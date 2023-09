"Карты, деньги, два ствола" - интересные факты

Оригинальное английское название фильма звучит как «Lock, Stock and Two Smoking Barrels». Отечественными прокатчиками оно было переведено несколько иначе по сравнению с оригинальным замыслом создателей. Выражение «lock, stock and barrel» в разговорном смысле соответствует русскому «все и сразу», так что здесь наблюдается своеобразная игра слов. Еще одной идиомой, которая есть в названии, является «smoking gun» (barrel – ствол, gun – ружье), означающая «неопровержимые доказательства» или «явная улика». Внимательный зритель может раскрыть для себя смысл этих выражений, просмотрев картину полностью.Примечательно, что Гай Ричи неоднократно менял концовку своего фильма, поскольку никак не мог определиться с достойным завершением истории. В конечной режиссерской версии продолжительностью 115 минут публике представлен последний ее вариант . Именно он стал самым удачным, согласно мнению всей съемочной группы.