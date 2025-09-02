Тайна пожара в Минске, в котором погибло более 200 человек

Материалы этого дела долгое время находились под грифом «Секретно», а подробности пожара, во время которого погибли по неофициальным данным больше 200 человек, никогда не предавались огласке. Официальные данные называли куда более скромную цифру погибших: 27 человек. О пожаре, произошедшем 3 января 1946 года в минском клубе НКГБ не сообщали средства массовой информации, и даже уголовное дело таинственным образом исчезло.
Несостоявшееся чудо
Как известно, Минск был в числе наиболее пострадавших от войны городов, а население его после освобождения от фашистов составляю всего порядка 37 тысяч человек. После окончания Великой Отечественной в Минск потянулись люди, восстанавливать город, поднимать промышленность. Условия, конечно, были невероятно тяжёлыми, людям приходилось жить в подвалах и землянках, часто отсутствовали вода и свет. Но люди упорно трудились и верили, что очень скоро восстановят жилье и смогут переехать в благоустроенные квартиры. Решение о проведении яркого новогоднего праздника для активной молодёжи принималось на республиканском уровне. Приглашения передавались в учебные заведения, где выдавались отличниками и активистам. Конечно же, были приглашены на праздник дети высокопоставленных чиновников, и были те, кто получил билет по знакомству. Бал-маскарад решено было проводить в клубе НКГБ, который уцелел во время войны. В годы оккупации в этом здании располагалось гестапо, а бежавшие немцы даже не унесли с собой архивы. Клуб охранялся очень тщательно как раз из-за гестаповских бумаг, однако именно это впоследствии сыграло свою роковую роль во время пожара. Изначально новогодний бал должен был пройти в ночь на 1 января 1946 года, но в связи с аварией на электроподстанции праздник перенесли на третье января.новогодний бал-маскарад пришли 500 человек, облачённых в костюмы из простыней и штор, с ватными бородами и импровизированными париками. Зал был украшен ватой, имитировавшей снег, а в центре стояла совершенно потрясающая большая ёлка, с красивыми игрушками и светящимися гирляндами. В соседней комнате гостей встречали Дед Мороз со Снегурочкой и другими сказочными персонажами, а в основном зале выступали лучшие артисты Белорусской ССР. Каждого приглашённого ждал подарок: под ёлкой лежали галоши и крупы, хлеб и мука, одежда и игрушки. Зал располагался на третьем этаже, а лестница была разделена металлической решёткой, которую закрыли на замок сразу после того, как было объявлено начало праздника. Это было сделано для того, чтобы исключить возможность доступа к секретному архиву. Праздник для молодёжи на самом деле получился волшебным. Юноши и девушки действительно смогли отвлечься от тяжёлых будней, получить массу впечатлений и положительных эмоций. Но в то время, когда зазвучало прощальное танго, случилось самое страшное…
Роковое стечение обстоятельств или диверсия
На протяжении всего вечера огни на ёлке то включали, то выключали. Когда же был объявлен последний танец и зазвучало танго, на новогодней ёлке вновь зажглись огни. А потом вся ёлка вспыхнула по-настоящему… Из-за множества ватных украшений огонь распространялся очень быстро, многие гости пытались выбежать через комнату, где до этого находился Дед Мороз, однако на лестнице их ждала преграда в виде закрытой на замок решётки. Молодые люди стали прыгать в окно, в надежде спастись, некоторые сразу разбивались. Наиболее безопасным оказался путь через чердак и затем вниз по водосточной трубе. Первыми к месту трагедии прибыли сотрудники НКВД, затем стали появляться пожарные машины. У первой же отсутствовала вода и была сломана лестница, доставшая лишь до второго этажа. А чекисты отказались открывать решётку на лестнице, они занялись спасением архива, а не людей, находившихся в здании. По официальным данным во время пожара погибли 27 человек, однако родственники тех, кто не выжил в огненном аду, называли куда более страшную цифру: не менее 200. Утром тела, сложенные у клуба НКГБ, пытались по одежде и обуви опознать обезумевшие от горя родители и родственники участников бала. Останки спешно захоронили в братской могиле на Военном кладбище. Уже 4 января на заседании ЦК КПБ пожар был расценён как чрезвычайное происшествие с политическим характером. Отмечалась халатность и преступная беспечность организаторов мероприятия. В результате несколько человек из руководства города получили выговоры, секретарь горкома, отвечавший за пропаганду, лишился своей должности, а директор клуба НКГБ получил наказание в виде лишения свободы на 6 лет. Был так же арестован комендант клуба, но после освобождён в связи с тем, что его дочь тоже погибла во время пожара. Памятник жертвам пожара на Военном кладбище в Минске. / Фото: www.helionews.ru Военнослужащие, которые по приказу охраняли дверь на лестнице, ведущей вниз, не выдерживали мук совести и некоторые просто покончили с собой. Родственникам погибших была выдана денежная компенсация, а пострадавшим при пожаре выдавали ткань для пошива новой одежды и необходимую обувь. Точные причины пожара так и остались загадкой. Выдвигались версии как о преступной халатности, так и об умышленном поджоге, целью которого могло быть уничтожение пресловутого архива гестапо. Совершить это преступление могли те, кто активно сотрудничал с нацистами и не хотел, чтобы информация об этом стала достоянием следственных органов. В пользу поджога говорит тот факт, что комиссия, занимавшаяся выяснение причин трагедии, обнаружила два источника возгорания. Лаврентий Цанава. / Фото: www.livejournal.com Странным казалось и исчезновение после трагедии одного из военнослужащих. Леонид Васильчиков играл в оркестре военного округа, а после пожара его останки не были обнаружены. Однако истинные причины случившегося так не были выяснены до конца. А материалы расследования, хранившиеся в кабинете министра госбезопасности БССР Лаврентия Цанавы, после его ареста в 1953 году пропали при невыясненных обстоятельствах. Остаётся надеяться, что когда-нибудь исследователи всё же смогут узнать, причины пожара 3 января 1946 года в Минске.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии