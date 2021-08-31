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Как сделать простую и практичную садовую дорожку на искусственном газоне

Как сделать простую и практичную садовую дорожку на искусственном газоне

Как сделать простую и практичную садовую дорожку на искусственном газоне

Хорошо спланированная садовая дорожка не только облегчит передвижение по саду, но и подчеркнет красоту окружающего ландшафта.

Сегодня для украшения придомового участка часто используется натуральный либо искусственный газон. 

В целом, идея неплохая. Однако у данного покрытия имеется один существенный недостаток — оно не рассчитано на большие нагрузки.

Иными словами, желательно не допускать интенсивного движения по газону.

И чтобы лишний раз не топтаться по траве, достаточно будет сделать бетонную садовую дорожку. В итоге получится красиво и практично. 

Идею создания садовой дорожки на искусственном газоне мы подсмотрели у автора YouTube канала Odell Complete Concrete.

Основные этапы работ

Первым делом необходимо будет уложить бетонную дорожку. В данном случае используются прямоугольные плиты из бетона.

Можно купить их уже готовые либо изготовить самостоятельно. Форма плит может быть любой. 

После того как смонтировали бетонные плиты — установили их на подготовленное основание и выровняли по уровню, можно приступать к укладке искусственного газона. 

Как сделать простую и практичную садовую дорожку на искусственном газоне

Сначала удаляется растительный слой грунта.

Углубляемся на нужную глубину, и утрамбовываем грунт. Затем застилаем геотекстиль и делаем подсыпку из щебня.

 

Как сделать простую и практичную садовую дорожку на искусственном газоне

Разравниваем щебень лопатой, чтобы получился равномерный слой, после чего утрамбовываем его при помощи виброплиты. 

Как сделать простую и практичную садовую дорожку на искусственном газоне

В труднодоступных местах можно использовать ручную трамбовку.

На следующем этапе укладываем искусственный газон. Фиксируем его специальным крепежом, который описан в инструкции. 

Как сделать простую и практичную садовую дорожку на искусственном газоне

В том месте, где находятся бетонные плиты, вырезаем часть газона. Края обязательно необходимо будет зафиксировать. 

Как сделать простую и практичную садовую дорожку на искусственном газоне

Как сделать простую и практичную садовую дорожку на искусственном газоне

В завершении останется только привести газон в порядок (о том, как правильно за ним ухаживать вы тоже можете прочитать в инструкции). 

Как сделать простую и практичную садовую дорожку на искусственном газоне

В целом получилось очень даже неплохо. А как считаете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях.

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