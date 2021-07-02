Динго: собака, которая оказалась волком

Человек приручил собаку очень давно и уже забыл, что когда-то она была настоящим волком. От цивилизованности до дикости один шаг остается и нам — что уж говорить о животных? Ярким тому примером может служить собака динго, когда-то одомашненная, но затем вновь вернувшаяся в естественное состояние. Сегодня дикие собаки динго все больше напоминают своих предков, индонезийских волков и почти не поддаются дрессировке. В Австралии они распространились настолько, что уничтожили сразу несколько видов местной конкурентной фауны. Теперь они готовы зубами и когтями защищать не только свои охотничьи угодья, но и само право оставаться диким зверем.
Древний род
Предположительно, все динго ведут род от одной небольшой группы, попавшей в Австралию аж в 4000 году до нашей эры. Скорее всего, на этот далекий континент динго попали не с переселенцами, а с выходцами из Юго-Восточной Азии, что позволяет ученым делать выводы о невероятно обширном распространении этих псов в прошлом.
Волчий сын
Большинство специалистов считает собаку динго прямым потомком индийского волка — родословной динго мог бы позавидовать любой викинг. Сейчас индийский волк водится только на полуострове Индостан, однако в середине прошлого века был найден и еще один возможный родственник динго: новогвинейская поющая собака. Найти ее можно, как следует из названия, только в лесах Новой Гвинеи.
Разбежались и размножились
Австралия стала для Динго настоящим Раем земным. Дичи много, а конкуренции и врагов почти нет. Собаки, умевшие охотиться стаей, выжили сумчатых одиночек со всего континента и даже добрались до ближайших островов. Биологи считают, что именно Динго стали основной причиной вымирания сразу нескольких видов австралийских сумчатых.
Социальная стая
Как и волки, собаки Динго живут стаями, по 5-13 собак. Вся социальная жизнь строится вокруг одной доминантной пары: только они могут заводить новых щенков и только они принимают решение о перемещении стаи на новые угодья. Альфа-самец занимает свое положение пока силен, но конец его предрешен — как только появляется более суровый и крепкий пес, он смещает главаря.
Внешние отличия
Со стороны динго трудно отличить от хорошо сложенной обычной собаки. Они достаточно высоки и достигают в холке 67 сантиметров, морды динго квадратные, а мех очень густой, рыжеватого окраса. Настоящие динго просто не умеют лаять, зато рычат и воют как заправские волки.
Можно ли приручить
Вообще говоря, приручить этого экзотичного зверя вполне реально. Вот только шанс привыкнуть к человеку есть только у щенка: взрослые особи наотрез отказываются приобщиться благам цивилизации. Зато в хозяева собака Динго возьмет лишь одного человека и никогда не сменит его, даже после смерти
Борьба за место под солнцем
Примерно в середине XIX века австралийцы активно принялись за овцеводство, которое быстро стало очень важной экономической отраслью. Динго такая ситуация была на лапу: охотится на овец — штука несложная. Бедным австралийцам пришлось даже построить длиннейший забор (сейчас он тянется на 5614 километров, от города Тувумба до Большого Австралийского залива). Каждый год правительство тратит на этот забор более 15 миллионов долларов.
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