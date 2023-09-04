"Карты, деньги, два ствола" - интересные факты

«Карты, деньги, два ствола» — полнометражный дебют знаменитого британского режиссера Гая Ричи. Картина по праву считается одним из самых значимых фильмов 90-х, наряду с таким кинопроизведением, как «Криминальное чтиво».
Кино, которое появилось буквально из ниоткуда, и сразу же произвело эффект разорвавшейся бомбы
Обе эти ленты часто сравнивают, основываясь на сходной тематике. Но на самом деле между ними не так много общего. С «Криминальным чтивом» фильм роднят, прежде всего, колоритные герои преступного мира, диалоги, наполненные не всегда цензурным юмором и нестандартная структура повествования. Однако если «Криминальное чтиво» имеет нелинейный сюжет и огромное количество культурных отсылок, «Карты, деньги, два ствола» является более традиционным кино, находящемся в строгих жанровых рамках. Впрочем, это обстоятельство не помешало ленте оказать существенное влияние на весь английский кинематограф конца 90-х и начала 2000-х годов.
Причина успеха проста – у Гая Ричи получился действительно качественный фильм. «Карты, деньги, два ствола» — яркая криминальная комедия с динамичным развитием сюжета и острыми диалогами, приправленными истинно британским юмором. Благодаря достойной режиссуре, интересным персонажами и эффектному сценарию она станет настоящим подарком для любителей жанра, который сегодня уже невозможно представить без творчества Гая Ричи. Британец является не только режиссером, но и сценаристом ленты, так что «Карты, деньги, два ствола» можно назвать в полной мере авторским кино со своим неповторимым стилем. Позже он проявился в большинстве остальных фильмов Ричи, вокруг творчества которого уже сформировался свой круг поклонников. Но именно дебютная кинолента открыла постановщику двери в мир «большого кино». Сегодня «Карты, деньги, два ствола» — признанная классика жанра.
Сюжет
Все начинается с того, что Эдди (персонаж Ника Морана) проигрывает большую сумму денег некому криминальному авторитету по кличке Гарри-Топор (актер П.Х. Мориарти). На уплату долга Эдди дается ровно неделя, а сумма составляет 500 тысяч фунтов. Ситуация осложняется тем, что Эдди был не один, а вместе со своими друзьями – Бэкамом, Томом и парнем по кличке Мыло. Каждый из них сделал свой вклад, пожертвовав 25 тысячами фунтов для того, чтобы Эдди выиграл «большой КУШ ». Но риск не оправдался, а Эдди задолжал намного больше, чем мог заплатить. В итоге Гарри-Топор ставит жесткие условия, обещая при их невыполнении каждый день отрубать героям по одному пальцу. Учитывая небогатый выбор, они решаются на ограбление бандитов, которые, в свою очередь, хотят ограбить троицу «ботаников», поставляющих марихуану одному наркобарону. Но череда случайных событий и нелепостей переворачивает эти замыслы вверх дном… Главное достоинство сюжета – его непредсказуемость. Множество персонажей, событий и неожиданностей не дают зрителю ослабить внимание. Изящный финал так и не ставит точку во всей этой истории, оставляя возможность самому решить судьбу героев.
Актеры и персонажи
Это кино открыло миру множество актеров. Одним из них является Джейсон Стэйтем, который впоследствии снялся в таких картинах Гая Ричи, как «Большой КУШ » и «Револьвер», где исполнял как центральные, так и второстепенные роли. Сегодня актер является одной из ярчайших звезд экшн-фильмов, но до встречи с британским режиссером он работал лишь уличным продавцом. Стэйтем – не единственный, кто пришел в фильм прямиком «с улицы». Исполнитель роли «баптиста Барри» Ленни МакЛин был профессиональным боксером, а Винни Джонс («большой Крис» в фильме) — скандально известным футболистом, который отличался вспыльчивым характером. Возможно, благодаря такому неординарному кастингу все персонажи фильма получились очень запоминающимися. В главных ролях картины снялись уже упомянутый Джейсон Стэйтем, Ник Моран, Джейсон Флеминг, Декстер Флетчер и другие. Практически все из них являются англичанами, большинство успешно продолжили карьеру на телевидении и в кино.
