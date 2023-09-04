"Карты, деньги, два ствола" - интересные факты

СюжетВсе начинается с того, что Эдди (персонаж Ника Морана) проигрывает большую сумму денег некому криминальному авторитету по кличке Гарри-Топор (актер П.Х. Мориарти). На уплату долга Эдди дается ровно неделя, а сумма составляет 500 тысяч фунтов. Ситуация осложняется тем, что Эдди был не один, а вместе со своими друзьями – Бэкамом, Томом и парнем по кличке Мыло. Каждый из них сделал свой вклад, пожертвовав 25 тысячами фунтов для того, чтобы Эдди выиграл «большой КУШ ». Но риск не оправдался, а Эдди задолжал намного больше, чем мог заплатить. В итоге Гарри-Топор ставит жесткие условия, обещая при их невыполнении каждый день отрубать героям по одному пальцу. Учитывая небогатый выбор, они решаются на ограбление бандитов, которые, в свою очередь, хотят ограбить троицу «ботаников», поставляющих марихуану одному наркобарону. Но череда случайных событий и нелепостей переворачивает эти замыслы вверх дном… Главное достоинство сюжета – его непредсказуемость. Множество персонажей, событий и неожиданностей не дают зрителю ослабить внимание. Изящный финал так и не ставит точку во всей этой истории, оставляя возможность самому решить судьбу героев.