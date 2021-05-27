7 секретных приемов от знаменитостей, чтобы их бедра выглядели безупречно

Выбор одежды – это очень серьезная процедура, которая требует внимательности и грамотного подхода. Вещи считаются правильно подобранными лишь в том случае, если они подчеркивают достоинства фигуры и одновременно скрывают ее недостатки. Novate.ru рассказывает на примере звезд, как подчеркнуть красоту бедер при помощи стандартных предметов гардероба, чтобы всегда выглядеть эффектно и быть в центре внимания.
Совет 1: Добавьте пояс к верхней одежде
Ирина Шейк в бежевом тренче и коричневом плаще
Хотите выделить бедра, сделать их более выразительными и женственными? Тогда берите пример с российской модели Ирины Шейк – просто подчеркните талию при помощи пояса или широкого ремня. Этот трюк работает практически с любым нарядом и особенно с верхней одеждой. Поэтому, если в вашем гардеробе есть плащ либо пальто А-силуэта, обязательно дополняйте его поясом. Причем, совершенно не важно, какому именно аксессуару вы отдадите предпочтение: в тон или контрастному. Самое главное, чтобы он гармонировал с вашим аутфитом. Завершающим штрихом в образе станут сапоги на высоком каблуке. В этом случае вы точно произведете не меньший фурор, чем супермодель.
Совет 2: Наденьте атласную юбку или платье
Анджелина Джоли в роскошных платьях из атласа
Анджелина Джоли всегда была примером красоты, утонченности и изящества. Стать примером для девушек со всего мира ей помогла не только великолепная актерская игра и прекрасная внешность, но также умение грамотно подбирать наряды для любого случая. Так как американская звезда не может похвастаться округлыми пышными бедрами, она предпочитает надевать платья, которые акцентируют внимание не на этой части тела, а на силуэте в целом. Отличным помощником в этом нелегком деле становится атлас. Это роскошный струящийся материал как нельзя лучше подчеркивает женственность, хрупкость и элегантность. Кроме того, он является ключевой тенденцией наступающего 2020 года, поэтому ткань просто обязана присутствовать в вашем гардеробе. Приятным является тот факт, что вы можете подобрать любое изделие из этого материала и выглядеть идеально. Например, для светского или праздничного мероприятия можно выбрать атласное платье на запах, как у Анджелины Джоли.
А вот для менее официального случая подойдет и струящаяся юбка из этой ткани. Ее можно надеть в комплекте со свитером крупной вязки и отправиться на романтическое свидание либо прогулку с друзьями.
Совет 3: Обратите внимание на брюки с завышенной талией
Королева Летиция в классических брюках с завышенной талией
Этот предмет гардероба очень любит приверженка классического стиля королева Летиция. Обычно она комбинирует его с утонченными блузами, легкими рубашками и туфлями на каблуке. Брюки с завышенной талией обладают сразу двумя преимуществами: во-первых, они скрывают недостатки фигуры, а, во-вторых – отлично подчеркивают ее женственность. Если ваша цель – визуально удлинить ноги, отдавайте предпочтение расслабленным брюкам со стрелками. Они максимально вытягивают силуэт, делают как талию, так и ноги стройными и привлекательными.
Совет 4: Подбирайте платье с принтами
Джиджи Хадид в коктейльном платье с контрастными линиями. / Фото: favim.com
Не верите, что идеальную фигуру можно создать при помощи обычного платья? Тогда взгляните на модель Джиджи Хадид. Несмотря на то, что девушка и так обладает завидными параметрами, она все равно очень тщательно подходит к выбору одежды. Ведь, как известно, даже осиную талию и стройные ноги можно испортить неправильно подобранной одеждой или аксессуарами.
По мнению модели, поистине беспроигрышным вариантом для любого мероприятия является платье с контрастными линиями, которые выделяют талию, но при этом немного смещаются в бок. Существенным бонусом является тот факт, что моделей платьев с оптическим обманом существует огромное количество, начиная от лаконичных повседневных, и заканчивая роскошными вечерними. Кстати, наряд станет идеальным вариантом для корпоративной вечеринки или встречи Нового Года, задумайтесь над этим.
Совет 5: Выбирайте фасон с баской
Кейт Миддлтон в официальных костюмах с баской.
Если ваши бедра не такие пышные как хотелось бы, обращайте внимание на одежду с баской. Этот элемент является прекрасным помощником, выполняющим сразу несколько функций: баска визуально делает талию уже, а бедра – больше. Кроме того, она способна придать фигуре форму песочных часов. Для этого всего лишь нужно гармонично скомбинировать блейзер или топ с баской с облегающими джинсами либо узкой юбкой длиной до колена.
Наглядно разобрать, как работает этот прием, можно при взгляде на герцогиню Кембриджскую – Кейт часто надевает костюмы, верх которых оснащен баской. Как результат – воздушный и манящий образ. А если дополнить аутфит нюдовыми лодочками на шпильке, лаконичными украшениями и небольшим клатчем, то можно сразу отправляться на светский раут. Такой образ обязательно бы оценила даже королева Великобритании, не говоря уже о ваших знакомых или просто окружающих людях.
Совет 7: Наденьте юбку-карандаш
Кэтрин Зета-Джонс в юбке-карандаше и классической блузе. / Фото: Bellazon.com
Чтобы быть строгой, но одновременно женственной и соблазнительной, не обязательно придумывать какой-то сложный наряд. Достаточно просто надеть элегантную юбку-карандаш. Это самое лучшее оружие обольщение, которое никогда не подводит. Данная модель визуально удлиняет ноги, выделяет плавные изгибы бедер. Ее несомненным плюсом является то, что она идет женщинам всех возрастов. Лишним доказательством этого факта является Кэтрин Зета-Джонс. Она прекрасно выглядит в облегающей юбке с принтом и легкой черной блузе. Массивный пояс, несколько браслетов и босоножки на тонкой шпильке делают look гармоничным и завершенным.
Обратите внимание: Чем короче юбка, тем скромнее должно быть декольте. Идеальным дополнением этого предмета гардероба станет рубашка или блуза с длинным рукавом, V-образным вырезом. Они придаст образу сдержанности, элегантности и утонченности.
Совет 7: Носите корректирующее белье
Актриса Бет Берс в голубом платье, под которым скрывается корректирующее боди.
Давно прошли те времена, когда девушки, в попытках сделать свою фигуру идеальной, надевали жесткие корсеты на китовом усе. Сейчас в магазине можно без проблем подобрать подходящий комплект нижнего белья из эластичного материала, который помогает добиться эффекта утяжки в 5 сантиметров. Этой цифры вполне достаточно для того, чтобы сделать акцент на красивых бедрах и подчеркнуть изгибы тела. Звезды Голливуда, например, актриса Бет Берс совершенно не скрывает своей любви к боди или шортикам, считая их эффективным «фотошопом» для любой фигуры.
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