8 волшебных опытов, которые заставят детей ахнуть

Все знают, что любой, даже самый удивительный опыт можно объяснить. Пусть так, но восхищение и восторг детей от этого не уменьшаются. А взрослые тоже радуются, совершая вместе с малышами маленькие открытия.
Подобрали для вас восемь потрясающих опытов, от которых захватит дух и у детей, и у взрослых. Мы уверены: от того, что вы всё понимаете, скучнее они не станут.
Яйцо в бутылке
Нужны: яйцо, бутылка с диаметром горлышка меньшим, чем яйцо, тонкая полоска бумаги и капелька растительного масла.
Опыт: Можно ли засунуть яйцо в бутылку, не разбив ни бутылки, ни яйца? Можно, если оно перепелиное. Но мы попробуем проделать это с обычным. Для этого яйцо сварите яйцо и очистите его от скорлупы. Смажьте горлышко бутылки растительным маслом. Подожгите бумагу и бросьте ее на дно бутылки, а потом сразу поставьте яйцо на горлышко. Когда бумага погаснет, яйцо всосется внутрь.
Что происходит: Огонь сжигает в бутылке кислород и в ней образуется разреженный воздух. Пониженное давление изнутри и обычное атмосферное давление снаружи действуют сообща и заталкивают яйцо в бутылку. За счет своей эластичности оно проскакивает через узкое горлышко.
Фонтан из колы и Ментоса
Нужны: Двухлитровая бутылка диетической Coca Cola и 5-6 драже Mentos.
Опыт: Чтобы не залить колой весь дом, лучше всего проводить этот эксперимент на улице. Драже Mentos должны попасть в бутылку одновременно, потому что реакция начинается почти мгновенно. Для этого их можно положить на согнутую желобком бумажку и дать соскользнуть в бутылку, а еще лучше — насадить на нитку один за другим и разом опустить в колу.
Что происходит: Шероховатая поверхность драже заставляет углекислый газ, растворенный в напитке, активно высвобождаться. Кола резко вспенивается, и с силой вырываясь из бутылки, образует фонтан.
Зубная паста для слона
Нужны: Пластиковая бутылка, поднос, сухие дрожжи, 6%-ная перекись водорода, пищевой краситель, жидкое мыло или жидкость для мытья посуды, вода.
Опыт: Поставьте бутылку на поднос. Залейте в нее полстакана перекиси водорода, добавьте немного мыла или моющего средства и не пожалейте пищевого красителя. Отдельно в чашке тщательно перемешайте 2 столовые ложки теплой воды и 1 чайную ложку дрожжей (трудитесь над этим не меньше минуты), а затем вылейте смесь в бутылку. Почти сразу из нее активно полезет цветная пена, напоминающая зубную пасту, которую выдавливают из большущего тюбика.
Что происходит: Перекись водорода распадается на воду и кислород, а дрожжи как катализатор ускоряют реакцию. Мыло вносит свой вклад, умножая пузыри. Кстати, бутылка и «зубная паста» нагреются — во время реакции выделяется тепло.
Пухлые краски
Нужны: Блинная мука, мелкая соль, вода, пищевые красители или гуашь, ватные палочки или толстая кисть, плотная бумага для рисования.
Опыт: Чтобы сделать краску одного цвета, нужно смешать в стаканчике 1 столовую ложку муки и 1 столовую ложку соли, а затем добавить туда три столовые ложки воды и краску. Таким же образом подготовьте краски других цветов. Рисовать лучше на плотной бумаге или картоне ватными палочками или толстой кисточкой (для каждого цвета используйте отдельную). После того, как рисунок будет готов, «испеките» его в микроволновке — достаточно будет 4-5 минут на мощности 600 Вт. За это время краски вспухнут и затвердеют и рисунок станет объемным.
Что происходит: Наша краска, по сути, это обычное тесто, только цветное, поэтому оно и поднимается в микроволновке.
Ледяные самоцветы: красим лед изнутри
Нужны: Формочки для льда (подойдут также любые чашки и миски), поднос с бортиками, соль, жидкие пищевые красители или краски, пипетки или чайные ложки.
Опыт: Заранее, с вечера, наморозьте побольше льда в больших и маленьких формочках. На следующий день приготовьте в нескольких емкостях крепкие солевые растворы и добавьте туда краски. Разложите ледяные фигурки на подносе, и пипеткой или чайной ложкой капайте на них солевые растворы. Соль будет плавить лед, «пробуривая» в нем ходы, а краска окрасит изнутри причудливыми узорами.
Что происходит: Когда натрий в соли вступает в контакт со льдом, происходит реакция с выделением тепла, что заставляет лед таять. Именно поэтому в гололед улицы посыпают смесью песка и соли.
Домашний дождик
Нужны: Большая прозрачная емкость (банка, салатница), вода, пена для бритья, пипетка или чайная ложка, жидкий пищевой краситель. Вместо красителя можно взять гуашь или акварель и развести их в воде.
Опыт: Налейте в емкость воду и выдавите на нее пышные облака из пены. Затем капните пипеткой или чайной ложкой на пену в разных местах несколько капель красителя и ждите — из тучи скоро пойдет дождик.
Что происходит: Краска просачивается сквозь пену и опускается на дно за счет большей плотности. Опыт помогает показать и объяснить детям, что такое дождь.
Пляшущие червячки из крахмала
Нужны: Кукурузный крахмал, вода, тонкий металлический противень, сабвуфер или колонка, гуашь или пищевые красители.
Опыт: Смешайте 2 стакана крахмала с 1 стаканом воды. Вылейте жидкость на противень, добавьте несколько капель краски и поставьте его на сабвуфер или колонку. Включите динамичную музыку, слегка прижмите противень пальцами, и наслаждайтесь ритмичным танцем разноцветных червячков.
Что происходит: Вода с крахмалом — это неньютоновская жидкость, которая ведет себя совсем не так, как обычная. Если на нее воздействовать силой, то есть бить, сжимать, давить, она становится твердой, благодаря чему по ней можно даже бегать. Музыка — это что-то вроде звуковых ударов разной силы. Смесь, отвечая на них, твердеет и двигается.
Зажженная спичка
Нужны: Спички, фонарик
Опыт: Зажгите спичку и держите на расстоянии 10-15 сантиметров от стены. Посветите на спичку фонариком, и увидите, что на стене отражается только ваша рука и сама спичка. Казалось бы, очевидно, но я никогда об этом не задумывался
Объяснение: Огонь не отбрасывает тени, так как сам является источником света.
