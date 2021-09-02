5 водительских ошибок, которые очень раздражают соседей по потоку

Как часто вы сигналите или злитесь на кого-то за рулем? А как часто вам грозно сигналят в потоке? Не так уж редко, правда? За рулем мы каждый день сталкиваемся с тысячами различных ситуаций, и многие из них являются неприятными и потенциально опасными. Такие происшествия выводит нас из себя. Но ведь частенько мы и сами становимся виновниками подобных ситуаций и, соответственно, гнева других водителей. Сегодня мы попробуем разобраться, какие наши действия являются крайне раздражающими для других водителей.
1. Слишком быстрая езда в плохую погоду или по плохим дорогам
Чрезмерно быстрая езда в плохую погоду – признак непонимания водителем опасности, которую такое поведение влечет за собой. | Фото: ivbg.ru
Не самый очевидный повод для нервов. Но вспомните свои поездки с другими водителями, когда в условиях, скажем, тумана, им моргает фарами и пытается обогнать какой-то нетерпеливый водитель. В таких ситуациях часто можно услышать что-то вроде: «ну куда ты летишь, на тот свет торопишься, что ли?».
Такое поведение злит многих, ведь чрезмерно быстрая езда в плохую погоду – признак непонимания водителем опасности, которую она влечет за собой. Согласно Правилам дорожного движения, водитель должен вести машину в соответствии с дорожными условиями. На скользкой и мокрой дороге, при плохой видимости, увеличиваются тормозной путь и время реакции водителя. Поэтому в таких условиях нужно сбавлять скорость в 1,5 – 2 раза, и соблюдать дистанцию гораздо большую, чем в обычных обстоятельствах. Водитель, который этого не делает, и едет быстрее потока, подвергает опасности не только себя, но и окружающие машины - а это злит водителей соседних машин.
Что до плохих дорог, то тут объективных причин для нервов нет. Ведь тот, кто едет слишком быстро по ямам - гробит только свой автомобиль. Однако это тоже нервирует. Видимо, происходит это потому, что большинство водителей просто не любят, когда их обгоняют.
2. Перестроения без поворотников
Пример аварийной ситуации, созданной перестроением без включения сигнала поворота. | Фото: infocar.ua
Многие профессиональные гонщики отмечают, что езда по загородному шоссе на обычном автомобиле гораздо опаснее, чем наматывание кругов на гоночном треке на запредельной скорости за рулем болида Формулы 1. Ведь на треке пелотон едет в одном направлении, за рулем каждой машины – сидит профессионал, а на обычной дороге едет тысячи водителей, и у каждого своя дорога. Мы не можем знать, что сделает едущий перед нами автомобиль в следующую секунду. Именно для этого были созданы такие средства коммуникации между водителями, как сигналы поворота и стоп-сигналы. Каждое перестроение без поворотников – это аварийная ситуация, и это жутко злит соседей по потоку. У хорошего водителя включения сигналов поворота должно быть доведено до автоматизма.
3. Стояние на зеленый
Зеленый загорелся - пора ехать! | Фото: jpgazeta.ru
Люди в городах – нервные. Все спешат, каждая секунда им дорога. Поэтому водитель, который с включением зеленого сигнала светофора трогается не сразу, тут же становится объектом раздраженных возгласов. Какой-то серьезной опасности такое простаивание не несет, однако оно становится поводом для создания пробок, особенно на тех светофорах, на которых зеленый горит короткий промежуток времени. Поэтому за рулем всегда нужно быть внимательным и расторопным.
4. Подрезания на дороге
То, кто подрезает, подвергает опасности себя, того, кого подрезает и весь поток. | Фото: i.ytimg.com
Подрезание – один из самых опасных маневров. Часто такое случается в городском потоке. Некоторые подрезают специально, некоторые, потому что спешат, а некоторые – потому что являются новичками и еще толком не умеют ездить в потоке. Как бы то ни было, подрезающий водители – жутко раздражают и создают аварийную ситуацию.
5. Отсутствие навыков параллельной парковки
Это самый сложный вид парковки, и он требует определённой подготовки. | Фото: skoda-brest.by
Параллельная парковка – это когда автомобиль нужно поставить в промежуток между двумя машинами, стоящими у обочины. Эксперты сайта Novate.ru отмечают, что это самый сложный вид парковки, и он требует определённой подготовки. И, несмотря на то, что парковаться в больших городах таким образом приходится часто, многие водители, даже с большим стажем, не умеют этого делать. И вот пока такой водитель пытается-таки припарковать свою машину, он собирает целую очередь авто за собой, начинает сильно нервничать, из-за этого может помять или поцарапать соседние машины – в общем, испытывает настоящий стресс. А где - во время всего лишь парковки.
Поэтому, чтобы сберечь себе нервы, и не стать объектом агрессии со стороны других водителей необходимо обязательно попрактиковаться в параллельной парковке, чтобы делать это уверенно и быстро.
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