Одна из важных особенностей картины – отсутствие классических «положительных» персонажей, ведь главные действующие лица являются мелкими преступниками, которым чужды привычные моральные ценности. Но это также является и достоинством фильма, ведь сама история о таких героях стала еще более непредсказуемой и захватывающей. Кроме того, они были узнаваемыми, благодаря мастерству актеров и «живой» речи, которой наполнены диалоги. Герой Стэйтема, к примеру, является обыкновенным уличным мошенником, а Ник Моран – его помощником. Понимая, что это занятие вряд ли сделает их богатыми в долгосрочной перспективе, они решаются на карточные игры. Собственно, желание легкой наживы – главное, что объединяет всех главных героев. В итоге, оно же и приводит их к серьезным неприятностям. Единственным, кто не хочет «марать руки» ни в чем противозаконном, является Мыло, который участвует в аферах шайки лишь финансово. Но в итоге ему тоже пришлось расплачиваться вместе со всеми.
Интересно, что отца героя Ника Морана сыграл сам Стинг, который уже в то время был популярным исполнителем. Его появление на экране сослужило фильму хорошую службу, ведь большинство актеров на тот момент не были известны широкому зрителю. Винни Джонс также был известен, однако его слава распространялась лишь на поклонников футбола (впрочем, в Англии их предостаточно). Эксплуатируя свое брутальное амплуа, которое сложилось еще со спортивной карьеры, Джонс смог создать очень запоминающийся образ. Не случайно именно он находится на переднем плане многих постеров, а его персонаж по кличке Большой Крис стал своеобразной «визитной карточкой» фильма.
Продюсером фильма стал Мэттью Вон, который в дальнейшем постоянно сотрудничал с Гаем Ричи и успешно начал собственную режиссерскую карьеру. Практически все картины Вона как в качестве продюсера, так и в качестве режиссера, отличались оригинальным стилем, показом насилия и остросюжетной составляющей. Так сложилось во многом из-за успеха «Карты, деньги, два ствола». Среди всей съемочной группы критики особенно отметили работу монтажера Нивена Хауи, который прекрасно передал общую атмосферу фильма и замысел киноленты. Динамичный и резкий монтаж соответствовал стилю многих рекламных роликов режиссера Гая Ричи.
Над саундтреком работали композиторы Джон Мерфи и Дэвид А. Хьюс. Из-за наличия в звуковом ряде знаменитых поп-композиций прошлых лет у многих и возникали ассоциации с «Криминальным чтивом». Стоит признать, что они пошли картине только на пользу. Да и оригинальная музыка, написанная специально для этого кино, приобрела большую популярность. Оператором стал Тим Морис-Джонс, который являлся хорошим другом Гая Ричи и снял такие фильмы режиссера, как «Большой КУШ » и «Револьвер». Качественная операторская работа стала важным фактором успеха ленты.
Бюджет составил незначительную даже по тем временам сумму в 960 тысяч фунтов стерлингов. Большая часть этих денег ушла на оплату гонораров актерам и съемочной группе. Съемки проходили в Лондоне, силами студий Focus Features и Summit Entertainment. При этом, фильм «Карты, деньги, два ствола» мог бы и не состояться, если бы Гай Ричи в свое время не снял короткометражку «Трудное дело», которая является своеобразной предысторией картины. Увидев потенциал в молодом и тогда еще никому не известном режиссере рекламных роликов, жена знаменитого исполнителя Стинга Труди Стайлер, решила вложить деньги в киноленту. Впоследствии сумма многократно окупилась, а картина приобрела культовый статус. Учитывая ограниченный прокат фильма, это можно считать удивительным достижением. Только в США «Карты, деньги, два ствола» собрали почти четыре миллиона долларов, что было достаточно большой суммой для независимого кино. Общемировой прокат принес около 25 миллионов долларов.
Оригинальное английское название фильма звучит как «Lock, Stock and Two Smoking Barrels». Отечественными прокатчиками оно было переведено несколько иначе по сравнению с оригинальным замыслом создателей. Выражение «lock, stock and barrel» в разговорном смысле соответствует русскому «все и сразу», так что здесь наблюдается своеобразная игра слов. Еще одной идиомой, которая есть в названии, является «smoking gun» (barrel – ствол, gun – ружье), означающая «неопровержимые доказательства» или «явная улика». Внимательный зритель может раскрыть для себя смысл этих выражений, просмотрев картину полностью.
