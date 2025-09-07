Как альпинисты обустраивают ночлег на вертикальных скалах и неприступных вершинах гор

Вряд ли далекие от экстремальных развлечений люди могут представить, как можно спать в лесу под деревом, не говоря о том, чтобы с него или со склона отвесной скалы ...свисать в непонятной конструкции. Но если для большинства это экзотика, то для альпинистов - вполне обыденная практика, ведь взобраться на вершину некоторых гор никак не получится за один световой день., от которых у многих потемнеет в глазах и вспотеют ладошки.
1. С чего все начиналось
До середины прошлого века альпинисты устраивали ночлег, используя лишь природные выступы.
Человек не может существовать без сна, поэтому чем бы он не занимался по жизни, организация ночлега является одной из самых приоритетных задач. Если же это касается альпинистов, то заботиться о здоровом и полноценном сне они должны в первую очередь, ведь для восхождения на вершины требуется огромное количество энергии, внимания и ловкости.
Даже сейчас найдутся рисковые альпинисты, которые решаться лечь спать на узкий выступ скалы.
Да, в нынешнее время экстремалы имеют возможность приобрести необходимую экипировку и приспособления, но кто-то же был первопроходцем, испытывающем на себе все изобретения и разработки. Именно таким энтузиастам и обязаны современники, которые не могут жить без гор и острых ощущений.
Если повезет, можно переночевать в пещере или расщелине.
До 1960 г. альпинисты, решившие покорить самые высокие вершины, во время восхождения спали, где придется.углубления внутри отвесной скалы, таившие очень много опасностей для спящего человека.
2. Первая конструкция для сна, появившаяся в 1960-1970 гг.
Гамак стал первым приспособлением для ночлега альпинистов на отвесных стенах скал. | Фото: drive2.ru.
Современные любители острых ощущений до сих пор пользуются гамаками, если отправляются не на заснеженные вершины.
Увлеченные экстремалы, отправляющиеся в многодневные походы для покорения самых неприступных вершин, стали задумываться о специальных конструкциях для сна. Первым объектом, который удалось приспособить, стал обычный гамак, закрепленный с двух сторон на стенах утеса на одинаковой высоте (приблизительное расстояние креплений 2,5 метров друг от друга). Но этот способ не очень спасал во время непогоды или сильного ветра. Индивидуальное спальное место оказалось не менее опасным, чем выступ на скале, ведь двухточечная конструкция легко опрокидывается на бок, что влечет за собой гибель человека.
Каждый обустраивал спальное место как мог, лишь бы добраться до заветной вершины.
Современное спальное место с центральным закреплением типа Portaledge. | Фото: goclimbing.ru.
Вскоре Уоррен Хардинг усовершенствовал «спальник», закрепив его в центральной точке, что значительно облегчило развертывание и предотвращало неконтролируемое опрокидывание. Но этот гамак не выдержал другой напасти – заполнения снегом и дождем, что также могло привести к летальным последствиям, если человек оказывался наедине с длительно разбушевавшейся стихией. По словам альпинистов тех времен, такая конструкция была крайне неудобной, поскольку подвешенный край очень сдавливал плечи и выспаться было проблематично.
3. Платформа-кровать для альпинистов
Каркасная платформа для сна была более комфортной, но очень громоздкой и небезопасной. | Фото: pikabu.ru.
В начале 1970-х годов нашлись энтузиасты-самоделкины (альпинисты Билли Уэстбей и Брюс Хокинс), которые смастерили небольшие платформы, взяв за основу стальную конструкцию. Своеобразные носилки/полки, также подвешивались с двух сторон, но благодаря жесткой раме уже была возможность пошевелиться и даже лечь на бок. Учитывая, что каркас своеобразных нар был сделан и прочной стали, не удивительно, что вес их составил около 30 кг. А если представить, что человек, отправляясь в горы, должен взять провиант, снаряжение и сменную одежду, то остается лишь догадываться, как увлеченные альпинисты тащили на себе еще и массивную кровать, которая была неразборной.
