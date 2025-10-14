С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 583 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Каратеева
    У нас живёт это чудо. Правда, не такое шикарное, как на фото, но тоже ничего. "Чёрный дым". На руках не сидит, но мож...10 «недостатков» ...
  • Елена Каратеева
    "Весь", действительно, означает село. Есть выражение в нашем языке "города и веси". Слово "город" это не столько огра...«Восвояси» – это ...
  • Maxim
    В Германии на питомцев - налог на роскошь...Скрытые способнос...

Новозеландская авиакомпания уста

Люди, которые отправляются во многочасовые перелеты, теперь смогут путешествовать с комфортом даже в экономклассе. Крупнейшая авиакомпания Новой Зеландии Air New Zealand разработала систему многоярусных коек для отдыха пассажиров во время полета. На разработку проекта понадобилось три года, но результат стоил ожиданий.



Размеры спальных ячеек Economy Skynest будут достигать более 2 м в длину и 58 см в ширину. В них пассажиры смогут воспользоваться подушкой, простыней, покрывалом и берушами. Каждое место будет отгорожено от соседнего занавеской. Капсулы планируют оснастить освещением для чтения и зарядным устройством с USB-разъемом. В одном модуле будут размещены шесть кроватей. На разработку новинки ушло три года, а сейчас авиакомпания подала заявление на регистрацию и патент лежачих мест. Пока что неизвестно, где в кабине экономкласса они будут размещены и во сколько обойдутся пассажирам. Авиакомпания Air New Zealand попала в горячие заголовки несколько лет назад с другим изобретением для улучшения комфорта в кабинах экономкласса. Тогда создатели разработали Skycouch — ряд сидений, которые могут превращаться в диван после взлета. Руководители компании говорят, что хотят сделать перелеты на дальние расстояния максимально удобными для пассажиров «эконома». Авиаперевозчики говорят, что отложат принятие решения о размещении коек в кабинах, пока не увидят, насколько востребованными будут полеты из Окленда в Нью-Йорк в следующем году. Разработчики также ожидают заинтересованности от других авиакомпаний, желающих использовать их спальные модули в своих самолетах.
Маленький секрет: у экипажа тоже есть кровати для перелетов на длинные направления, которые спрятаны в тайном отделении.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
air, авиакомпания, новая зеландия
наверх