Динго: собака, которая оказалась волком

Человек приручил собаку очень давно и уже забыл, что когда-то она была настоящим волком. От цивилизованности до дикости один шаг остается и нам — что уж говорить о животных? Ярким тому примером может служить собака динго, когда-то одомашненная, но затем вновь вернувшаяся в естественное состояние. Сегодня дикие собаки динго все больше напоминают своих предков, индонезийских волков и почти не поддаются дрессировке. В Австралии они распространились настолько, что уничтожили сразу несколько видов местной конкурентной фауны. Теперь они готовы зубами и когтями защищать не только свои охотничьи угодья, но и само право оставаться диким зверем.









Древний род

Волчий сын

Разбежались и размножились

Социальная стая

Внешние отличия

Можно ли приручить

Борьба за место под солнцем