Зачем «отряды морали» в 1920-е годы гуляли по пляжу с линейкой

Согревающие средства прошлых веков.

1. Древний Рим и средневековая «смерть» купальника

Прототип современного купальника. / Источник фото: livejournal.com.

В эпоху мрачного Средневековья купаться как-то было и не принято…

2. Целомудренный 19 век: главное – не утонуть…

Пляжная мода 19 века: неудобно, зато прилично.

Купание в платье: закон всемирного тяготения юбок не действует!

Максимальная вольность – шортики до колен и туника вместо платья.

Купальные машины: моментально в море!

3. Начало 20 века: революция в мире купальников

Купальники начала 20 века: всё тот же «пуританский» стиль.

Неслыханная дерзость от Аннет Келлерман: «супероткровенный» купальник (1907 год).

Габриэль Шанель знала толк и в пляжной моде.

Купальные костюмы для балетной труппы Сергея Дягилева от Коко Шанель (1924 год).

4. 1920–1930-е годы: охота на «распутниц»

Женщины в «неприличных» купальниках должны быть арестованы! (1920-е годы, США).

«Отряд морали» в действии...

5. 1940-е годы и бикини Луи Реара: прощай, «скафандр»!

Жак Хейм – создатель первого раздельного купальника (1932 год).

Бикини – «ядерная бомба» от Луи Реара (1946 год).

19-летняя танцовщица Мишелин Бернардини – единственная, кто согласился продефилировать в бикини (1946 год).

Даже Мэрилин Монро не всегда могла сниматься в бикини…

Девушки Бонда в бикини: Урсула Андерс (1962 год) и Холли Берри (2002 год).

6. Современные купальники: что новенького?

Наиболее «целомудренные» варианты нанокини.

Принцип монокини: «верх» и «низ» должны быть соединены. Чем угодно...

7. В качестве P.S. Современный купальник для религиозных дам

Модные купальные костюмы для «НЕевропейских» культурных традиций.