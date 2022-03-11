Оптимизм, хот-доги и рюмка водки: горничная из «Санта-Барбары» раскрыла свой секрет долголетия

Бетти Уайт
17 января «золотая девочка» Бетти Уайт отпраздновала 96-летие. Американская актриса в прекрасной форме и полна жизненной энергии. Уверяет, что секрет ее долголетия в неиссякаемом оптимизме, а также в готовности получать удовольствие от каждого прожитого дня. А еще Бетти уверена, что нельзя себе отказывать в гастрономических радостях. Скучному правильному питанию она предпочитает картошку фри, хот-доги и даже может пропустить рюмочку водки.
Бетти Уайт во время празднования 92 дня рождения.
За свою карьеру американская актриса сыграла в десятках комедийных фильмов и сериалов, многие помнят ее по роли горничной в сериале «Санта-Барбара», но настоящую известность на родине принесло ей участие в фильме «Золотые девочки».
Именинница Бетти Уайт в свои 96 лет охотно делиться секретами молодости и рассказывает о своей формуле успеха. Она считает, что не следует себя ограничивать во всем, чтобы дожить до почтенного возраста в полном здравии. Ее собственный пример – тому доказательство. Бум правильного питания, обещающий долголетие, по ее мнению, лишь очередная рекламная уловка, которых она видела на своем веку немало.
Бетти Уайт готова оспорить самые бесспорные, на первый взгляд, утверждения диетологов.
Бетти Уайт в молодости.
Никогда не пропускайте завтрак, обедайте сбалансировано, не переусердствуйте с ужином
Бетти Уайт в интервью изданию Harper's Bazaar в 2014 году призналась, что никогда не уделяла внимания завтраку.
Исследователи из Американской ассоциации сердца озвучили данные о том, что 27% людей, которые пренебрегают завтраком, подвергаются риску сердечных заболеваний. Однако Бетти посчастливилось быть одной из тех, кто не вошел в это количество. В свои 96 лет она никогда не страдала от заболеваний сердца.
Бетти часто пропускает завтрак, а на обед ограничивается сэндвичем, у диетологов это вызывает осуждение. Так сложилось из-за того, что у Бетти до сих пор не всегда есть время на полноценный обед, она постоянно в работе, на съемках, а когда у нее есть свободное время, она отправляется в зоопарк Лос-Анджелеса как волонтер.
Ешьте много зелени, свежие продукты и не пейте сладкие напитки
Бетти Уайт пробует кусочек тематического торта, который приготовили к ее дню рождения в зоопарке Лос-Анджелеса.
Согласно американским исследованиям, те, кто злоупотребляют жареными снеками, подвергаются риску преждевременной смерти. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что употребление мясных продуктов может привести к диабету и нарушениям метаболизма.
Бетти Уайт любит хот-доги.
«Картошка фри, хот-дог и диетическая Кока-Кола – вот мой идеальный обед», - уверяет Бетти, не слушая ученых. Она уверена, что не следует лишать себя возможности есть с удовольствием те продукты, которые нравятся.
Бокал красного вина в день пойдет на пользу
Бетти Уайт с рюмкой водки.
Ученые уверяют, что бокал красного вина совершенно не повредит женскому здоровью. Бетти Уайт считает, что выпить можно и рюмку водки с лимоном. По вечерам она обычно выпивает алкогольный коктейль в компании со своим золотым ретривером Понтиаком.
Секрет долгожительства
Большую часть жизни Бетти Уайт провела перед камерой.
Многие долгожители, перешагнувшие 100-летний рубеж, уверяют, что их секрет в том, чтобы не терять оптимизма, не идти на пенсию и не отказывать себе в маленьких радостях, таких, как бокал вина или даже чего-то покрепче.
Бетти обладает прекрасным чувством юмора и старается видеть позитив в любой ситуации. Она находит силы на то, чтобы заниматься волонтерской работой, оказывая помощь животным.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии