Ошибки в уборке кухни, которые сводят на нет все усилия

Несмотря на то, что уборка на кухне – это привычное, регулярное действие, все равно хозяйки часто допускают ошибки, которые сводят на нет все усилия. Используют универсальные средства, редко меняют губки для посуды, забывают мыть вытяжку. Об этих и других частых ошибках читайте в статье Novate.ru.



Ошибка 1: Мыть плиту только сверху

Ошибка 2: Забывать про ручки

Ошибка 3: Редко мыть холодильник

Ошибка 4: Не стирать тряпки и не менять губки

Ошибка 5: Использовать одно средство для всего

Ошибка 6: Игнорировать вытяжку

Ошибка 7: Неправильно мыть разделочные доски

Снимайте конфорки во время чисткиПожалуй, одно из самых грязных мест на кухне – это плита.Уже после нескольких применений, на панели остаются жирные пятна, разводы от воды, пригоревшие кусочки еды и пр. Вот и приходится чуть ли не каждый день протирать ее тряпкой. Однако привести в порядок поверхность плиты недостаточно – также нужно уделить внимание ручкам, решеткам, боковым стенкам. На них тоже оседают пыль, грязь и жир. Возможно, они и незаметны, но со временем становятся источником неприятного запаха.Поэтому во время каждой генеральной уборки плиту нужно мыть полностью, уделяя внимание всем стенкам и мелким деталям. Если пятна засохли и не получается отмыть их обычной влажной тряпкой, используйте средства антижир и абразивную губку (если она подходит для чистки вашей плиты).Мыть нужно не только стенки микроволновки, но и ручкуЗдесь примерно такая же ситуация, как и с плитой. Мы тщательно моем фасады шкафов и ящиков, но забываем про ручки. А ведь именно здесь накапливается больше всего бактерий и жира. Во время готовки мы часто открываем дверцы грязными руками, даже не осознавая этого. Как итог – грязь переносится с ручек на другие зоны.Кстати, это касается не только гарнитура, но и бытовой техники: микроволновки, холодильника, электрического чайника.Внимательно посмотрите на их ручки и оцените внешний вид: наверняка на них пятна и слой липкой пыли.Чтобы поддерживать порядок на кухне, протирайте фурнитуру хотя бы раз в неделю. Отличным решением станут универсальные салфетки или мыльный раствор. В конце не забудьте пройтись сухой тряпкой, чтобы на ручках не осталось разводов от воды.Помыть полки – недостаточноЕсли на кухне появился неприятный запах, дело может быть не только в мусорном ведре, но и в холодильнике. Как давно вы наводили там порядок? Не только протирали полки? Уборка в холодильнике должна быть основательной: проверить срок годности продуктов, помыть ящики для овощей и фруктов, протереть дно, стенки, дверцу с контейнерами и отсеком для яиц.Понятно, что каждую неделю делать генеральную уборку в холодильнике не нужно, но хотя бы раз в месяц проходитесь по его внутренней части мыльной водой или раствором уксуса (если есть неприятный запах). Также не забывайте про резинки уплотнителей – их нужно протирать раствором соды. Так вы сможете предотвратить поломку агрегата и избежать появления неприятного запаха на кухне.Грязные тряпки и губки – переносчики бактерийНа тряпках и губках, которые вы используете на кухне, скапливается огромное количество бактерий. Если регулярно не стирать и не менять их, вы будете переносить микробы с поверхности на поверхности. Как итог – после уборки кухня выглядит еще хуже, чем до нее. Поэтому обязательно контролируйте состояние ваших помощников.Если у вас нет посудомойки и вы несколько раз в день моете тарелки губкой, через пару недель она наверняка придет в негодность. Выбросьте ее и положите на бортик раковины другую. Можно, конечно, попробовать продезинфицировать ее в микроволновке, но такой способ подходит только для губок, которые не успели впитать в себя весь жир этого мира.Тряпки стирайте каждую неделю. Необязательно ждать, пока наберется целый барабан – это можно сделать вручную. Хозяйственное мыло прекрасно справиться с пятнами и бактериями на ткани. А еще опытные хозяйки рекомендуют заводить несколько комплектов тряпок: одни для посуды, другие – для столешницы, третьи – для бытовой техники и пр. Так вы не будете переносить грязь с места на место.Средство для очистки всего.Каждая поверхность нуждается в «личном» средстве для уборки. А вот универсальные варианты не всегда оправдывают ожидания. Да, на этикетке может быть написано, что химия отлично справляется с любыми загрязнениями, но не стоит забывать, что для чистки некоторых поверхностей нужны специфические составы. Например, плиту из стеклокерамики нельзя мыть абразивными средствами, а поверхность из нержавейки нужно мыть особыми полиролями. Это не значит, что нужно бежать в магазин и покупать десяток разных бутылок – для эффективной уборки, которая вас не разочарует, будет достаточно двух-трех.Мойте вытяжку регулярно.Еще одна зона, о которой часто забывают. А ведь она каждый день берет удар на себя – собирает огромное количество пыли, жира и прочих загрязнений. Увы, мы заглядываем внутрь только когда понимаем, что тяга совсем ослабла и вытяжка работает вполсилы. Не допускайте этой ошибки. Металлические фильтры вытяжки нужно мыть хотя бы раз в месяц. Также в ее составе есть пластиковый и угольный фильтра, которые следует менять по инструкции.Ополоснуть доску – недостаточно.Разделочные доски – еще один рассадник бактерий. Обычное ополаскивание не убивает их и, соответственно, не устраняет неприятные запахи. Доски необходимо тщательно мыть сразу после использования, используя моющее средство и горячую воду. Если вам кажется, что эффект недостаточный, дополнительно пройдитесь по поверхности раствором соды или лимонным соком. Особенно это актуально, если вы нарезали продукты со специфическим запахом – рыбу, лук, чеснок и пр. И не забудьте завести несколько досок под разные категории продуктов, чтобы избежать перекрестного загрязнения.