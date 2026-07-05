5 вещей для комфортного сна в жару

Не все могут позволить себе кондиционер. И жаркая погода не в последнюю очередь бьёт по нормальному сну. Материал перечислит пять вещей кроме кондиционера, которые помогут комфортнее и качественнее спать в жару.



1. Охлаждающий матрас или топпер

2. Правильный текстиль

3. «Дышащее» одеяло

4. Беспроводной вентилятор-клипса

5. Самодельный охлаждающий спрей

Обычный матрас накапливает тепло человеческого тела и в итоге превращается в обогреватель, который в жару нам точно ни к чему.Не пожалейте средств на дышащий матрас или топпер с гелевым наполнителем «Cool Gel». Эти умные вещи впитывают избыток тепла и отводят его.Мы привыкли спать на бязи, а если кошелек потолще – на сатине. Так вот в жару про эти две ткани придется забыть. Отдайте предпочтение белью из тенсела, лиоцеллы, хлопка-перкаля, сатина-жаккарда или ранфорса. Текстиль такого рода – шелковистый и на ощупь прохладный, а впитывает влагу (пор в жару) лучше хлопка. Только стирать в жару белье следует почаще.Здесь речь пойдет о квартирах с кондиционером, когда он работает в жару, спать без одеяла – плохая идея, так как можно застудить мышцы. Отдайте предпочтение одеялу с бамбуковым наполнителем, оно очень лёгкое и не создает «парникового эффекта». Меринос – также отличное решение для этой задачи, он отлично впитывает влагу (пот в жару) и испаряет её, создавая микроклимат. Вес должен быть минимальным (до 200 г/м²).Это классное и довольно бюджетное решение для жары в квартирах без кондиционера. Вентилятор-клипса вешается на изголовье кровати и дует именно на лицо и шею (зоны охлаждения), не обдувая все тело. При этом потоки воздуха безопасны и не станут причиной «прострелов».И он весьма бесшумный.Это куда лучше, чем просто обрызгиваться водой. Смешайте в стандартном пульверизаторе с водой 2–3 капли мяты перечной (эфирное масло) и 1 чайную ложка глицерина (чтобы не пересушивать кожу). Распылите на простыню и подушку за 10 минут до сна. Испаряясь, мята даст ощущение холода на нервные рецепторы.