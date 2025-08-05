8 лайфхаков, как легко разнообразить блюда, даже если в кошельке почти пусто

В интернете можно найти огромное количество самых разнообразных советов на тему того, как питаться вкусно, но при этом не переплачивать. Часть из них скучная и однообразная (покупать продукты впрок, планировать меню, ловить скидки), а часть – простая, но эффективная. Novate.ru предлагает несколько лайфхаков из второй категории, за которые вы точно скажете спасибо.
1. Одни продукты – разные блюда
Жареную курицу можно подать вместе с пюре или положить в шаурму
Есть несколько дней подряд плов, суп или отварную курицу не слишком хочется. Чтобы завтраки, обеды и ужины получались вкусными и разнообразными, заготовьте несколько ингредиентов заранее, а затем компонуйте их между собой в сэндвичах или боулах. Например, обжаренные грибы и курицу сегодня можно заправить соусом и подать как бефстроганов, завтра – собрать из них боул на основе какой-нибудь крупы, а послезавтра использовать в качестве начинки для шаурмы или сэндвича.
Еще один пример – рис. Отварите целую кастрюлю, и затем используйте для разных блюд: для плова, риса с овощами, салата с рисом и крабовыми палочками. Также можно приготовить котлеты, паэлью или ризотто с белыми грибами. Экспериментируйте!
2. Натуральные жиры вместо масла
Используйте жир, который остался после курицы, которую вы поджарили
Растительное и сливочное масло в последнее время существенно поднялись в цене. Но далеко не всегда есть необходимость их использовать. Иногда можно ограничиться натуральными жирами, например, свиным, куриным или говяжим. Используйте тот, который остался от приготовления блюд. Его можно заморозить, а потом на нем готовить.
На заметку: Из вытопленного жира получается очень вкусный соус, который называется грейви. После того, как вы обжарили на сковороде мясо, добавьте к жиру муку (на 50 мл жира нужно четыре столовых ложки муки). Густую смесь разбавьте бульоном, молоко или сливками, чтобы получился желаемая консистенция. Соус может быть жидким или как сметана – решать вам. Размешивайте ингредиенты до тех пор, пока мука полностью не растворится. Подлива должна закипеть, после чего ее следует посолить и поперчить.
3. Бульон из морепродуктов
Бульон из креветочных панцирей. / Фото: povar.ru
В большинстве случаев хозяйки варят бульон из рыбьих голов и хвостов – получается отличная основа для наваристой ухи. Однако это не единственный вариант. Не менее вкусный, ароматный и сытный бульон можно приготовить из остатков креветок и других морепродуктов. Если у вас мало голов и панцирей, уберите то, что есть в морозилку, а когда наберется достаточное количество, сделайте бульон. На его основе можно приготовить любое первое блюдо, но один из самых удачных вариантов – классический французский суп биск.
4. Выпечка из старого сыра
Сырные сконы подаются со сливочным маслом. / Фото: syl.ru
Если не придерживаться правил хранения сыра, он подсохнет и впитает в себя все ароматы холодильника.Это традиционная британская выпечка, которая представляет собой маленькие булочки. Обычно их подают на завтрак с маслом и джемом. Для сконов подойдет любой твердый или полутвердый сыр.
Предлагаем простой и быстрый рецепт. Вам понадобится: 250 граммов муки, 10 граммов разрыхлителя, половина чайной ложки горчичного порошка, 50 граммов сливочного масла, 120 граммов сыра, одно куриное яйцо, 125 миллилитров натурального йогурта. Для смазывания булочек нужен будет один яичный желток и сыр по вкусу.
Муку нужно просеять через сито вместе с разрыхлителем и горчичным порошком, а затем соединить вместе с маслом, нарезанным кубиком, и растереть все в крошку. Твердый сыр натрите на терке и добавьте к муке. Яйца взбейте вместе с йогуртом и влейте к сухим продуктам. Замешайте мягкое гладкое тесто, после чего раскатайте его в пласт толщиной два сантиметра и вырежьте круги диаметром семь сантиметров. Смажьте сконы желтком и посыпьте сыром. Выпекайте четверть часа в духовке, разогретой до 220 градусов. Булочки должны подняться и приобрести красивый золотистый оттенок.
5. Блюда из перезрелых овощей и фруктов
Смузи из переспевших бананов и шакшука из перезревших помидоров
Обычно покупатели сторонятся перезрелых фруктов, хотя на рынке и в магазинах их отдают практически в два раза дешевле. Предлагаем посмотреть на эти продукты по-новому, и приготовить из них вкусные блюда. Например, из перезрелых бананов получается очень вкусное, а главное – полезное домашнее мороженое, из ягод – коктейль, смузи, ароматный соус к мясу, который можно хранить как в морозилке, так и на полке холодильника, из винограда – конфеты (предварительно нужно покрыть шоколадом и заморозить).
Что касается залежавшихся овощей, то они тоже могут пригодиться на кухне. С помидоров нужно снять кожицу, нарезать или измельчить мякоть с помощью блендера, а затем полученную основу превратить в томатный соус с травами для пасты или пиццы. Цукини и кабачки также не следует выбрасывать. Их нужно нарезать ломтиками, обвалять в соли, специях и масле, а затем запечь в духовке до золотистого цвета. Получится отличный гарнир или компонент теплых салатов. Кабачки можно хранить в холодильнике еще пару дней.
6. Интересная заправка для скучных салатов
Для заправки салатов используйте не оливковое масло, а соус дзадзики
Большинство салатов очень простые и даже банальные в приготовлении, особенно те, которые готовятся из овощей. Однако при желании их смело можно превратить в аппетитное и изысканное блюдо. А поможет в этом правильно приготовленная заправка. Предлагаем три крутых варианта:
• Смешайте мелко нарубленные орехи, зелень и чеснок, добавьте пряности. Чтобы довести смесь до нужной консистенции, влейте небольшое количество воды. Вуаля – все готово! Полученный соус можно использовать как заправку для салата или макать в него овощи – так привычные продукты будут звучать гораздо интереснее.
• Приготовьте дзадзики на основе несладкого йогурта. Также в его состав входят измельченные огурцы, чеснок, зелень, лимонный сок, оливковое масло и соль.
• Не менее популярным является тортар. В майонез необходимо добавить мелко нарезанный соленый огурец, зелень, чеснок, горчицу и лимонный сок. Тартаром можно не только заправлять салат – его часто подают к рыбным блюдам и морепродуктам.
7. Смузи из жестких стеблей
Смузи из стеблей сельдерея и яблока. / Фото: about-tea.ru
Обычно мы используем для салатов исключительно листья зелени, а от толстых и жестких листьев избавляемся, так как они могут испортить нежный вкус блюда. С одной стороны, это правильно, а с другой – стеблям можно найти другое применение. Например, из них получается прекрасный суп или смузи – в первом случае на их основе можно будет сварить бульон, а во втором – превратить в пюре и добавить другие ингредиенты для получения полноценного напитка.
8. Ароматизированное масло
Можно ароматизировать как сливочное, так и подсолнечное масло
Если сливочное масло залежалось в холодильнике, попробуйте его реанимировать при помощи различных специй. Например, смешайте кусочек с зеленью, чесноком или цедрой цитрусовых, а затем используйте в выпечке.
Растительному маслу также можно придать интересный аромат. Для этой цели выбирайте легкое оливковое, в котором не ощущается горечь, или рафинированное без запаха. В него можно добавить овощи (лук, перец чили), травы (базилик, розмарин, лавровый лист), пряности (имбирь, кардамон, душистый перец), цитрусовые, сушеные грибы или ягоды.
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