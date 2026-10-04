Как починить сломанную молнию на джинсах за минуту

Любимые джинсы, которые хочется носить не снимая, есть у многих из нас. Из-за постоянной носки молния на джинсах может сломаться — такое случается довольно часто.
Не спешите списывать любимую вещь со счетов или нести джинсы в ателье, где за ремонт возьмут немалую сумму денег. Починить молнию на джинсах можно своими руками, не выпарывая и не заменяя ее.
Максимально близко к нижней точке втачивания молнии сделайте надсечку.
Вставьте освободившийся зубчик молнии в бегунок.
Возьмите нитку подходящего цвета (на фотографии была использована нитка контрастного цвета для наглядности), и зафиксируйте молнию пятью-семью поперечными стежками.
Нитки отлично зафиксируют молнию, и она не будет расходиться.
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