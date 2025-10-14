Новозеландская авиакомпания уста

Люди, которые отправляются во многочасовые перелеты, теперь смогут путешествовать с комфортом даже в экономклассе. Крупнейшая авиакомпания Новой Зеландии Air New Zealand разработала систему многоярусных коек для отдыха пассажиров во время полета. На разработку проекта понадобилось три года, но результат стоил ожиданий.

Размеры спальных ячеек Economy Skynest будут достигать более 2 м в длину и 58 см в ширину. В них пассажиры смогут воспользоваться подушкой, простыней, покрывалом и берушами. Каждое место будет отгорожено от соседнего занавеской. Капсулы планируют оснастить освещением для чтения и зарядным устройством с USB-разъемом. В одном модуле будут размещены шесть кроватей. На разработку новинки ушло три года, а сейчас авиакомпания подала заявление на регистрацию и патент лежачих мест. Пока что неизвестно, где в кабине экономкласса они будут размещены и во сколько обойдутся пассажирам. Авиакомпания Air New Zealand попала в горячие заголовки несколько лет назад с другим изобретением для улучшения комфорта в кабинах экономкласса. Тогда создатели разработали Skycouch — ряд сидений, которые могут превращаться в диван после взлета. Руководители компании говорят, что хотят сделать перелеты на дальние расстояния максимально удобными для пассажиров «эконома». Авиаперевозчики говорят, что отложат принятие решения о размещении коек в кабинах, пока не увидят, насколько востребованными будут полеты из Окленда в Нью-Йорк в следующем году. Разработчики также ожидают заинтересованности от других авиакомпаний, желающих использовать их спальные модули в своих самолетах.Маленький секрет: у экипажа тоже есть кровати для перелетов на длинные направления, которые спрятаны в тайном отделении.