Как альпинисты обустраивают ночлег на вертикальных скалах и неприступных вершинах гор

1. С чего все начиналось

До середины прошлого века альпинисты устраивали ночлег, используя лишь природные выступы.

Даже сейчас найдутся рисковые альпинисты, которые решаться лечь спать на узкий выступ скалы.

Если повезет, можно переночевать в пещере или расщелине.

2. Первая конструкция для сна, появившаяся в 1960-1970 гг.

Гамак стал первым приспособлением для ночлега альпинистов на отвесных стенах скал. | Фото: drive2.ru.

Современные любители острых ощущений до сих пор пользуются гамаками, если отправляются не на заснеженные вершины.

Каждый обустраивал спальное место как мог, лишь бы добраться до заветной вершины.

Современное спальное место с центральным закреплением типа Portaledge. | Фото: goclimbing.ru.

3. Платформа-кровать для альпинистов

Каркасная платформа для сна была более комфортной, но очень громоздкой и небезопасной. | Фото: pikabu.ru.

Современным альпинистам доступны одноместные, двухместные подвесные платформы-палатки модельного ряда Portaledge и не очень удобные гамаки.

4. Прототип развертываемых палаток Portaledge

Платформа для сна Portaledge, закрытая сеткой или тканью, спасет альпиниста от ветра и дождя/снега.

На данный момент имеется масса разных вариантов спальных конструкций типа Portaledge, которые подходят как для лета, так и для суровых климатических зон.

5. Современные модели палаток для альпинистов

Если планируется однодневная экспедиция, то подойдет и такой Portaledge, в котором могут вздремнуть двое альпинистов (только сидя). | Фото: vepoqinfidal.livejournal.com.

У обычных людей от подобных снимков дух захватывает, ладошки и даже пятки от ужаса потеют. | Фото: pikabu.ru.

Главное спросонья не надумать сходить за водичкой или в туалет и ничего не уронить.

Неугомонный Джон Миддендорф, начиная с 80-х годов пытается улучшить «жилищные» условия альпинистов во время восхождения на вершины.

Новая модель 4D-Delta2P более комфортна и ее можно использовать в качестве домика на дереве.