Оптимизм, хот-доги и рюмка водки: горничная из «Санта-Барбары» раскрыла свой секрет долголетия

Бетти Уайт

Бетти Уайт во время празднования 92 дня рождения.

Бетти Уайт в молодости.

Никогда не пропускайте завтрак, обедайте сбалансировано, не переусердствуйте с ужином

Ешьте много зелени, свежие продукты и не пейте сладкие напитки

Бетти Уайт пробует кусочек тематического торта, который приготовили к ее дню рождения в зоопарке Лос-Анджелеса.

Бетти Уайт любит хот-доги.

Бокал красного вина в день пойдет на пользу

Бетти Уайт с рюмкой водки.

Секрет долгожительства

Большую часть жизни Бетти Уайт провела перед камерой.