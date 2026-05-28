Невидимые калории: из-за каких пищевых компонентов мы поправляемся, но не понимаем ошибок




Тенденция питаться правильно иногда приводит к тому, что мы употребляем какую-то пищу, потому что хотим всё сделать правильно и не набрать в весе, а в результате и вовсе поправляемся. О невидимых калориях и самых популярных ошибках ПП расскажет данный материал.

1.Кофейные напитки


Красноречиво? / Фото: @zozhblog

Не говорит ли данная иллюстрация сама за себя?
Очень многие люди, которые худеют по приложению подсчета калорий, не добавляют латте или капуччино в свой список съеденного за сутки. Более роковой ошибки и представить невозможно! Почему вы не худеете? Подсчитайте калории от употребления кофейных напитков с молоком/сливками/сиропами/топпингами.

2. Газировка


Жидкий яд. / Фото: pikabu.ru

Сладкая газировка - это то, с чем следует быть осторожным в первую очередь. Сладкие газированные напитки содержат большое количество сахара, раздражают желудок углекислотой, нарушают кислотно-щелочной баланс в организме и вымывают кальций, ведь смесь фосфорной кислоты и сахара с искусственными ароматизаторами, красителями и вкусовыми добавками. Кроме того, мы склонны выпивать ее больше чем нужно — удовлетворить жажду сладкими напитками труднее, чем водой. По результатам исследований американских диетологов, люди, которые злоупотребляют калорийными напитками прибавляют в весе значительно больше, чем те, кто любит тортики. Для примера, в 100 мл кока-колы содержится 42 кКал.

3. Молочные и кисломолочные продукты


Не надо так. / Фото: livejournal.com

На пути от стародавней прибаутки «Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком…» до современной модной тенденции употребления кисломолочных продуктов для улучшения пищеварения находится масса подводных камней.
Часто ли вы встречаете человека, который пьет молоко, кефир или ряженку в качество отдельного приема пищи? Скорее всего, ваш ответ отрицателен. К сожалению, налицо тенденция употреблять данные напитки как дополнение к основному блюду (кефирчик плюс картошечка, мясо с ряженкой и т.п). Но если подсчитать, то в молоке с жирностью 3,2 % - целых 64 кКал на 100 г ( в стаканчике будет уже 200-250 кКал). Кефир менее калориен, то тоже дает нам те самые «невидимые калории». Впору задуматься!

4. Заправки для низкокалорийных салатов


Льём невидимые калории... / Фото: olivki-maslo.ru

Очень часто диетологи рекомендуют употреблять свежие овощи с оливковым маслом, поскольку витамины из овощей лучше усваиваются, если приправлены растительным маслом (а оливковое – это всегда топ). Но внимание! В порции салата из огурцов и/или болгарского перца и/или помидоров будет не более 100 кКал, то добавление столовой ложки оливкового масла калорийность становится 235 кКал. Так-то! На лицо факт «невидимых калорий».

5. Орехи


Знакомьтесь, это 500 калорий. / Фото: fithere.ru

Диетологи рекомендуют в качестве ЗОЖ-перекуса сырые орехи. Казалось бы, ну что такое пять-семь орешков фундука? Да ничто! (а на самом деле – 60-70 кКал) Съем-ка я горсть! И такая вот горсть подарит вам… 500-600 кКал. Есть еще один подводный камень – орехи вызывают зависимость прямо в процессе еды. Так что стоит задуматься.

5. Шоколадная глазурь мороженого


Невидимые лишние калории находятся снаружи, а не внутри. / Фото: aoinform.com

Многие сторонники правильного питания усвоили, что следует предпочесть мороженое тортикам. Эта доктрина верна. Руководствуясь данным постулатом, человек идет к холодильнику с мороженым и выбирает то, которое ему нравится. А очень часто ему нравится не пломбир на палочке, а мороженое в шоколадной глазури. А именно глазурь и станет ого-го какими «невидимыми калориями»! Калорийность пломбира – 210 кКал на 100 г, а калорийность мороженого в шоколадной глазури – 230 кКал на 100 г. Выходит, что любая глазурь добавляет в полтора раза больше калорий.

6. Фрукты


Это столько же калорий, сколько в двух тарелках супа. / Фото: ria.ru

Сейчас зима, и многие выбирают хурму, гранаты, апельсины. Разберемся. Одна хурма в среднем весит 300 г, а это примерно 220 готовых кКал (как стейк или две тарелки супа). В 100 г зернышек граната – 70 кКал. Из среднего апельсина выйдет около 90 кКал. Но самая обида заключается в том, что после поедания фрукта разжигается аппетит (не даром фрукты дают маленьким детям, которые капризничают кушать обычную еду).

