Овощи, которые могут зимовать на грядке

Осенью очень важно вовремя убрать урожай. Но как было бы здорово оставить овощи на грядке и собирать по мере необходимости до самых морозов, а потом и весной! Оказывается, есть культуры, которые совершенно не обязательно собирать и отправлять на зимовку в погреб.

Некоторые многолетние и двулетние растения способны зимовать прямо в земле. Их можно собирать и употреблять в пищу всю осень, а затем и весной, после того как сойдет снег. Что уж говорить о многолетниках.







Зимостойкие корнеплоды

Холодостойкая зелень

Многолетние овощи

Зимуя на грядке, корнеплоды не лишаются всех полезных веществ, которые в них содержатся. Кроме того, растения неприхотливы в выращивании и редко поражаются болезнями или повреждаются вредителями.Топинамбур обладает таким большим количеством полезных свойств, что перечислять их можно бесконечно. Земляная груша, как еще называют это растение, – это настоящий микс из витаминов, углеводов, белков, органических кислот и множества других полезных веществ. Выкопанные осенью клубни в погребе хранятся плохо: покрываются пятнами, могут плесневеть. Зато они прекрасно зимуют прямо в почве, ведь растение довольно холодостойкое. Топинамбур может зимовать без укрытия, но в малоснежную зиму грядки с ним рекомендуется прикрыть соломой (слоем 5 см), а сверху уложить лапник.Некоторые овощные культуры не только полезны, но и декоративны. Например, топинамбур своей высокой зеленью может закрыть любые неприглядные постройки на вашем участке, а его желтые цветочки украсят овощные грядки.Топинамбур цветет на удивление красивоНе убранная осенью морковь благополучно перенесет зимние морозы, если ее хорошо укрыть. Культуру можно держать на открытой грядке вплоть до ноября, после чего нужно правильно подготовить ее к зимовке. Сначала необходимо срезать ботву и прикрыть посадки еловыми лапами. Поверх лапника следует уложить слой опада и соломы толщиной до 15 см. Сверху такую «теплую» грядку нужно укрыть пленкой. В холодную зиму на морковь рекомендуется набрасывать побольше снега, чтобы корнеплоды не замерзли.Качество перезимовавшей моркови существенно снижается к весне. Корнеплоды обрастают мелкими корешками и немного иссушиваются. Поэтому для употребления в свежем виде такая морковь не годится, она больше подходит для переработки.Не менее холодостойкой является и скорцонера. Но это растение также следует укрывать. Для этого подойдет солома, которую нужно уложить на грядку слоем около 5 см. Если весной корнеплоды не выкапывать сразу же, то растения зацветут и дадут семена.Без укрытия довольно неплохо зимует пастернак. Но чтобы хотя бы немного помочь растению, его стоит окучить слоем почвы толщиной 4-5 см. На грядке должен получиться небольшой холмик. Кстати, среди всех овощных культур растение занимает одно из лидирующих мест по содержанию легкоусвояемых углеводов.Корень пастернака содержит в себе кальций, калий, фосфор, железо, натрий и фолиевую кислотуХорошо зимуют в почве дайкон и турнепс. Но чтобы сберечь их до весны в целости и сохранности, придется смастерить для грядки бортики из досок. Их следует заглубить в землю на 10-15 см с каждой стороны участка с корнеплодами. Перед наступлением морозов ботву с дайкона и турнепса нужно срезать, а грядку засыпать речным песком слоем 5-10 см.Корнеплоды – настоящее лакомство для грызунов. Особенно в зимнее время, когда найти пищу становится сложнее. А посадки, укрытые лапником, вообще могут стать им родным домом на весь холодный период. Поэтому, чтобы сохранить урожай, под укрытие стоит положить отраву для вредителей.Оставить зимовать в грунте можно не только корнеплоды, но и зелень, например, петрушку, корневой сельдерей или мангольд. Весной, всего через пару недель после схода снега, они дадут первый урожай. Насколько полезна ранняя зелень, думаю, рассказывать не стоит.Грядку с петрушкой на зиму достаточно окучить землей или замульчировать перегноем (можно компостом) слоем 5-10 см. Правда, сохранять до лета посадки петрушки не стоит, поскольку растения второго года наращивают мощные цветоносы, а зеленая масса мельчает и грубеет.Петрушка второго сезона практически не утрачивает за зиму своих полезных свойствНеплохо переносит зимовку в почве и сельдерей. Перед зимовкой его нужно обрезать (срезать ботву) и окучить почвой. Сверху желательно укрыть грядку еловым лапником.Лапник задерживает снег на грядке и тем самым оберегает посадки от вымерзания. Однако весной очень важно вовремя снять это укрытие, чтобы растения не выпрели.Мангольд – еще одна холодостойкая зелень, которая благополучно зимует в грунте, если ее укрыть слоем торфа или опилок (3-5 см). Если в хозяйстве не нашлось ни того, ни другого, подойдут и обычные сухие листья.В осенней уборке не нуждаются многолетние овощи, которые хорошо переносят зимние холода. К ним относятся щавель, хрен, ревень, любисток, а также корневищные луки (батун, слизун, шнитт).Хрен может расти на участке до 5 летНе стоит забывать и о пряных травах, которые могут расти в огороде до 5 лет подряд. Благополучно зимуют под укрытием из мульчи (а в южных регионах и без нее) мята, мелисса, душица, котовник и эстрагон.В первый год урожай с этих культур не собирают, давая им возможность окрепнуть. Уборку начинают со следующей весны, когда отрастает новая листва. Такие многолетние посадки позволяют получать витаминную зелень ранней весной. И этот процесс даже можно ускорить, накрыв грядки пленкой.Культуры, зимующие в грунте, существенно облегчают жизнь огородникам. Если вы выращиваете какие-либо из этих овощей, знайте, что совсем не обязательно хранить их урожай в погребе.