Справедливости ради стоит отметить, что на основе этой идеи другие американские экстремалы создали альпинистскую «кроватку», собранную из алюминиевых трубок, которые удалось раздобыть на военных складах ВМС США. Эта модель была значительно легче.
Современным альпинистам доступны одноместные, двухместные подвесные платформы-палатки модельного ряда Portaledge и не очень удобные гамаки.
Примечательно: На данный момент подобные конструкции также используют любители пощекотать себе нервы подъемами на неприступные вершины. Только вес такой кровати сейчас составляет около 10 кг и она сборно-разборная.
4. Прототип развертываемых палаток Portaledge
Платформа для сна Portaledge, закрытая сеткой или тканью, спасет альпиниста от ветра и дождя/снега.
Уже в 1972 году братья Грегг и Джефф Лоу, основательно увлекающиеся альпинизмом, придумали инновационный тип платформы, который по сей день считается основой. Их разработка получила название LURP (Limited Use of Reasonable Placements, что в переводе означает ограниченное использование надежных точек) и отличалась тем, что спальную конструкцию можно было нести в собранном виде и раскрывать только по мере надобности. Она состояла из 18 алюминиевых трубок, их легко и относительно быстро можно было собрать в каркас и натянуть ткань/сетку, которая служила матрасом.
На данный момент имеется масса разных вариантов спальных конструкций типа Portaledge, которые подходят как для лета, так и для суровых климатических зон.
Помимо платформы, которая служила кроватью, предусматривалась еще и палатка из нейлоновой сетки (ее называли «Палатка от мух»), обеспечивающая какую никакую защиту от непогоды (и дождя, в том числе). Она стала прототипом для большей части развертываемых палаток предназначенных для альпинистов. В этот период и появился новый термин Portaledge (порталедж), который объединил два слова – «переносной» и «выступ/полка». С тех пор этот термин применяется к такому типу сооружений.
5. Современные модели палаток для альпинистов
Если планируется однодневная экспедиция, то подойдет и такой Portaledge, в котором могут вздремнуть двое альпинистов (только сидя). | Фото: vepoqinfidal.livejournal.com.
У обычных людей от подобных снимков дух захватывает, ладошки и даже пятки от ужаса потеют. | Фото: pikabu.ru.
Главное спросонья не надумать сходить за водичкой или в туалет и ничего не уронить.
В последующие годы эту модель усовершенствовали не один раз. Очень скоро появились более надежные и комфортные «полки для сна», для создания которых использовали особопрочные материалы, устойчивые к атмосферным воздействиям. При этом их конструкции спроектированы так, чтобы они были более стабильными, крепкими и легкими.
Неугомонный Джон Миддендорф, начиная с 80-х годов пытается улучшить «жилищные» условия альпинистов во время восхождения на вершины.
Интересный факт от Novate.ru: Во второй половине 80-х годов прошлого века Джон Миддендорф – заядлый альпинист и инженер-механик по образованию, после поломки ранее приобретенной платформы чуть не погиб во время мощнейшего урагана, основал собственную компанию A5 Adventures. Он переработал существующую модель платформы так, чтобы она могла выдержать суровые погодные условия в отдаленных районах, таких как Гималаи и Каракорум. Благодаря его разработкам появилось сразу три модификации: Single, Alpine Double и Cliff Cabana, позволившие альпинистам решиться на покорение самых высоких и неприступных скал мира.
Новая модель 4D-Delta2P более комфортна и ее можно использовать в качестве домика на дереве.
Несмотря на то, что Джон Миддендорф спустя некоторое время продал свою компанию и отошел от управления активами, он не остановился на достигнутом и с каждой новой разработкой упрощает монтаж палатки для альпинистов (некоторые уже давно превратилась в мини-апартаменты). Буквально в прошлом году он внедрил новые инновации в области разработки спальных платформ, создав модель 4D-Delta2P. Это первая конструкцию, позволяющая спать/лежать «спиной к стене, с открытыми ногами». Благодаря дельтовидной форме, решению проблем с неустойчивостью платформы, жесткой конструкции рамы, улучшенной эргономике и увеличенному размеру в ней вполне безопасно может располагаться два человека.
