С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 589 подписчиков

Как починить сломанную молнию на джинсах за минуту

Любимые джинсы, которые хочется носить не снимая, есть у многих из нас. Из-за постоянной носки молния на джинсах может сломаться — такое случается довольно часто.
Не спешите списывать любимую вещь со счетов или нести джинсы в ателье, где за ремонт возьмут немалую сумму денег. Починить молнию на джинсах можно своими руками, не выпарывая и не заменяя ее.



Как починить сломанную молнию на джинсах за минуту

Максимально близко к нижней точке втачивания молнии сделайте надсечку.

Как починить сломанную молнию на джинсах за минуту

Вставьте освободившийся зубчик молнии в бегунок.
Возьмите нитку подходящего цвета (на фотографии была использована нитка контрастного цвета для наглядности), и зафиксируйте молнию пятью-семью поперечными стежками.

Как починить сломанную молнию на джинсах за минуту

Нитки отлично зафиксируют молнию, и она не будет расходиться.

Как починить сломанную молнию на джинсах за минуту

Ссылка на первоисточник
Джинсы
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым