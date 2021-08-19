Зачем «отряды морали» в 1920-е годы гуляли по пляжу с линейкой

Согревающие средства прошлых веков.
Ни один конкурс красоты не обходится без дефиле в купальниках. Комплект из «верха» и «низа» помогает непринуждённо продемонстрировать достоинства женской фигуры, также с помощью удачно подобранного купальника можно скорректировать «неформатные» округлости. В данном материале – история эволюции купального костюма, появившегося задолго до того момента, когда женщинам было позволено не стесняться собственного тела.
1. Древний Рим и средневековая «смерть» купальника
Прототип современного купальника. / Источник фото: livejournal.com.
Не даром Античность считается эпохой гармонии разума, духа и плоти. Древние греки и римляне не только не видели в человеческом теле ничего постыдного, но и считали его эстетически прекрасным, одухотворённым. Представители античного мира не гнушались занятиями спортом, поэтому нечто похожее на современное бикини можно увидеть на фресках указанного периода.
В эпоху мрачного Средневековья купаться как-то было и не принято…
С наступлением «мрачного» Средневековья, как уже ранее отмечалось в одном из материалов на Novate.ru, отношение к человеческому телу кардинально изменилось. «Вместилище пороков и греховных побуждений» должно было содержаться «в чёрном теле» (пардон за каламбур). Разумеется, не могло быть и речи о физическом развитии и в частности о купании. Долгие века купальник, как и пресловутый Дракула, провёл в ожидании более подходящего времени. К счастью, такое время настало…
2. Целомудренный 19 век: главное – не утонуть…
Пляжная мода 19 века: неудобно, зато прилично.
Пожалуй, именно с Жан-Жака Руссо с его «слоганом» «Назад к природе!» можно вести отсчёт новой жизни купального костюма. Наконец-то купание в водоёмах стало одной из вариаций ЗОЖа конца 18–19 века. Однако «купальник» данного периода менее всего был призван стать удобной, не стесняющей движений одеждой. Основной целью костюма для плаванья было соблюдение приличий: женщина, по сути, была одета в практически идентичные повседневным платье, чепчик, чулки, туфли или даже сапожки – только «для купания».
Купание в платье: закон всемирного тяготения юбок не действует!
Поскольку закон всемирного тяготения в воде не действовал, к купальному комплекту иногда пришивались металлические «грузики», чтобы юбка вела себя прилично и никто не увидел кусочек дамской ноги (а также чтобы юбка не оказалась на голове).
Максимальная вольность – шортики до колен и туника вместо платья.
Благодаря появлению железнодорожного транспорта возможность «отдохнуть у моря» с пользой для здоровья перестала быть прерогативой избранных. Кутюрье пришлось пересмотреть «высоконравственные критерии» и предложить женщинам всё-таки более удобные варианты купальных костюмчиков. Вместо непрактичного платья до пят – свободная туника с поясом и панталоны ниже колен. Увы, чулки как элемент купальника сохранились, но войти в воду без туфель некоторые женщины всё же себе позволяли.
Купальные машины: моментально в море!
Женщинам (например, в викторианской Англии) было неприлично купаться вместе с мужчинами, а тем более демонстрировать им купальный костюм. Вдоль береговой полосы на пляжах 19 века располагались так называемые купальные машины – этакие «домики» на колёсах (деревянные или брезентовые), в которых высокоморальная леди могла переодеться для купания. Затем купальная машина доставляла даму непосредственно в воду, минуя жадные взгляды джентльменов, посаженных на жёсткую викторианскую диету. Всё во имя целомудрия!
3. Начало 20 века: революция в мире купальников
Купальники начала 20 века: всё тот же «пуританский» стиль.
Несмотря на то, что в 1912 году женское плаванье было включено в программу Олимпийских игр, купальный костюм для прекрасного пола в первые два десятилетия оставался максимально закрытым: лишь предплечья и ступни разрешалось обнажать. Впрочем, без бунтарских выходок не обошлось.
Неслыханная дерзость от Аннет Келлерман: «супероткровенный» купальник (1907 год).
Однажды австралийская пловчиха Аннет Келлерман дерзнула внести изменения в конструкцию купальника, отрезав рукава и штанины у стандартного мужского трико... И в 1907 году отстранена от соревнований (в США) и арестована за «непристойное поведение». Чтобы быть допущенной к состязаниям, Аннет Келлерман пришлось пришить к злополучному трико штанины, рукава и даже воротник-стойку. Впрочем, позднее «бунтарка» запустила собственную линию купальников «Annette Kellerman».
Габриэль Шанель знала толк и в пляжной моде.
Впрочем, процесс демократизации пляжной моды был необратим: юбки становились всё короче, появились шорты (ни в коем случае не выше колена!), плечи тоже было разрешено обнажать в пределах разумного. Женщины постоянно норовили открыть ещё немного тела: в 1920-е годы в моду входит загар.
Купальные костюмы для балетной труппы Сергея Дягилева от Коко Шанель (1924 год).
Габриэль Шанель, разумеется, также приложила руку к святому делу женской борьбы с патриархальными условностями. Купальники «от Шанель» отличались элегантной смелостью: например, модель 1922 года включала довольно короткую юбку и оставляла открытыми руки и плечи.
4. 1920–1930-е годы: охота на «распутниц»
Женщины в «неприличных» купальниках должны быть арестованы! (1920-е годы, США).
«Отряд морали» в действии...
Хранители нравственности по-прежнему были начеку. В США, например, «отряд морали» (этакая «полиция нравов») прогуливался по пляжу с сантиметровой лентой и запросто мог арестовать барышень, чьи пляжные юбочки или шортики были выше колена более чем на 15 сантиметров (6 дюймов). Так, в 1921 году в штате Нью-Джерси купальщицу арестовали за то, что она спустила чулки ниже колен.
5. 1940-е годы и бикини Луи Реара: прощай, «скафандр»!
Жак Хейм – создатель первого раздельного купальника (1932 год).
Уже в 1932 году – новый прорыв в «купальной моде»: кутюрье Жак Хейм (Хайм) создаёт весьма целомудренный (шорты с высокой линией талии и бюстгальтер, похожий на топ), но уже обнажающий скромную полосочку живота раздельный купальник. Кстати, именно Жак Хейм в 1946 году первый предложил модницам экстремально откровенный раздельный купальник с «романтичным» для ядерного века названием «Атом» (то есть «очень маленькие кусочки ткани»).
Бикини – «ядерная бомба» от Луи Реара (1946 год).
Однако в том же 1946-м (правда, двумя месяцами позднее) его конкурент Луи Реар предлагает модницам максимально открытую, дерзкую модель – бикини. Да ещё и подначивает коллегу по цеху Жака Хейма: «Бикини – это разделённый Атом!». Намекая на «бомбу» в мире «купальной моды», Луи Реар назвал провокационный купальник в честь атолла Бикини в Тихом океане (там американские военные проводили испытания ядерной бомбы).
19-летняя танцовщица Мишелин Бернардини – единственная, кто согласился продефилировать в бикини (1946 год).
Модель от Реара была настолько откровенной по меркам 1940-х, что манекенщицы отказались выходить в бикини на подиум. Ситуацию спасла более раскрепощённая Мишелин Бернардини – танцовщица из мюзик-холла «Казино де Пари». Говорят, после показа девушка получила около 50.000 писем от восхищённых мужчин.
Даже Мэрилин Монро не всегда могла сниматься в бикини…
Купальник, который «рассказывает о женщине всё, кроме девичьей фамилии её матери» и который, по утверждению Луи Реара, можно пропустить через обручальное кольцо, долгое время вызывал шок у степенных буржуа и подвергался критике. Авторитетные издания вплоть до конца 1950-х заявляли, что «добропорядочная девушка» никогда не наденет бикини. В Испании, Италии и Португалии данная модель вовсе была запрещена, а Ватикан заявил, что за бикини «могут скрываться четыре всадника Апокалипсиса».
Девушки Бонда в бикини: Урсула Андерс (1962 год) и Холли Берри (2002 год).
Тем не менее, в 1953 году Брижит Бардо прогуливается в бикини по набережной в Каннах, а после культового фильма «Джеймс Бонд – агент 007» 1962 года, где героиня Урсулы Андерс выходит из моря в бикини и с ножом на бедре, смелый купальник навсегда завоевал авторитет в мире пляжной моды.
6. Современные купальники: что новенького?
Наиболее «целомудренные» варианты нанокини.
Пожалуй, фурор, произведённый в своё время бикини, невозможно повторить. После «сексуальной революции» 1960–1970-х модель «бикини», конечно, претерпевала ряд изменений, но их можно свести к одному: ткани становилось всё меньше и меньше. Например, модель «нанокини» – 3 крошечных кусочка ткани на верёвочках – это, скорее, вариант для эротической фотосессии или стрип-танца, нежели пляжный.
Принцип монокини: «верх» и «низ» должны быть соединены. Чем угодно...
«Монокини», изначально предполагавшим полное отсутствие верхней части (топлесс), с 1970-х принято называть модель условно «слитного» купальника, но «ближайшего родственника» бикини: между верхней и нижней частью монокини должна быть «связь» в виде тканевой полоски любой конфигурации или хотя бы верёвочки / цепочки. Монокини – модель, популярная, скорее, в мире высокой моды: из-за лишних деталей красиво загореть в таком купальнике невозможно.
7. В качестве P.S. Современный купальник для религиозных дам
Модные купальные костюмы для «НЕевропейских» культурных традиций.
Не обошла пляжная мода и тех женщин, которые по религиозным убеждениям или в соответствии с традициями государства не имеют права обнажаться даже частично. Например, мусульманские женщины, которые обожают наряжаться, отдыхают на пляже в буркини («бурку» – это паранджа) – купальнике, который оставляет открытыми только кисти рук, ступни и лицо. Изготовлено буркини из современных материалов – дышащих и быстросохнущих.
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