Примечательно, что Гай Ричи неоднократно менял концовку своего фильма, поскольку никак не мог определиться с достойным завершением истории. В конечной режиссерской версии продолжительностью 115 минут публике представлен последний ее вариант. Именно он стал самым удачным, согласно мнению всей съемочной группы.
• Фильм изобилует нецензурной лексикой, из-за которой практически во всех странах он шел с серьезными возрастными ограничениями. Одно только ругательство «fuck» произносится больше сотни раз.
• После смерти актера Ленни МакЛина (а в прошлом – профессионального боксера, выходившего на ринг без перчаток) от рака легких, фильм решили посвятить ему. МакЛин умер за месяц до мировой премьеры картины.
• Винни Джонс отправился на первый день съемок прямо из полицейского участка. Футболист и актер был арестован за избиение своего соседа.
• В начале фильма Стэйтем играет, по сути, самого себя, общаясь с людьми на улице.
• Оператор Тим Морис-Джонс также принял участие в съемках. Он исполнял роль человека, которого окунал в воду Ленни МакЛин. Лица Мориса-Джонса зрители так и не увидели.
• В фильме появляется каталог антикварного и дорогого оружия под названием «Botheby’s». Это – отсылка к действительно существующему в Англии «Sotheby’s».
• В комментариях к футбольному матчу, который идет в пабе, фигурирую имена «игроков» Гая Ричи и Мэттью Вона. Это – режиссер и продюсер фильма соответственно.
• В киноленте насчитывается 19 трупов.
• У героя по кличке Большой Крис был реальный прототип – рэкетир Дэйв Кортни. Он был популярен в Англии и даже снялся в некоторых художественных фильмах.
• Некоторые сцены, которые попали в окончательную версию, отсутствовали в сценарии. Например, эпизод с разбиванием стекла о стол персонажем Ником «Пузырем».
Награды и критика
Фильм получил положительные отзывы зрителей и большинства кинокритиков. Некоторые рецензенты восприняли кино неоднозначно, но практически все отмечали «британский» дух и диалоги, наполненные неповторимым юмором. Цитаты из фильма до сих пор являются популярными, причем не только среди поклонников творчества Гая Ричи. Согласно данным популярного сайта Rotten Tomatoes, рейтинг кинокритиков составляет 73 процента, что является очень хорошим показателем. На более массовом интернет ресурсе IMDB в ходе всеобщего зрительского голосования фильм получил оценку 8,2 балла, оказавшись на 79 месте в списке самых популярных фильмов всех времен. Среди российских пользователей результат является еще более впечатляющим - фильм занимает 21 место на "Кинопоиске". Нужно сказать, что эти цифры не являются окончательными, ведь результаты голосования постоянно меняются, однако они красноречиво говорят об успехе этого кино и о том, что зрительский интерес к нему не угас до сих пор.
Мировая кинообщественность также по достоинству оценила труд всех, кто принимал участие в съемках. Всего «Карты, деньги, два ствола» получили 12 наград, как британских, так и международных. В частности, это награда за лучшую режиссуру на кинофестивале в Токио, приз MTV за лучший режиссерский дебют, а также другие. Лента не была обделена и внутренними наградами, среди которых наиболее значимыми являлись Empire Award за лучший фильм Великобритании, приз зрительских симпатий BAFTA, British Comedy Award за лучшую комедию, British Independent Film Award за наиболее окупившийся фильм, London Critics Circle Film Award за лучший фильм и сценарий. Больше всего наград заслужил Гай Ричи. Среди актеров единственным, чью работу оценили премией, стал Винни Джонс, получивший Empire Award за лучший дебют.
Кино было отмечено и несколькими престижными номинациями. Это British Independent Film Awardза лучший фильм Великобритании, а также лучший сценарий и режиссуру, BAFTA за лучший фильм и другие. Работа монтажера Нивена Хауи заслужила номинацию на Las Vegas Film Critics Society Awards.
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