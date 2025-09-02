Тайна пожара в Минске, в котором погибло более 200 человек

Материалы этого дела долгое время находились под грифом «Секретно», а подробности пожара, во время которого погибли по неофициальным данным больше 200 человек, никогда не предавались огласке. Официальные данные называли куда более скромную цифру погибших: 27 человек. О пожаре, произошедшем 3 января 1946 года в минском клубе НКГБ не сообщали средства массовой информации, и даже уголовное дело таинственным образом исчезло.

Несостоявшееся чудо

Роковое стечение обстоятельств или диверсия