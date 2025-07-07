Почему шведы не хотят скрывать свою личную жизнь за шторами

В Швеции на многих окнах отсутствуют шторы, а со стороны улицы можно увидеть установленные зеркала, и это вызывает вопрос: почему применена такая необычная практика? Тем, кто побывал в Швеции, несомненно, запомнилось, что окна многих жилищ там остаются открытыми для взора, что является частью местных обычаев.
Штор на окнах тоже нет /Фото:dzen.ru
В семнадцатом веке в Швеции было установлено необычное ограничение, которое теперь стало частью культурных традиций. Даже средства массовой информации время от времени напоминают об этом удивительном обычае.
Начиная с 1600-х годов, действительно существует предписание, запрещающее использование занавесок на окнах. Этот закон формально не был аннулирован, но на деле он превратился в элемент культурного наследия. В эпоху, когда Швеция находилась под властью монарха Густава Адольфа из династии Ваза, были проведены значительные военные и морские реформы. По его приказу даже был создан корабль «Ваза», названный в честь царствующего рода. Этот великолепный корабль с множеством палуб и вооружённый почти 50 бронзовыми орудиями отправился в своё первое путешествие, но неожиданно затонул из-за избыточной нагрузки отделкой и водой, проникшей через пушечные порты.http://funhere.ru/?p=26027
Затонувший корабль /Фото:paritet-servis.ru
Густав Адольф был известен своей эгоцентричностью и своенравностью. Он часто принимал решения исключительно на основе своих личных интересов и амбиций, не обращая внимания на мнение своих советников или на благополучие страны..
Однако земельные предприятия этого правителя оказались удачными. Он смог обогатить аграрную практику введением картофеля, ввёл первые в Европе нормы регулирования дорожного движения и сформировал армию, которая без труда завоевала Данию, Норвегию и немецкие территории вдоль южного побережья Балтийского моря, временно превратив его в внутреннее море Швеции.http://funhere.ru/?p=26027
Король запретивший шторы /Фото:ru.pinterest.com
Король питал особую страсть к стандартизации. Он унифицировал воинские формирования, классифицировав разнообразные роды пехоты на егерские и мушкетерские отряды, а кавалерию – на легкую уланскую и гусарскую, среднюю драгунскую и тяжелую кирасирскую категории. Также он внедрил систему стандартов для артиллерийских орудий и установил необходимое количество лошадей и транспортных средств для перемещения обновленной артиллерии.
И вот однажды монарх обратил внимание на оконные проемы маленькой деревни, где каждое окно было украшено занавесками самых различных оттенков. Это произошло в период, когда для экипировки его великой армии остро не хватало ткани. Решение о судьбе этих занавесок было принято незамедлительно — они были объявлены предметом излишества и подлежали запрету.
Такие шторы приглянулись королю /Фото:triptonkosti.ru
В королевских владениях, особенно в зданиях, окна без штор и занавесок. Вместо них появился необычный элемент — зеркало, подвешенное к наружной стороне рамы. Это особенно характерно для кухонь и тех помещений, где жители Скандинавии традиционно собирались на обед.
Причиной такого распространенного использования зеркал на окнах в Швеции является стремление к приватности и безопасности. Установка зеркал на окнах позволяет жителям видеть, кто находится за пределами их дома, не открывая окно или дверь. Это помогает предотвратить нежелательные посягательства на частную собственность или преступления. Также зеркала могут быть полезны, чтобы увидеть, кто прибыл к дому, например, курьер или гость, и понять, нужно ли вам открыть дверь.
Чтобы всё видеть /Фото:kaprizulka.mediasole.ru
Отказ от штор также связан с климатическими особенностями Швеции. В зимние месяцы, когда световой день короткий, многие люди предпочитают максимально использовать естественное освещение, а закрытые шторы препятствуют проникновению света. Кроме того, использование зеркал позволяет лучше контролировать количество света, попадающего в помещение, и обеспечивает чувство простора и света.
На оконную раму прикрепляется зеркало, внешне напоминающее аксессуар для велосипеда, удерживаемое специальной изогнутой опорой. И хотя нередко встречаются экземпляры собственного изготовления, существует давняя традиция их массового производства, берущая начало ещё в восемнадцатом веке. Отдельные зеркала обладают значительным возрастом и маркированы плакатом, свидетельствующим об их исторической ценности и находящихся под защитой государства.
Бывают и антикварные варианты /Фото:media-digital.ru
Согласно одному из стокгольмских мифов, такие зеркала служат шведам предлогом для утренних бесед за чашкой кофе. Говорят, что достаточно одного взгляда в отражение, чтобы понять, чем занимаются соседи. Эти предметы прозвали «зеркалами сплетен» или «окнами любопытства», и они выполняют в Швеции ту же социальную функцию, что и скамейки у подъездов, став местом для обмена новостями и слухами.
На некоторых окнах прикреплен стикер с вежливой просьбой избегать фотосъемки, однако для туристов это не является препятствием.
Частое явление на шведских окнах /Фото:klikabol.mirtesen.ru
Но для объяснения сохранности этой традиции до сегодняшнего дня существует несколько популярных теорий.
Одна из них связана с сексуальной раскрепощенностью и многочисленными перверсиями шведов. Предполагается, что им просто нравится подглядывать. В других странах такое поведение максимально порицается, считается неприличным и запретным в обществе. Однако, шведы к этому относятся спокойно. В последние годы подобная практика получила распространение в Италии и Франции, где подобные зеркала, часто оснащенные дистанционным управлением, используются для различных розыгрышей.
Есть иная интерпретация, согласно которой зеркало является не чем иным, как передовой системой безопасности, зародившейся всё в том же восемнадцатом веке. Бдительные хозяева, уловив в отражении что-то неладное, немедленно подготовятся к защите своей собственности, будь то попытка оборвать с дерева их урожай или оставленный без присмотра садовый шланг, который кому-нибудь приглянулся.
Всё на виду /Фото:kvak.ru
Но, самое вероятное предназначение зеркала заключается в том, что оно служит для захвата и перенаправления солнечных лучей внутрь помещений. В скандинавских странах, где погода преимущественно пасмурная большую часть года, жители испытывают дефицит витамина D из-за недостатка солнечного света. Интересно отметить, что зеркальные системы находили применение у французских монархов и российских царей, которые использовали их для освещения просторных танцевальных залов и художественных галерей в своих резиденциях.
Так уж шведы привыкли жить /Фото:fms-kursk.ru
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