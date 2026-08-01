Зачем на морском дне устанавливают почтовые ящики



Подводная почта./ Фото: mutually.com Подводная почта./ Фото: mutually.com

Отправка почтового конверта или открытки – это банальное и очень простое действие. Всего-то нужно заполнить адрес и опустить в ближайший почтовый ящик, но не в этом случае. Лишь в нескольких местах во всём мире, на очень популярных курортах, открытку можно отправить из-под воды, опустив её в почтовый ящик, стоящий прямо на морском дне. Отправка почтового конверта или открытки – это банальное и очень простое действие. Всего-то нужно заполнить адрес и опустить в ближайший почтовый ящик, но не в этом случае. Лишь в нескольких местах во всём мире, на очень популярных курортах, открытку можно отправить из-под воды, опустив её в почтовый ящик, стоящий прямо на морском дне.

1. Как появилась подводная почта



Марка того времени./ Фото: mysticstamp.com Марка того времени./ Фото: mysticstamp.com

Эта очень странная история началась с не менее странного события. В 1939 году американский фотограф и изобретатель Джон Эрнест Уильямсон пытался привлечь внимание широкой общественности к не очень популярной сфере – глубоководным исследованиям. Для этого он построил первое в мире подводное почтовое отделение под названием «Sea Floor». Интересно, что власти полностью поддержали эту идею, и на Багамских островах появилась новая достопримечательность. На дне построили круглую комнату с толстыми стёклами, а опуститься в неё можно было прямо с берега по большой трубе. Внутри офиса работали штатные сотрудники, заполняли бланки, а корреспонденция отправлялась по всему миру. Проект этот работал до 1942 года, но через полвека его возродили в ещё более странном формате.



Почта острова Сусами./ Фото: postcrossing.com Почта острова Сусами./ Фото: postcrossing.com

В 1999 году в Сусами, одном из многочисленных рыбацких городков в Японии, население стало стремительно уменьшаться. Молодое поколение не хотело жить по старинке и предпочитало отправиться в большие города. К тому же смотреть на острове было почти нечего, туристы почти не приезжали, и город в итоге мог просто исчезнуть.

2. Особенности подводной почты



Пластиковая открытка./ Фото: ilp.org Пластиковая открытка./ Фото: ilp.org

Конечно, работа подводного почтового ящика радикально отличается от всего, что можно увидеть в обычной жизни. Вода не позволит отправить обычную открытку или письмо, поэтому туристам для начала нужно в дайвинг-центре или же в туристических лавках приобрести специальный бланк открытки, изготовленный из прочного водостойкого пластика. Заполнить её или написать текст обычной ручкой тоже невозможно, для этого используется специальный маркер с чернилами на полимерной основе. Как только чернила высыхают, они полимеризуются и становятся неуязвимыми даже для морской воды.



Как отправить почту./ Фото: nicenews.com Как отправить почту./ Фото: nicenews.com

Ещё один технически сложный процесс – гашение марок, под водой это сделать невозможно. Вместо этого на полимерной открытке при помощи металлического пресса выдавливается штемпель, содержащий дату и время отправления, а также обозначение подводного почтового отделения. После этого открытка обрабатывается также, как и самая обычная бумажная почта: забирается дайвером-почтальоном в почтовое отделение, проходит сортировку и доставляется адресату.

3. Подводные почтовые отделения



Почтовое отделение./ Фото: tgstat.ru Почтовое отделение./ Фото: tgstat.ru

Успех японского эксперимента по привлечению туристов оказался настолько впечатляющим, что другие тоже заинтересовались этим вопросом. К примеру, одно из самых посещаемых подводных почтовых отделений находится на острове Хайдауэй в островном государстве Вануату. Оно представляет собой небольшое сооружение из стекловолокна, установленное на глубине около трёх метров, и большую часть времени оно работает в режиме самообслуживания. Но как только поток туристов становится больше, внутри дежурит сотрудник почты в акваланге, который принимает отправления и ставит штампы.



Почтовый ящик./ Фото: taitung.gov.tw Почтовый ящик./ Фото: taitung.gov.tw

Ещё один почтовый ящик установили на борту затопленного судна возле острова Матакинг в Малайзии. Интересно, что до него добраться могут только опытные дайверы, поскольку он находится на глубине двадцати четырёх метров. В 2018 году подводный почтовый ящик установили на Тайване. Хоть его глубина и не настолько большая, всего одиннадцать с половиной метров, но сам ящик сделали очень необычным – ему придали форму морского конька высотой более полутора метров. По мнению авторов этого проекта, подводный аттракцион должен привлечь больше туристов, но у него есть ещё одна функция. Все вырученные деньги отправляются в фонд для восстановления разрушенных рифов.

4. Развлечение и ничего более



Почтовый ящик./ Фото: fussballhelden.de Почтовый ящик./ Фото: fussballhelden.de

Каким бы ни был подводный почтовый ящик, и где бы он ни устанавливался, он служит лишь единственной цели – привлекать любопытных туристов. Поскольку почтовый ящик или же импровизированное почтовое отделение находятся на приличной глубине, попасть туда можно лишь при помощи акваланга и лодки, попутно купив специальный бланк открытки и маркер для его заполнения. В итоге это превращается в запоминающийся, но дорогой аттракцион, где можно сфотографироваться и отправить адресату интересный сувенир из-под воды. Сами цифры впечатляют. К примеру, в Японии стоимость пластиковой открытки чисто символическая – всего 200 иен, то есть около ста рублей, но вот на дайвинг придётся потратиться. Если у туриста имеется официально признанная лицензия дайвера, то ему придётся заплатить 5 тысяч иен, то есть лишь за баллон воздуха. Если же нет, то вместе с услугами гида и инструктажем по технике безопасности выйдет примерно 15 тысяч. Это не очень дешёвое развлечение.