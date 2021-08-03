Чем покорили мир скандальные скульптуры любимого мастера Ватикана Лоренцо Куинна

По заказу Ватикана и государства Катар скульптуры Лоренцо Куинна (Lorenzo Quinn) выставлялись в бесчисленных галереях по всему миру, привлекая всеобщее внимание не только в просторных светлых залах, а и за их пределами, при этом восхваляясь критиками и любителями искусства в течение последних двух десятилетий. Так в чём же секрет такого ажиотажа вокруг скульптора, чьи работы находятся под пристальным взглядом влиятельных покровителей?
Поддержка. Автор: Lorenzo Quinn.
Стоп играть с миром. Автор: Lorenzo Quinn.
Лоренцо Куинн родился в Риме в 1966 году в семье мексиканско-американского актёра Энтони Куинна и Иоланды Аддолори. Он начал заниматься скульптурой в возрасте двадцати лет. Вдохновлённый такими мастерами, как Микеланджело, Бернини и Роден, изображения человеческой фигуры, в частности рук, стали занимать центральное место в его работе, и не только из-за технических проблем, которые они представляют. Намерение автора заключается в том, чтобы создавать образы, универсальные в том смысле, что каждый может иметь к ним отношение и понять их по-своему. И, по словам историка искусства и куратора Консуэло Сискара Касабана, становится понятно, что творчество Лоренцо глубокое, духовное и экзистенциональное, потому что оно касается тех самых страстей, которые испытывают и переживают люди.
Сила природы. Автор: Lorenzo Quinn.
Одна из повторяющихся тем в работе скульптора − это баланс, охватывающий тёмные и светлые стороны человеческой натуры: «Это стремление к балансу было постоянным в моей работе. А всё потому, что думаю, я и сам ищу баланс в жизни», − рассказывает он. И всё же это представление о дуальности не является выражением нейтралитета. Это послание оптимистично вдохновляет, поскольку указывает на то, что способность как создавать, так и разрушать в конечном итоге находится в наших руках.
Опасные игры. Автор: Lorenzo Quinn.
Рука бога. Автор: Lorenzo Quinn.
Соответственно, не так давно (всего пару лет назад в 2017 году) на Венецианском биеннале современный скульптор Лоренцо представил одну из своих последних работ под названием «Опора», представляющую собой две монументальные руки, которые выходят из большого канала, чтобы поддержать исторические стены знаменитого отеля Ca’Sagredo. Стоит также отметить тот факт, что «Поддержка» (второе название скульптуры «Опора») − это своего рода перебалансировка, затрагивающая контрастные творческие и разрушительные элементы человеческой натуры, одновременно выделяя проблемы изменения климата. Руки − это самый важный инструмент человечества, символизирующий как разрушение мира, так и надежду изменить его к лучшему. А «Поддержка» воплощает эту идею, как бы говоря о том, что у нас есть все ресурсы, чтобы противостоять угрозе изменения климата, нам просто нужно решить, какие действия мы хотим предпринять.
Четыре любви. Автор: Lorenzo Quinn.
Полёт. Автор: Lorenzo Quinn.
Вдохновлённый мирской философией и глубоким пониманием классических техник, Куинн доказывает то, что он один из самых важных современных художников нашего поколения − художник, созданный для наших времён, и который создаёт для своих современников удивительные вещи, заставляющие над многим задуматься. Взять хотя бы его скульптуру «Сила природы», которая была о цунами в 2004 году (с эпицентром у западного побережья Суматры в Индонезии) или же серию работ под названием «Гайя» одна из которых называется «Что происходит вокруг?» и абсолютно другая, не имеющая никакого отношения к «Гайе», не менее интересная скульптура под названием «Хватит играть с миром», посвящённая изменению климата, которая в последствии была подарена Венеции. Как говорит автор, у многих его скульптур есть этот призыв защищать мир: «Мы так озабочены политикой и войнами, что нас не волнует единственный мир, в котором мы живём».
Фонтан. Автор: Lorenzo Quinn.
Хранитель. Автор: Lorenzo Quinn.
Помимо всего этого Лоренцо любит поговорить на тему искусства, рассказывая о том, что изначально оно было создано в ознакомительных целях. Из его слов становится известно то, что люди испокон веков рассказывали истории через изображения. Именно поэтому мы знаем многое из нашей истории благодаря художественным работам. И как художник, он стремится продолжать это делать, а ещё ему нравится то, что каждый может увидеть своё отражение в его работе. Вот почему, когда он работает над такими предметами, которые настолько универсальны, то старается использовать человеческие фигуры и руки. Потому, что тогда нет никаких барьеров, и зритель не может сказать, кто это мальчик или девочка, если они чёрные, белые, красные или коричневые: «Я хочу вести диалог с людьми, и, если у меня есть что сказать публично, я хочу, чтобы публика смогла меня понять. Это одна из причин, почему я не занимаюсь абстрактным искусством, потому что оно очень личное и открыто для множества разных интерпретаций».
Поехали. Автор: Lorenzo Quinn.
Такова жизнь. Автор: Lorenzo Quinn.
И судя по его творениям, у Лоренцо прекрасно получается вести тот самый диалог, о котором он говорит. Созданные им скульптуры – отражение не только мыслей и переживаний о насущных проблемах, а и визуальный пример того, что всё в этом мире, так или иначе, закономерно, а случайности не случайны, как бы мы не пытались в этом верить, круговорот идёт своим чередом…
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