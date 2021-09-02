5 водительских ошибок, которые очень раздражают соседей по потоку

1. Слишком быстрая езда в плохую погоду или по плохим дорогам

Чрезмерно быстрая езда в плохую погоду – признак непонимания водителем опасности, которую такое поведение влечет за собой. | Фото: ivbg.ru

2. Перестроения без поворотников

Пример аварийной ситуации, созданной перестроением без включения сигнала поворота. | Фото: infocar.ua

3. Стояние на зеленый

Зеленый загорелся - пора ехать! | Фото: jpgazeta.ru

4. Подрезания на дороге

То, кто подрезает, подвергает опасности себя, того, кого подрезает и весь поток. | Фото: i.ytimg.com

5. Отсутствие навыков параллельной парковки

Это самый сложный вид парковки, и он требует определённой подготовки. | Фото: skoda-brest.by