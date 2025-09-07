Правители Древнего Египта известны не только своими деяниями при жизни, но и посмертием, ведь многие из них были похоронены в величественных пирамидах, дошедших до наших дней, либо просто возводили и свою честь. Вот только далеко не все фараоны продолжали эту традицию - с наступлением эпохи Нового царства пирамиды строить практически перестали.
Пирамиды имеют интереснейшую историю расцвета и заката. /Фото: chudo-udo.info
Фараонами строились величественные пирамиды, в которых хоронили не только их самих, но и огромное количество различных, в том числе, драгоценных вещей, ведь они могут ему быть необходимыми в Дуате - зaгpoбном мире. К тому же, эти громадные сооружения должны были демонстрировать богатство и мощь правителя. Началась эта тенденция в период третьей-четвертой династий Древнего Египта, в эпоху Древнего Царства, которая датируется примерно 2686 — 2575 годами до н. э. Тогда Египетская держава развивалась быстрыми темпами, а его жители пожинали плоды экономического процветания и стабильности. Именно тогда фараоны начали усиливать своё влияние и уровень власти в египетском обществе.
Древнее царство - период расцвета Египта. /Фото: veryimportantlot.com
Именно в этот период египтяне приписывали фараону роль не просто человека, наделённого властью, но и рождённого на земле сына Бога Солнца Ра, молодым Богом Гором, который управляет ими всеми. Правители в таком случае лишь поддерживали этот ореол божественности вокруг себя, и потому в целях сохранения величия своего Бога в человеческом обличии, а также обеспечения полной неприкосновенности и после cмepти его бренного тела, необходимо было позаботиться о его посмертии. Именно поэтому тело фараона мyмифициpoвaли, а все необходимое, что могло понадобится ему в загробной жизни, зачастую xopoнили вместе с ним.
Вопрос погребения фараона был очень разработан. /Фото: lenta.ru
Лучшим вариантом увековечить древнеегипетского правителя были царские гробницы, в которых можно было пoxopoнить фараона со всем ему необходимым. Первоначально египтяне вырубали такие камеры прямо в скалах, закрывая их прямоугольными конструкциями и плоскими крышами. Позднее стали появляться небольшие и плоские каменные сооружения в форме усечённой пирамиды под называнием «мастаба». А со временем, когда усиливалось влияние божественного начала в восприятии фараонов, размеры погребение увеличивались, а сами сооружения усложнялись.
Древнеегипетская мастаба. /Фото: wikipedia.org
Однако первой прямой предтечей уже знакомых нам построек была ступенчатая пирамида Джосера, построенная около 2630 г. до н.э. в Саккаре для одноименного фараона 3 династии. Её высота достигала 62 метра. Позднее пирамиды приобрели более привычный для современного, скошенный или гладкий, а не ступенчатый силуэт. Такие пирамиды проектировались как лестница в небо. Самой первой гробницей, построенной в таком виде, была Красная пирамида, расположенная в Дахшуре, возведённая для первого царя 4 династии. Но наиболее величественной, высокой и популярной ныне гладкой усыпальницей была пирамида Хеопса, которая в высоту достигает аж 147 метров.
Символ величия египетского правителя. /Фото: dekatop.com
Казалось бы, такая тенденция отлично демонстрирует всю мощь и власть фараонов, да и общество не было против таких сооружений. Вот только на основателе 18 династии Яхмосе I эта традиция завершилась, что произошло около 1525 г. до н. Э. уже его преемником Тутмосом I была возведена гробница в Долине царей. Учёные выдвигают несколько причин такой смены приоритетов. Первая состоит в изменениях религиозных устоев - вместо пропаганды пирамид начался упор на строительство гробниц под землёй, которые должны были символизировать взамен лестницы в неба путешествие фараона через Нижний.
Долина царей, Египет. /Фото: wikipedia.org
В вторая причина намного более прагматическая и правдоподобная. Проблема была в массовых разграблениях гробниц преступниками. Правители не могли смириться с мыслью, что после их cмepти их усыпальница будет осквернена и разграблена. Даже в последних построенных пирамидах сами усыпальницы размещались поглубже и подальше. Да и сооружение гробниц в долине Царей были не такими затратными по времени или средствам. А современные египтологи отмечают, что сам рельеф нового места захоронения напоминает пирамиду, поэтому в символическом отношении фараоны в посмертии не сильно утратили.
