маслом. / Фото: syl.ru

5. Блюда из перезрелых овощей и фруктов

Смузи из переспевших бананов и шакшука из перезревших помидоров

6. Интересная заправка для скучных салатов

Для заправки салатов используйте не оливковое масло, а соус дзадзики

7. Смузи из жестких стеблей

Смузи из стеблей сельдерея и яблока. / Фото: about-tea.ru

8. Ароматизированное масло

Можно ароматизировать как сливочное, так и подсолнечное масло